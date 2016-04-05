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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5992599359945995
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 12:11

буряты кипишуют

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 12:22

Так выглядит наступление российских войск на Авдеевку
https://meduza.io/feature/2023/12/24/ra ... a-avdeevku
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 12:22

Який фінал історії з Ленд-Лізом? Кому за це медаль і від ког

Востаннє редагувалось Schmit в Нед 24 гру, 2023 12:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 12:23

  hume написав:Назарий Кишак это-
колишній радник голови Івано-Франківської міськради з безпеки та правопорядку, а нині командир кулеметників 72-ї ОМБ Назарій Кішак.

Вообще непонятно. То есть командир пулемётчиков говорит про блокпосты на въездах/выездах и тотальную мобилизацию?


Напередодні у ЗМІ поширили заяву командира кулеметників 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Назарія Кішака щодо посилення мобілізації в Україні та розсилку повісток через додаток "Дія". Віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поставив крапку у цьому питанні і відповів, чи справді так буде.

"Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так", - повідомив посадовець на своїй сторінці у Telegram.

Також він додав, що наступного року буде 1 мільйон дронів для потреб бійців Збройних сил України.
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 12:30

Российские оккупационные войска прилагают максимум усилий для нейтрализации плацдарма СОУ на левом берегу Херсонской области. С этой целью была значительно увеличена и усилена ГВ «Днепр». Так, если на начало ноября ГВ «Днепр» количественно составляла около 64 тыс л.с. то по состоянию на сейчас это более 74 тыс.

Так же ГВ «Днепр» значительно усилена компонентой ББМ и если в начале ноября их было до 750, то сейчас это 950 ББМ, что обусловлено возросшей потребность штурмовых действий.

С другой стороны, разительное сокращение артиллерийской компоненты. В начале ноября на вооружении ГВ «Днепр» было почти 900 ствольных арт-систем, сейчас их около 550.

Особое внимание уделено усилению 70-й МСД 18-й ОВА. В составе ГВ «Днепр» она имеет лучшую комплектацию и является самой боеспособной. Наравне с 104-й ДШД и 810-й ОБр МП она наиболее активно используется в попытках блокирования плацдарма СОУ на левом берегу.

Тем не менее, применение тактических групп, численно сопоставимых с двумя бригадами, по флангам и фронтально на село, на сегодняшний день не принесло желаемого результата командованию РОВ. Очевидно, что Теплинский будет во всём винить нехватку сил и средств и требовать доведения ГВ до численности превышающей 80 тысяч.

Это вполне реальная численность, которую командование РОВ сможет достигнуть, благодаря использованию ресурса ГВ «Оборона Крыма», где помимо постоянной группировки проходит формирование двух дивизий, которые явно пойдут в помощь тепличному стаду. С другой стороны, увеличение группировки, которая и так в сотни раз превышает группу удерживающую плацдарм и которую не могут выбить, это уже не просто моветон, а тотальный позор.
инфа для мудрецов, кто думает что на рф ресурс бесконечен на 10 лет войны и восстановления империи в границах 1915г.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 13:04

  vitaliiangel написав:
Российские оккупационные войска прилагают максимум усилий для нейтрализации плацдарма СОУ на левом берегу Херсонской области. С этой целью была значительно увеличена и усилена ГВ «Днепр». Так, если на начало ноября ГВ «Днепр» количественно составляла около 64 тыс л.с. то по состоянию на сейчас это более 74 тыс.

Так же ГВ «Днепр» значительно усилена компонентой ББМ и если в начале ноября их было до 750, то сейчас это 950 ББМ, что обусловлено возросшей потребность штурмовых действий.

С другой стороны, разительное сокращение артиллерийской компоненты. В начале ноября на вооружении ГВ «Днепр» было почти 900 ствольных арт-систем, сейчас их около 550.

Особое внимание уделено усилению 70-й МСД 18-й ОВА. В составе ГВ «Днепр» она имеет лучшую комплектацию и является самой боеспособной. Наравне с 104-й ДШД и 810-й ОБр МП она наиболее активно используется в попытках блокирования плацдарма СОУ на левом берегу.

Тем не менее, применение тактических групп, численно сопоставимых с двумя бригадами, по флангам и фронтально на село, на сегодняшний день не принесло желаемого результата командованию РОВ. Очевидно, что Теплинский будет во всём винить нехватку сил и средств и требовать доведения ГВ до численности превышающей 80 тысяч.

Это вполне реальная численность, которую командование РОВ сможет достигнуть, благодаря использованию ресурса ГВ «Оборона Крыма», где помимо постоянной группировки проходит формирование двух дивизий, которые явно пойдут в помощь тепличному стаду. С другой стороны, увеличение группировки, которая и так в сотни раз превышает группу удерживающую плацдарм и которую не могут выбить, это уже не просто моветон, а тотальный позор.
инфа для мудрецов, кто думает что на рф ресурс бесконечен на 10 лет войны и восстановления империи в границах 1915г.

74т пехоты 950 ББМ против двух неполных бригад без бронитехники, т.е 1к25(30)

наші морпіхи -це ТИТАНИ
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