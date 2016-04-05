prodigy написав:і багато людей кардинально змінили своє життя (і життя своєї родини-дружини/дітей/батьків), коли покинули професію, бізнес , любиму дружину і дітей і пішли захищати
По факту они выбрали смену профессии с гражданской на военную. Я их за это уважаю. Но почему в обществе проталкивается нетерпимость к тем кто не выбрал менять профессию? Это люмпенизм, и он в плюс стране не сыграет, только в минус. Щас уже потихоньку начинают ныть "свои Шахеды не можем, нет инженеров блииин" - сказались годы "успешного успеха" и засилья юристов-экономистов. Как бы следующим шагом не было "своего топлива нет, нехватка логистов", "нет хлеба нет пекарей" и т.п.
Забейте -- нет смысла спорить: комплекс SJW. Если есть какая-то тема, дающая moral high ground -- небольшая групка людей будет эту тему педалировать. При этом (касательно этого форума) -- абсолютно все педалирующие -- подобны тому жирафу из озера -- ни один не пишет из бахмутских окопов...
Комментарии под постом нового димона медведева интересные.
З 28.12 в рамках мобілізаційних заходів у кожному місті та області будуть встановлені контрольні блок-пости, ми беремось за мобілізацію! ..... Мажори, діти пафосних діячів, блогери, всі хто попадуться підуть у піхоту.
Zebra написав:Путин пока не захватит всю Донецкую область, не остановится. У него ватная травма случилась - когда был потерян Славянск, куча интервью где его шаблоны скрепные разрывало от этого. Хочет вернуть. Еще Лиман.
Путин закидывает утку о переговорах, прекращениях огня - с целью оттянуть время. Блеф это.
Орки не только Донецкую, но и Харьковскую область атакуют полным ходом. По их населению не прилетает, по их городам не прилетает, так что у них война только в ТВ и только победы.
К сожалению ЗСУ только однажды поигралось в зеркальную реакцию с атакой белгородщины, на этом дело и закончилось. И вот тогда был самый серьезный резонанс среди обычных граждан рф. С тех пор по каким то причинам мы не отвечаем зеркально. Нужно показывать зеркальный ответ. Сильно мы миролюбивые, даже в Донецке пересичные чувствуют себя в большей безопасности, чем в такие же пересичные в Херсоне. Так войны не выигрываются. Пример -чеченцы. Всем было на них пох пока их и их города утюжили, детей и женщин насиловали и убивали, но когда ичкерийцы чуть-чуть поубивали русских детей сразу же всё закончилось.
Зеркальный ответ -- это обычное военное преступление. И законы цивилизованного мира таковы, что украсть дубинку у вора -- всеравно воровство. "Какие-то причины" просты: "союзники" намекнули, что военным преступникам они помогать не будут.
_hunter написав:Держава (при наличии мало-мальского желания учить ин-языки) для очень многих -- всего лишь "первая квартира": не факт что самая красивая или удобная (не факт, что она же и последняя) -- просто место проживания.
hunter, ви - "мисливець", поки вас не дістало ТЦК або "бойові буряти". У вас поки є можливість обрати, для кого з них ви будете "здобич". Обрати собі іншу державу ви зможете лише у випадку перемоги України. Сьогодні Свят вечір за новим стилем, тому буду чемною Вітаю всіх, хто святкує.
beee написав:Комментарии под постом нового димона медведева интересные.
З 28.12 в рамках мобілізаційних заходів у кожному місті та області будуть встановлені контрольні блок-пости, ми беремось за мобілізацію! ..... Мажори, діти пафосних діячів, блогери, всі хто попадуться підуть у піхоту.
_hunter написав:Держава (при наличии мало-мальского желания учить ин-языки) для очень многих -- всего лишь "первая квартира": не факт что самая красивая или удобная (не факт, что она же и последняя) -- просто место проживания.
hunter, ви - "мисливець", поки вас не дістало ТЦК або "бойові буряти". У вас поки є можливість обрати, для кого з них ви будете "здобич". Обрати собі іншу державу ви зможете лише у випадку перемоги України. Сьогодні Свят вечір за новим стилем, тому буду чемною Вітаю всіх, хто святкує.
-- снова штанга как там, кстати, "по 300 лямов ежемесячно в рамках USAI" поживают?
Мало просто зловити красивого накачаного хлопчика і відправити в ЗСУ, заявив Андрій Козінчук.
Військовий психолог Андрій Козінчук розказав про "болюче": як набрати до українського армії сильних здорових хлопців не під примусом, а так, щоб вони своїм заняттям пишалися.
За словами фахівця, мало просто зловити представника української молоді десь там в ресторані і дати повістку. Хлопець не мотивований захищати батьківщину, тож користі від такого "бійця" Україні не буде, впевнений він.
А як це “користі не буде”? А що буде? Після 22міс тут майже всі “не мотивовані”. Все, користі нема? Можемо розходитись? Чи для того і заклали в закони величезні тюремні строки за СЗЧ і т.д., аби користь була?
Трясця, і цю тилову муть про “вмотивованість” тепер пише не типовий тил.ухилянт, а т.з. “військ.психолог”. Кінець світу...
За його словами, "мотивація" - це коли людина дійсно цього хоче. Україна не продала ідею, що "армія - це круто" населенню. "В Google чи Facebook так людей не набирають, туди треба продати ідею", - навів він аналогію.
Чого “цього”? “дійсно хоче”... 22міс і далі жити в якійсь дивній формі рабства з мізерними відпустками? І яке ж тут “круто”?
