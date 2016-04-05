_hunter написав:Зеркальный ответ -- это обычное военное преступление. И законы цивилизованного мира таковы, что украсть дубинку у вора -- всеравно воровство. "Какие-то причины" просты: "союзники" намекнули, что военным преступникам они помогать не будут.
Это не мы, они сами себя обстреливают. Это не мы, это их ПВО попало по их многоквартирному дому. Это их РЭБ подавил дрон и он попал в детский сад в тихий час. Это рязанский сахар сложил 16ти этажный дом. Было бы желание и ресурс масс медиа. В войне на изнеможение, лоб в лоб до последнего солдата мы не выиграем.
К сожалению войны выигрывают более жестокие, безпринципные и хитрые.
ПС И да, за 25 кгрн мобилизовать в пехоту придется только принудительно через блок посты, как написал некий Назарий кишак.
_hunter написав:Зеркальный ответ -- это обычное военное преступление. И законы цивилизованного мира таковы, что украсть дубинку у вора -- всеравно воровство. "Какие-то причины" просты: "союзники" намекнули, что военным преступникам они помогать не будут.
Это не мы, они сами себя обстреливают. Это не мы, это их ПВО попало по их многоквартирному дому. Это их РЭБ подавил дрон и он попал в детский сад в тихий час. Это рязанский сахар сложил 16ти этажный дом. Было бы желание и ресурс масс медиа. В войне на изнеможение, лоб в лоб до последнего солдата мы не выиграем.
К сожалению войны выигрывают более жестокие, безпринципные и хитрые.
Ізраїль щось не дуже звартає увагу на виражєніє обєспокоіності прогресівной міровой опщєстовєності касатєльно сєктора распятих мальчіков в трусіках
Zebra написав:Путин пока не захватит всю Донецкую область, не остановится. У него ватная травма случилась - когда был потерян Славянск, куча интервью где его шаблоны скрепные разрывало от этого. Хочет вернуть. Еще Лиман.
Путин закидывает утку о переговорах, прекращениях огня - с целью оттянуть время. Блеф это.
Орки не только Донецкую, но и Харьковскую область атакуют полным ходом. По их населению не прилетает, по их городам не прилетает, так что у них война только в ТВ и только победы.
К сожалению ЗСУ только однажды поигралось в зеркальную реакцию с атакой белгородщины, на этом дело и закончилось. И вот тогда был самый серьезный резонанс среди обычных граждан рф. С тех пор по каким то причинам мы не отвечаем зеркально. Нужно показывать зеркальный ответ. Сильно мы миролюбивые, даже в Донецке пересичные чувствуют себя в большей безопасности, чем в такие же пересичные в Херсоне. Так войны не выигрываются. Пример -чеченцы. Всем было на них пох пока их и их города утюжили, детей и женщин насиловали и убивали, но когда ичкерийцы чуть-чуть поубивали русских детей сразу же всё закончилось.
Зеркальный ответ -- это обычное военное преступление. И законы цивилизованного мира таковы, что украсть дубинку у вора -- всеравно воровство. "Какие-то причины" просты: "союзники" намекнули, что военным преступникам они помогать не будут.
Тобто? дзеркально відкусити у москалів Бєлгородщину, Брянщину і Воронезьку АЕС (замість тупого контрнаступу на лінію суровікіна) - це "воєнноє прєступлєніє"? Ні, це називається війна, а не піддавки в одні ворота, які ми сьогодні граємось за чиїмось договорняками. Якщо на заході цього не розуміють, то хтось дорослий і професійний у костюмі (не сексологині і не клоуни у оливкових трєніках) має поїхати і пояснити їм ситуацію. Тоді, коли перший раз заходило РДК, у нас був реальний шанс на це, але зараз це вже неможливо. Шанс ми втратили.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 24 гру, 2023 11:24, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Комментарии под постом нового димона медведева интересные.
З 28.12 в рамках мобілізаційних заходів у кожному місті та області будуть встановлені контрольні блок-пости, ми беремось за мобілізацію! ..... Мажори, діти пафосних діячів, блогери, всі хто попадуться підуть у піхоту.
hume написав:Орки не только Донецкую, но и Харьковскую область атакуют полным ходом. По их населению не прилетает, по их городам не прилетает, так что у них война только в ТВ и только победы.
