antey1969 написав:

vitaliiangel написав: Мобілізація чоловіків за кордоном: законопроект з'явиться вже в січні, – член оборонного комітету Івченко.

Мобілізація чоловіків за кордоном: законопроект з'явиться вже в січні, – член оборонного комітету Івченко.

Ничего из этого не выйдет.Мне кажется ОП сейчас изо всех сил сыплет в эфир полную ахинею с целью отвлечения внимания.Сначала Безуглая блажила о мобилизации женщин.Его спрашивает ведущая, а вы с какой-нибудь из стран ЕС уже ведете переговоры на эту тему. Подоляк отвечает, что еще нет, но надо что-то делать, чтобы нашим гражданам не позволяли легко интегрироваться в европейских странах, и это касается не только мужчин.Короче, больше смахивает на отвлечение внимания от реальных проблем.Если я прав, то буквально через пару недель тема пропадает из эфира, а вместо нее будет вброшена новая, не менее "важная".