Якщо Україна зуміє розказати як слід, що це найкрутіша робота у світі, хоча поки що і найнебезпечніша, і наведе щодо цього правильні аргументи, накшталт: "Тебе полюблять дівчата",
Які “дівчата”? Де він бачив дівчат на фронті? Прифронтові дорогущі повії?? На любителя така “любов”... Чи віртуальні в 2G? Але ж текст навіть у своєму профілі заледве одна зі ста здатна написати в додатку знайомств. Це отакі будуть писати листи для 2G?
І не буде можливості їх тратити. Впрожовж 23/24 року... Крім як на якусь муть в прифронт.селі за 2.5кратну ціну... “мічта”.
"Можливо, ти скажеш, що прожив життя не дарма", "Можливо, ти будеш поранений, але ти точно впишеш золотими буквами свою історію" тощо - думка молодих хлопців зміниться.
Хіба? Не буде млн.лайків і фісбуках -- то не буде й вписування. А млн.лайків можуть “не тільки лиш всі”...
"У війську ми чекаємо вмотивованих людей. Нехай вони чогось не вміють, чогось не знають, але вони хочуть щось робити...", - заявив військовий психолог.
І як довго хочете чекати? І як сильно має вирости ДЕмотивованість наявних в процесі цього очікування?
Нонсенс старих дядьків в армії - як подолати проблему Нещодавно керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук поділився думками, як подолати "нонсенс старих дядьків" в армії України. Він нагадав, що Європа перебуває в шоці від того, наскільки багато молодих здорових хлопців призивного віку заполонило її країни. Як відомо, один з депутатів німецького Бундестагу вже публічно пропонував ідею відправити весь цей "багаж" до Києва.
_hunter написав:Держава (при наличии мало-мальского желания учить ин-языки) для очень многих -- всего лишь "первая квартира": не факт что самая красивая или удобная (не факт, что она же и последняя) -- просто место проживания.
hunter, ви - "мисливець", поки вас не дістало ТЦК або "бойові буряти". У вас поки є можливість обрати, для кого з них ви будете "здобич". Обрати собі іншу державу ви зможете лише у випадку перемоги України. Сьогодні Свят вечір за новим стилем, тому буду чемною Вітаю всіх, хто святкує.
Мало просто зловити красивого накачаного хлопчика і відправити в ЗСУ, заявив Андрій Козінчук.
Військовий психолог Андрій Козінчук розказав про "болюче": як набрати до українського армії сильних здорових хлопців не під примусом, а так, щоб вони своїм заняттям пишалися.
За словами фахівця, мало просто зловити представника української молоді десь там в ресторані і дати повістку. Хлопець не мотивований захищати батьківщину, тож користі від такого "бійця" Україні не буде, впевнений він.
А як це “користі не буде”? А що буде? Після 22міс тут майже всі “не мотивовані”. Все, користі нема? Можемо розходитись? Чи для того і заклали в закони величезні тюремні строки за СЗЧ і т.д., аби користь була?
Трясця, і цю тилову муть про “вмотивованість” тепер пише не типовий тил.ухилянт, а т.з. “військ.психолог”. Кінець світу...
За його словами, "мотивація" - це коли людина дійсно цього хоче. Україна не продала ідею, що "армія - це круто" населенню. "В Google чи Facebook так людей не набирають, туди треба продати ідею", - навів він аналогію.
Чого “цього”? “дійсно хоче”... 22міс і далі жити в якійсь дивній формі рабства з мізерними відпустками? І яке ж тут “круто”?
Якщо Україна зуміє розказати як слід, що це найкрутіша робота у світі, хоча поки що і найнебезпечніша, і наведе щодо цього правильні аргументи, накшталт: "Тебе полюблять дівчата",
Які “дівчата”? Де він бачив дівчат на фронті? Прифронтові дорогущі повії?? На любителя така “любов”... Чи віртуальні в 2G? Але ж текст навіть у своєму профілі заледве одна зі ста здатна написати в додатку знайомств. Це отакі будуть писати листи для 2G?
І не буде можливості їх тратити. Впрожовж 23/24 року... Крім як на якусь муть в прифронт.селі за 2.5кратну ціну... “мічта”.
"Можливо, ти скажеш, що прожив життя не дарма", "Можливо, ти будеш поранений, але ти точно впишеш золотими буквами свою історію" тощо - думка молодих хлопців зміниться.
Хіба? Не буде млн.лайків і фісбуках -- то не буде й вписування. А млн.лайків можуть “не тільки лиш всі”...
"У війську ми чекаємо вмотивованих людей. Нехай вони чогось не вміють, чогось не знають, але вони хочуть щось робити...", - заявив військовий психолог.
І як довго хочете чекати? І як сильно має вирости ДЕмотивованість наявних в процесі цього очікування?
Нонсенс старих дядьків в армії - як подолати проблему Нещодавно керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук поділився думками, як подолати "нонсенс старих дядьків" в армії України. Він нагадав, що Європа перебуває в шоці від того, наскільки багато молодих здорових хлопців призивного віку заполонило її країни. Як відомо, один з депутатів німецького Бундестагу вже публічно пропонував ідею відправити весь цей "багаж" до Києва.
самі мотивовані це долярчикові "вовчиці" набрані у "вовчі батальони" які би рвали чеченів/бурятів як тузік грілку, одна флер могла би покласти поглядом через окуляри за 350 євро мінімум взвод
beee написав:Комментарии под постом нового димона медведева интересные.
З 28.12 в рамках мобілізаційних заходів у кожному місті та області будуть встановлені контрольні блок-пости, ми беремось за мобілізацію! ..... Мажори, діти пафосних діячів, блогери, всі хто попадуться підуть у піхоту.