К сожалению ЗСУ только однажды поигралось в зеркальную реакцию с атакой белгородщины, на этом дело и закончилось. И вот тогда был самый серьезный резонанс среди обычных граждан рф. С тех пор по каким то причинам мы не отвечаем зеркально. Нужно показывать зеркальный ответ. Сильно мы миролюбивые, даже в Донецке пересичные чувствуют себя в большей безопасности, чем в такие же пересичные в Херсоне. Так войны не выигрываются. Пример -чеченцы. Всем было на них пох пока их и их города утюжили, детей и женщин насиловали и убивали, но когда ичкерийцы чуть-чуть поубивали русских детей сразу же всё закончилось.
Зеркальный ответ -- это обычное военное преступление. И законы цивилизованного мира таковы, что украсть дубинку у вора -- всеравно воровство. "Какие-то причины" просты: "союзники" намекнули, что военным преступникам они помогать не будут.
Тобто? дзеркально відкусити у москалів Бєлгородщину, Брянщину і Воронезьку АЕС (замість тупого контрнаступу на лінію суровікіна) - це "воєнноє прєступлєніє"? Ні, це називається війна, а не піддавки в одні ворота, які ми сьогодні граємось за чиїмось договорняками. Якщо на заході цього не розуміють, то хтось дорослий і професійний у костюмі (не сексологині і не клоуни у оливкових трєніках) має поїхати і пояснити їм ситуацію. Так, зараз це вже неможливо. Шанс ми втратили.
звісно маленькі, тому вони голосують і приймають важливі рішення як змінити ситуацію на краще(для себе рідних), а коли вони отримують пенсії 20к+ це вже нікого не дивує
И вот такие надбавки к зарплате чиновников расписаны во всех городах Украины на весь будущий год. А бюджеты украинских городов принимаются с учётом участия в конкурсе на лучшее благоустройство в мировом рейтинге.
НО, денег в бюджете на нормальные зп военных НЕТ. Поэтому чиновникам+100500% процентаов оклада за старание, знание иностранного языка и вообще за то, що "не втікли", а в пехоту через блок пост і бусік
10/9/9 написав:а наші слуги таку жорстокість не планують, все буде більш лагідно - за неявку запропонують просто блокувати банківські рахунки; В общєм, хто там планував працювати на тиловому фронті і просто донатити - не проканає, призвуть, а далі два варіанти: - або явка з повинною, - або неявка і автоматично блок банківських рахунків.
пора потрошити банки і йти в готівку, банківській системі приготуватися, якщо вона ляже, це буде чергова перемога офісу простих рішень
Маса народу і так сиділа в тіні і нема їм що блокувати, або мали виключно кредитки з боргами. Хто працював офіційно, він і так в полі зору і мав проходити як мінімум звірки. Отож бо потрібно було ще до війни всіх витягати на світло і міняти систем у оподаткування, наприклад, за нерухомість якийсь обов'язковий податок і зменшувати одночасно прямі із зарплати. А то:
«З початку війни 7,4 мільйона українців (за вирахуванням пенсіонерів, дітей та осіб, що зареєстровані на окупованих територіях), за даними Податкової, не отримують жодної копійки доходів», — написав Гетманцев. «Насправді розуміємо, що доходи отримують, але отримують в чорну, не сплачуючи податки… Цифра ще більше шокує коли ти розумієш, що протягом останніх 10 років — ця ж кількість платників, що не отримали ні копійки, складає 4,7 млн осіб» https://minfin.com.ua/ua/2023/12/13/117771772/
7,4 мільйона українців - отже приблизно половина (за вирахуванням пенсіонерів, дітей та осіб, що зареєстровані на окупованих територіях) - отже кожен другий. 7,4 мільйона власників банківських рахунків. 7,4 мільйона виборців.
Der Spiegel: Сотрудник Министерства обороны Украины арестован по подозрению в мошенничестве на миллионы евро при закупке боеприпасов. Предположительно, он причастен к скандалу, в ходе которого около 36 миллионов евро (1,5 миллиарда гривен) были присвоены путем закупки артиллерийских боеприпасов по завышенным ценам. Подозреваемый, как утверждается, заключил невыгодный контракт, по которому стоимость была на 30% выше, чем при покупке напрямую у производителя. Улики были найдены во время обысков в квартире подозреваемого. Это дело является частью серии коррупционных скандалов в министерстве, которые привели к отставке министра обороны. Сотруднику грозит до 15 лет лишения свободы