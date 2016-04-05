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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5989599059915992>
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 23:38

  Ой+ написав:
  antey1969 написав:
  vitaliiangel написав:Мобілізація чоловіків за кордоном: законопроект з'явиться вже в січні, – член оборонного комітету Івченко.

Ничего из этого не выйдет.
Мне кажется ОП сейчас изо всех сил сыплет в эфир полную ахинею с целью отвлечения внимания.
Сначала Безуглая блажила о мобилизации женщин.
Его спрашивает ведущая, а вы с какой-нибудь из стран ЕС уже ведете переговоры на эту тему. Подоляк отвечает, что еще нет, но надо что-то делать, чтобы нашим гражданам не позволяли легко интегрироваться в европейских странах, и это касается не только мужчин.
Короче, больше смахивает на отвлечение внимания от реальных проблем.
Если я прав, то буквально через пару недель тема пропадает из эфира, а вместо нее будет вброшена новая, не менее "важная".

Гарячі естонські хлопці вже готові:
Естонія готова видавати Україні тих біженців, що підлягають мобілізації. Про це у п’ятницю, 22 грудня, заявив міністр закордонних справ Естонії Лаурі Ляенеметс, повідомило видання Postimees. https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/mob ... 78846.html

Чи буде там хоч на взвод?
А з жінками, то питання цікаве. Рівноправ'я передбачає рівні зобов'язання. Більшості війна якось побоку. В мене з роботи приблизно половина жінок злиняли, а частина то зараз їде то в теплі краї, то на шопінги в ЄС, фактично попадаючи в різдвяно-новорічні вакації. Як на мене, то хоча би відповідними податками чи якимось відробітками потрібно би людей долучати до державних справ.

"Гарячі естонські хлопці", может, и готовы. Но, как Вы и написали,: "Чи буде там хоч на взвод?"
Уже в поляках сомневаюсь. Остальная Европа, практически уверен, на это не пойдёт.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 23:41

  10/9/9 написав:Сьогодні на суспільному почув буквально таке, тези:

- повістки планують надсилати електронною поштою, як варіант, можливо навіть в дію;

- на росії з мобілізацією і неявкою, все дуже жорстко (перераховувати не буду, коротко - аж до блокування банківських рахунків, заборону керування авто, заборону купівлі продажу нерухомості і т.д.),
а наші слуги таку жорстокість не планують, все буде більш лагідно - за неявку запропонують просто блокувати банківські рахунки;

- демобілізувати офіцерів взагалі не ніхто не планує, будуть служити і далі;

- демобілізувати солдатів і старшин через 6 місяців ніхто не буде, і якихось конкретних термінів не озвучують (говорять про 36 місяців і навіть це не точно, тіпа відпустки будуть, але демобілізація світить, ймовірно хіба що тим, хто з 2014року);

- законопроект готуватимуть в січні.

В общєм, хто там планував працювати на тиловому фронті і просто донатити - не проканає, призвуть, а далі два варіанти:
- або явка з повинною,
- або неявка і автоматично блок банківських рахунків.

Якось так.

Всім гарних свят!

пора потрошити банки і йти в готівку, банківській системі приготуватися, якщо вона ляже, це буде чергова перемога офісу простих рішень
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 23:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:При штатовской ситуации "втрата" декілька %" может быть очень существенна. Там, как правило, разница в голосах именно "декілька %".

Никаких %% это не изменит.
Штат Колорадо представлен 10 выборщиками и там всегда побеждают демократы и голоса всех выборщиков автоматически получает тот кандидат, который набирает простое большинство голосов избирателей штата.
По большому счету - будет там балотироваться Трамп или нет - значения не имеет. Но, думаю, в суд он подаст безусловно
TUR
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 00:07

  холява написав:.........
Я прекратил все контакты . На какой Х... Й нужны такие граждане ?
Именно по этому я и пишу ,мужики , съ....ли -НЕ ГОВОРИТЕ , что беженцы !
Здоровые , сытые , об еб....ик хоть цуценят убивай , а беженцы .....
И таких историй миллионы .

Я могу ошибаться ......

Ошибаетесь Вы только в последней фразе. Насчёт миллионов. Таких историй много, но, думаю, десятки тысяч, может быть сотни тыс. (хотя сильно сомневаюсь), но точно не миллионы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 00:18

Владимир Путин через своих посредников на Западе сигнализирует о том, что он открыт для переговоров по прекращению огня, пишет (https://www.nytimes.com/2023/12/23/worl ... -fire.html) The New York Times со ссылкой на близких к Кремлю бывших российских чиновников, а также американских дипломатов, знакомых с ситуацией.

По их словам, российский президент готов остановить боевые действия на текущих позициях, но выдвигает условие оставить за собой уже захваченные территории и «не отступить ни на метр».

