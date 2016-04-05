Додано: Нед 24 гру, 2023 10:02

Zebra написав: Путин пока не захватит всю Донецкую область, не остановится. У него ватная травма случилась - когда был потерян Славянск, куча интервью где его шаблоны скрепные разрывало от этого. Хочет вернуть. Еще Лиман.



Путин закидывает утку о переговорах, прекращениях огня - с целью оттянуть время. Блеф это. Путин пока не захватит всю Донецкую область, не остановится. У него ватная травма случилась - когда был потерян Славянск, куча интервью где его шаблоны скрепные разрывало от этого. Хочет вернуть. Еще Лиман.Путин закидывает утку о переговорах, прекращениях огня - с целью оттянуть время. Блеф это.

Орки не только Донецкую, но и Харьковскую область атакуют полным ходом. По их населению не прилетает, по их городам не прилетает, так что у них война только в ТВ и только победы.К сожалению ЗСУ только однажды поигралось в зеркальную реакцию с атакой белгородщины, на этом дело и закончилось. И вот тогда был самый серьезный резонанс среди обычных граждан рф. С тех пор по каким то причинам мы не отвечаем зеркально. Нужно показывать зеркальный ответ. Сильно мы миролюбивые, даже в Донецке пересичные чувствуют себя в большей безопасности, чем в такие же пересичные в Херсоне. Так войны не выигрываются. Пример -чеченцы. Всем было на них пох пока их и их города утюжили, детей и женщин насиловали и убивали, но когда ичкерийцы чуть-чуть поубивали русских детей сразу же всё закончилось.