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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5990599159925993>
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 03:28

  Ukrainian написав:Цими даними ділиться військовий аналітик Юліан Рьопке

Юліан Арестович...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 08:18

  vitaliiangel написав:
Владимир Путин через своих посредников на Западе сигнализирует о том, что он открыт для переговоров по прекращению огня, пишет (https://www.nytimes.com/2023/12/23/worl ... -fire.html) The New York Times со ссылкой на близких к Кремлю бывших российских чиновников, а также американских дипломатов, знакомых с ситуацией.

По их словам, российский президент готов остановить боевые действия на текущих позициях, но выдвигает условие оставить за собой уже захваченные территории и «не отступить ни на метр».

напомню свой прогноз, война закончится в 2024 по инициативе рф, возможно ещё до выборов ихнего президента. На выборы лучше идти победителем, а не лохом встрявшим в бесконечную военную авантюру с неизвестным исходом. Изматывающая бюджет война без результата - худшее решение для агрессора. Чтобы объявить себя победителем, войну надо закончить.

Росія планує до 2026 року захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя. А новою лінією фронту, за планами Кремля, має стати річка Дніпро. Цими даними ділиться військовий аналітик Юліан Рьопке з посиланням на власні джерела у розвідці. Подробиці матеріалу – у німецькому виданні Bild.
##

  sergey_sryvkin написав:
  Ukrainian написав:Цими даними ділиться військовий аналітик Юліан Рьопке

Юліан Арестович...


У мережі висміяли карту німецького таблоїда Bild, на якій зображено ймовірний план вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року.
https://www.depo.ua/ukr/life/yak-u-mere ... 2051398513
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 09:11

  Zebra написав:Путин закидывает утку о переговорах, прекращениях огня - с целью оттянуть время. Блеф это.
путину нужно, чтобы Запад перестал поддерживать Украину, как этого добиться? заморозкой конфликта. При этом он будет продолжать производить боеприпасы и накапливать их для следующего витка эскалации. Заодно на выборы сходит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 09:20

  vitaliiangel написав:
  Zebra написав:Путин закидывает утку о переговорах, прекращениях огня - с целью оттянуть время. Блеф это.
путину нужно, чтобы Запад перестал поддерживать Украину, как этого добиться? заморозкой конфликта. При этом он будет продолжать производить боеприпасы и накапливать их для следующего витка эскалации. Заодно на выборы сходит.

Скільки, 30+ років буде готуватися?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 09:37

  flyman написав:
  10/9/9 написав:а наші слуги таку жорстокість не планують, все буде більш лагідно - за неявку запропонують просто блокувати банківські рахунки;
В общєм, хто там планував працювати на тиловому фронті і просто донатити - не проканає, призвуть, а далі два варіанти:
- або явка з повинною,
- або неявка і автоматично блок банківських рахунків.

пора потрошити банки і йти в готівку, банківській системі приготуватися, якщо вона ляже, це буде чергова перемога офісу простих рішень

Маса народу і так сиділа в тіні і нема їм що блокувати, або мали виключно кредитки з боргами. Хто працював офіційно, він і так в полі зору і мав проходити як мінімум звірки. Отож бо потрібно було ще до війни всіх витягати на світло і міняти систем у оподаткування, наприклад, за нерухомість якийсь обов'язковий податок і зменшувати одночасно прямі із зарплати. А то:
«З початку війни 7,4 мільйона українців (за вирахуванням пенсіонерів, дітей та осіб, що зареєстровані на окупованих територіях), за даними Податкової, не отримують жодної копійки доходів», — написав Гетманцев.
«Насправді розуміємо, що доходи отримують, але отримують в чорну, не сплачуючи податки… Цифра ще більше шокує коли ти розумієш, що протягом останніх 10 років — ця ж кількість платників, що не отримали ні копійки, складає 4,7 млн осіб» https://minfin.com.ua/ua/2023/12/13/117771772/
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 10:02

  Zebra написав:Путин пока не захватит всю Донецкую область, не остановится. У него ватная травма случилась - когда был потерян Славянск, куча интервью где его шаблоны скрепные разрывало от этого. Хочет вернуть. Еще Лиман.

Путин закидывает утку о переговорах, прекращениях огня - с целью оттянуть время. Блеф это.

Орки не только Донецкую, но и Харьковскую область атакуют полным ходом. По их населению не прилетает, по их городам не прилетает, так что у них война только в ТВ и только победы.