напомню свой прогноз, война закончится в 2024 по инициативе рф, возможно ещё до выборов ихнего президента. На выборы лучше идти победителем, а не лохом встрявшим в бесконечную военную авантюру с неизвестным исходом. Изматывающая бюджет война без результата - худшее решение для агрессора. Чтобы объявить себя победителем, войну надо закончить.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 00:52

vitaliiangel ,
напомню свой прогноз,


Когда количество прогнозов и инсайдеров стремится к бесконечности, генерируя поток информации «с 300 тг каналов», то наверняка появятся сбывшиеся прогнозы. Если ты желаешь быть «сбывшимся прогнозистом» то просто постить тонны всякой ибатории не выйдет.
Где твой генерал СВР?
Где твоя помощь до лета (или ты до конца года?? вас там два дятла, я не могу понять кто из вас двоих , ты или дрозофил ,что именно прогнозировал)
Кароч все таои фразы «напомню свой прогноз» - это как с синоптиком. Всегда угадывают, что событие будет, только со сроком не очень. Иногда ошибка в годы. :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 00:55

  prodigy написав:і багато людей кардинально змінили своє життя (і життя своєї родини-дружини/дітей/батьків), коли покинули професію, бізнес , любиму дружину і дітей і пішли захищати


По факту они выбрали смену профессии с гражданской на военную. Я их за это уважаю. Но почему в обществе проталкивается нетерпимость к тем кто не выбрал менять профессию? Это люмпенизм, и он в плюс стране не сыграет, только в минус. Щас уже потихоньку начинают ныть "свои Шахеды не можем, нет инженеров блииин" - сказались годы "успешного успеха" и засилья юристов-экономистов. Как бы следующим шагом не было "своего топлива нет, нехватка логистов", "нет хлеба нет пекарей" и т.п.
katso
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 01:05

katso ,

Щас уже потихоньку начинают ныть "свои Шахеды не можем, нет инженеров блииин" - сказались годы "успешного успеха" и засилья юристов-экономистов. Как бы следующим шагом не было "своего топлива нет, нехватка логистов", "нет хлеба нет пекарей" и т.п.


вы в разработке шахэдов или топлива для Сапсанов? Или вы просто знаете чувака, который знает инженера, у которого друг в разработке чертежей, по которым собирают пропеллер для аналога шахэда?
Сколько вы лично знаете критичных для экономики джэдаев ? Кроме себя, конечно, который не критичный.
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 01:09

  vitaliiangel написав:
Владимир Путин через своих посредников на Западе сигнализирует о том, что он открыт для переговоров по прекращению огня, пишет (https://www.nytimes.com/2023/12/23/worl ... -fire.html) The New York Times со ссылкой на близких к Кремлю бывших российских чиновников, а также американских дипломатов, знакомых с ситуацией.

По их словам, российский президент готов остановить боевые действия на текущих позициях, но выдвигает условие оставить за собой уже захваченные территории и «не отступить ни на метр».

напомню свой прогноз, война закончится в 2024 по инициативе рф, возможно ещё до выборов ихнего президента. На выборы лучше идти победителем, а не лохом встрявшим в бесконечную военную авантюру с неизвестным исходом. Изматывающая бюджет война без результата - худшее решение для агрессора. Чтобы объявить себя победителем, войну надо закончить.

Путин пока не захватит всю Донецкую область, не остановится. У него ватная травма случилась - когда был потерян Славянск, куча интервью где его шаблоны скрепные разрывало от этого. Хочет вернуть. Еще Лиман.

Путин закидывает утку о переговорах, прекращениях огня - с целью оттянуть время. Блеф это.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 03:10

  vitaliiangel написав:
Владимир Путин через своих посредников на Западе сигнализирует о том, что он открыт для переговоров по прекращению огня, пишет (https://www.nytimes.com/2023/12/23/worl ... -fire.html) The New York Times со ссылкой на близких к Кремлю бывших российских чиновников, а также американских дипломатов, знакомых с ситуацией.

По их словам, российский президент готов остановить боевые действия на текущих позициях, но выдвигает условие оставить за собой уже захваченные территории и «не отступить ни на метр».

напомню свой прогноз, война закончится в 2024 по инициативе рф, возможно ещё до выборов ихнего президента. На выборы лучше идти победителем, а не лохом встрявшим в бесконечную военную авантюру с неизвестным исходом. Изматывающая бюджет война без результата - худшее решение для агрессора. Чтобы объявить себя победителем, войну надо закончить.

Росія планує до 2026 року захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя. А новою лінією фронту, за планами Кремля, має стати річка Дніпро. Цими даними ділиться військовий аналітик Юліан Рьопке з посиланням на власні джерела у розвідці. Подробиці матеріалу – у німецькому виданні Bild.
Ukrainian
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