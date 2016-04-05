Владимир Путин через своих посредников на Западе сигнализирует о том, что он открыт для переговоров по прекращению огня, пишет (https://www.nytimes.com/2023/12/23/worl ... -fire.html) The New York Times со ссылкой на близких к Кремлю бывших российских чиновников, а также американских дипломатов, знакомых с ситуацией.
По их словам, российский президент готов остановить боевые действия на текущих позициях, но выдвигает условие оставить за собой уже захваченные территории и «не отступить ни на метр».
напомню свой прогноз, война закончится в 2024 по инициативе рф, возможно ещё до выборов ихнего президента. На выборы лучше идти победителем, а не лохом встрявшим в бесконечную военную авантюру с неизвестным исходом. Изматывающая бюджет война без результата - худшее решение для агрессора. Чтобы объявить себя победителем, войну надо закончить.
Росія планує до 2026 року захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя. А новою лінією фронту, за планами Кремля, має стати річка Дніпро. Цими даними ділиться військовий аналітик Юліан Рьопке з посиланням на власні джерела у розвідці. Подробиці матеріалу – у німецькому виданні Bild. ##
sergey_sryvkin написав:
Ukrainian написав:Цими даними ділиться військовий аналітик Юліан Рьопке
Zebra написав:Путин закидывает утку о переговорах, прекращениях огня - с целью оттянуть время. Блеф это.
путину нужно, чтобы Запад перестал поддерживать Украину, как этого добиться? заморозкой конфликта. При этом он будет продолжать производить боеприпасы и накапливать их для следующего витка эскалации. Заодно на выборы сходит.
Zebra написав:Путин закидывает утку о переговорах, прекращениях огня - с целью оттянуть время. Блеф это.
путину нужно, чтобы Запад перестал поддерживать Украину, как этого добиться? заморозкой конфликта. При этом он будет продолжать производить боеприпасы и накапливать их для следующего витка эскалации. Заодно на выборы сходит.
10/9/9 написав:а наші слуги таку жорстокість не планують, все буде більш лагідно - за неявку запропонують просто блокувати банківські рахунки; В общєм, хто там планував працювати на тиловому фронті і просто донатити - не проканає, призвуть, а далі два варіанти: - або явка з повинною, - або неявка і автоматично блок банківських рахунків.
пора потрошити банки і йти в готівку, банківській системі приготуватися, якщо вона ляже, це буде чергова перемога офісу простих рішень
Маса народу і так сиділа в тіні і нема їм що блокувати, або мали виключно кредитки з боргами. Хто працював офіційно, він і так в полі зору і мав проходити як мінімум звірки. Отож бо потрібно було ще до війни всіх витягати на світло і міняти систем у оподаткування, наприклад, за нерухомість якийсь обов'язковий податок і зменшувати одночасно прямі із зарплати. А то:
«З початку війни 7,4 мільйона українців (за вирахуванням пенсіонерів, дітей та осіб, що зареєстровані на окупованих територіях), за даними Податкової, не отримують жодної копійки доходів», — написав Гетманцев. «Насправді розуміємо, що доходи отримують, але отримують в чорну, не сплачуючи податки… Цифра ще більше шокує коли ти розумієш, що протягом останніх 10 років — ця ж кількість платників, що не отримали ні копійки, складає 4,7 млн осіб» https://minfin.com.ua/ua/2023/12/13/117771772/
Zebra написав:Путин пока не захватит всю Донецкую область, не остановится. У него ватная травма случилась - когда был потерян Славянск, куча интервью где его шаблоны скрепные разрывало от этого. Хочет вернуть. Еще Лиман.
Путин закидывает утку о переговорах, прекращениях огня - с целью оттянуть время. Блеф это.
Орки не только Донецкую, но и Харьковскую область атакуют полным ходом. По их населению не прилетает, по их городам не прилетает, так что у них война только в ТВ и только победы.