К сожалению ЗСУ только однажды поигралось в зеркальную реакцию с атакой белгородщины, на этом дело и закончилось. И вот тогда был самый серьезный резонанс среди обычных граждан рф. С тех пор по каким то причинам мы не отвечаем зеркально. Нужно показывать зеркальный ответ. Сильно мы миролюбивые, даже в Донецке пересичные чувствуют себя в большей безопасности, чем в такие же пересичные в Херсоне. Так войны не выигрываются. Пример -чеченцы. Всем было на них пох пока их и их города утюжили, детей и женщин насиловали и убивали, но когда ичкерийцы чуть-чуть поубивали русских детей сразу же всё закончилось.
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 10:06

  Ой+ написав:
  flyman написав:
  10/9/9 написав:а наші слуги таку жорстокість не планують, все буде більш лагідно - за неявку запропонують просто блокувати банківські рахунки;
В общєм, хто там планував працювати на тиловому фронті і просто донатити - не проканає, призвуть, а далі два варіанти:
- або явка з повинною,
- або неявка і автоматично блок банківських рахунків.

пора потрошити банки і йти в готівку, банківській системі приготуватися, якщо вона ляже, це буде чергова перемога офісу простих рішень

Маса народу і так сиділа в тіні і нема їм що блокувати, або мали виключно кредитки з боргами. Хто працював офіційно, він і так в полі зору і мав проходити як мінімум звірки. Отож бо потрібно було ще до війни всіх витягати на світло і міняти систем у оподаткування, наприклад, за нерухомість якийсь обов'язковий податок і зменшувати одночасно прямі із зарплати. А то:
«З початку війни 7,4 мільйона українців (за вирахуванням пенсіонерів, дітей та осіб, що зареєстровані на окупованих територіях), за даними Податкової, не отримують жодної копійки доходів», — написав Гетманцев.
«Насправді розуміємо, що доходи отримують, але отримують в чорну, не сплачуючи податки… Цифра ще більше шокує коли ти розумієш, що протягом останніх 10 років — ця ж кількість платників, що не отримали ні копійки, складає 4,7 млн осіб» https://minfin.com.ua/ua/2023/12/13/117771772/

Так слона не продаси (с)

Ні податків в казну, ні мобілізованих в ЗСУ.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 10:12

  Прохожий написав:
  холява написав:katso

Все дело в отношении к долгу перед Украиной .
Перед своей Державой .
Если у тебя есть паспорт Украины то его необходимо носить с гордостью , потому что если не будет нашей страны , то будешь носить огрызок бумаги где будет написано что ты НИКТО и НИЧТО и из НИ ОТКУДА .
А тебе в лицо говорить будут или спрашивать , как же ты страну прое...ал .

вы зачем кормите консерву-провокатора?

Вы простите, что я в личное лезу... Но вас что, в детсве какой-то мигрант покусал, что такие комплексы на всю жизнь остались?
Кто будет спрашивать? -- кассир в Бедронке, случайный попутчик в трамвае? -- пакистанцы-"сокомандники" :shock:

>>> НИКТО и НИЧТО и из НИ ОТКУДА
Ну да -- до получения ПМЖ условно говоря "огрызок бумаги" -- потом ровно такой же ПАСПОРТ (если уж мы капсом кричим).

Нет, я понимаю конечно, откуда эта замшелая пропаганда из прошлого столетия идет -- и на что расчет. Но, увы -- открою вам страшную тайну: мир давным давно поменялся -- и Держава (при наличии мало-мальского желания учить ин-языки) для очень многих -- всего лишь "первая квартира": не факт что самая красивая или удобная (не факт, что она же и последняя) -- просто место проживания.
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 10:19

  mephala написав:
  холява написав:flyman

Хорошо , обещаю сегодня больше не флудить .
Я за то , чтобы мы все стали на защиту того ЕДИНСТВЕННОГО что у нас есть -УКРАИНА .
Я за то чтобы государство любыми методами отстояло свою независимость .
Чтобы не было хитрожопых .Которые хоть за деньги хоть за золото , воевать не пойдут .
Они лучше уедут подальше чтобы не убили , в надежде что выживут .


проблема не в том что они петляют тут или свалили, проблема в том что они будут отворачиваться от тех кто защитил Украину. ...

Тут понимаете какая проблема (одна из) -- "они" не особо разбираются в родах и видах войск и кто-кому в Министерстве подчиняется. Но они помнят, как "в прошлом месяце" за ними в ресторан пришла толпа "камуфляжников" и чуть не затащили в бусик "на Бахмут". А сегодня появляется сосед -- такой же "камуфляжник" -- и за ним, оказывается, как-то специально ухаживать нужно? :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 10:25

  10/9/9 написав:...
а наші слуги таку жорстокість не планують, все буде більш лагідно - за неявку запропонують просто блокувати банківські рахунки;

...
В общєм, хто там планував працювати на тиловому фронті і просто донатити - не проканає, призвуть, а далі два варіанти:
- або явка з повинною,
- або неявка і автоматично блок банківських рахунків.

Якось так.

Всім гарних свят!

Вряд ли в таком виде примут: как уже ниже писали -- с одной стороны люди просто перейдут на наличку. С другой стороны -- еще и бюджет просадят -- это при "перебоях" с фин-допомогой-то...
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