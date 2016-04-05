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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5989599059915992
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 03:28

  Ukrainian написав:Цими даними ділиться військовий аналітик Юліан Рьопке

Юліан Арестович...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 08:18

  vitaliiangel написав:
Владимир Путин через своих посредников на Западе сигнализирует о том, что он открыт для переговоров по прекращению огня, пишет (https://www.nytimes.com/2023/12/23/worl ... -fire.html) The New York Times со ссылкой на близких к Кремлю бывших российских чиновников, а также американских дипломатов, знакомых с ситуацией.

По их словам, российский президент готов остановить боевые действия на текущих позициях, но выдвигает условие оставить за собой уже захваченные территории и «не отступить ни на метр».

напомню свой прогноз, война закончится в 2024 по инициативе рф, возможно ещё до выборов ихнего президента. На выборы лучше идти победителем, а не лохом встрявшим в бесконечную военную авантюру с неизвестным исходом. Изматывающая бюджет война без результата - худшее решение для агрессора. Чтобы объявить себя победителем, войну надо закончить.

Росія планує до 2026 року захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя. А новою лінією фронту, за планами Кремля, має стати річка Дніпро. Цими даними ділиться військовий аналітик Юліан Рьопке з посиланням на власні джерела у розвідці. Подробиці матеріалу – у німецькому виданні Bild.
##

  sergey_sryvkin написав:
  Ukrainian написав:Цими даними ділиться військовий аналітик Юліан Рьопке

Юліан Арестович...


У мережі висміяли карту німецького таблоїда Bild, на якій зображено ймовірний план вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року.
https://www.depo.ua/ukr/life/yak-u-mere ... 2051398513
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