Владимир Путин через своих посредников на Западе сигнализирует о том, что он открыт для переговоров по прекращению огня, пишет (https://www.nytimes.com/2023/12/23/worl ... -fire.html) The New York Times со ссылкой на близких к Кремлю бывших российских чиновников, а также американских дипломатов, знакомых с ситуацией.
По их словам, российский президент готов остановить боевые действия на текущих позициях, но выдвигает условие оставить за собой уже захваченные территории и «не отступить ни на метр».
напомню свой прогноз, война закончится в 2024 по инициативе рф, возможно ещё до выборов ихнего президента. На выборы лучше идти победителем, а не лохом встрявшим в бесконечную военную авантюру с неизвестным исходом. Изматывающая бюджет война без результата - худшее решение для агрессора. Чтобы объявить себя победителем, войну надо закончить.
Росія планує до 2026 року захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя. А новою лінією фронту, за планами Кремля, має стати річка Дніпро. Цими даними ділиться військовий аналітик Юліан Рьопке з посиланням на власні джерела у розвідці. Подробиці матеріалу – у німецькому виданні Bild. ##
sergey_sryvkin написав:
Ukrainian написав:Цими даними ділиться військовий аналітик Юліан Рьопке