К сожалению ЗСУ только однажды поигралось в зеркальную реакцию с атакой белгородщины, на этом дело и закончилось. И вот тогда был самый серьезный резонанс среди обычных граждан рф. С тех пор по каким то причинам мы не отвечаем зеркально. Нужно показывать зеркальный ответ. Сильно мы миролюбивые, даже в Донецке пересичные чувствуют себя в большей безопасности, чем в такие же пересичные в Херсоне. Так войны не выигрываются. Пример -чеченцы. Всем было на них пох пока их и их города утюжили, детей и женщин насиловали и убивали, но когда ичкерийцы чуть-чуть поубивали русских детей сразу же всё закончилось.
10/9/9 написав:а наші слуги таку жорстокість не планують, все буде більш лагідно - за неявку запропонують просто блокувати банківські рахунки; В общєм, хто там планував працювати на тиловому фронті і просто донатити - не проканає, призвуть, а далі два варіанти: - або явка з повинною, - або неявка і автоматично блок банківських рахунків.
пора потрошити банки і йти в готівку, банківській системі приготуватися, якщо вона ляже, це буде чергова перемога офісу простих рішень
Маса народу і так сиділа в тіні і нема їм що блокувати, або мали виключно кредитки з боргами. Хто працював офіційно, він і так в полі зору і мав проходити як мінімум звірки. Отож бо потрібно було ще до війни всіх витягати на світло і міняти систем у оподаткування, наприклад, за нерухомість якийсь обов'язковий податок і зменшувати одночасно прямі із зарплати. А то:
«З початку війни 7,4 мільйона українців (за вирахуванням пенсіонерів, дітей та осіб, що зареєстровані на окупованих територіях), за даними Податкової, не отримують жодної копійки доходів», — написав Гетманцев. «Насправді розуміємо, що доходи отримують, але отримують в чорну, не сплачуючи податки… Цифра ще більше шокує коли ти розумієш, що протягом останніх 10 років — ця ж кількість платників, що не отримали ні копійки, складає 4,7 млн осіб» https://minfin.com.ua/ua/2023/12/13/117771772/
Все дело в отношении к долгу перед Украиной . Перед своей Державой . Если у тебя есть паспорт Украины то его необходимо носить с гордостью , потому что если не будет нашей страны , то будешь носить огрызок бумаги где будет написано что ты НИКТО и НИЧТО и из НИ ОТКУДА . А тебе в лицо говорить будут или спрашивать , как же ты страну прое...ал .
вы зачем кормите консерву-провокатора?
Вы простите, что я в личное лезу... Но вас что, в детсве какой-то мигрант покусал, что такие комплексы на всю жизнь остались? Кто будет спрашивать? -- кассир в Бедронке, случайный попутчик в трамвае? -- пакистанцы-"сокомандники"
>>> НИКТО и НИЧТО и из НИ ОТКУДА Ну да -- до получения ПМЖ условно говоря "огрызок бумаги" -- потом ровно такой же ПАСПОРТ (если уж мы капсом кричим).
Нет, я понимаю конечно, откуда эта замшелая пропаганда из прошлого столетия идет -- и на что расчет. Но, увы -- открою вам страшную тайну: мир давным давно поменялся -- и Держава (при наличии мало-мальского желания учить ин-языки) для очень многих -- всего лишь "первая квартира": не факт что самая красивая или удобная (не факт, что она же и последняя) -- просто место проживания.
Хорошо , обещаю сегодня больше не флудить . Я за то , чтобы мы все стали на защиту того ЕДИНСТВЕННОГО что у нас есть -УКРАИНА . Я за то чтобы государство любыми методами отстояло свою независимость . Чтобы не было хитрожопых .Которые хоть за деньги хоть за золото , воевать не пойдут . Они лучше уедут подальше чтобы не убили , в надежде что выживут .
проблема не в том что они петляют тут или свалили, проблема в том что они будут отворачиваться от тех кто защитил Украину. ...
Тут понимаете какая проблема (одна из) -- "они" не особо разбираются в родах и видах войск и кто-кому в Министерстве подчиняется. Но они помнят, как "в прошлом месяце" за ними в ресторан пришла толпа "камуфляжников" и чуть не затащили в бусик "на Бахмут". А сегодня появляется сосед -- такой же "камуфляжник" -- и за ним, оказывается, как-то специально ухаживать нужно?