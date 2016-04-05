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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 599359945995599659975998>
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 13:21

  prodigy написав: 74т пехоты 950 ББМ против двух неполных бригад без бронитехники, т.е 1к25(30)

наші морпіхи -це ТИТАНИ

То, що вони тітани, кіборги, герої, видно ще з опису Фрііза про три доби в отих умовах і ...

Питання ж в тому: в чому військовий нюанс такого стримування за таких умов і співвідношення?

Може там арта в нас розташована так, як не можуть вони?
Чи ще щось.
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 13:31

От навіщо брати для такої служби таку зброю, як автомат?
https://varta1.com.ua/news/na-bukovini- ... 74713.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 13:49

  _hunter написав:
  katso написав:
  prodigy написав:і багато людей кардинально змінили своє життя (і життя своєї родини-дружини/дітей/батьків), коли покинули професію, бізнес , любиму дружину і дітей і пішли захищати


По факту они выбрали смену профессии с гражданской на военную. Я их за это уважаю. Но почему в обществе проталкивается нетерпимость к тем кто не выбрал менять профессию? Это люмпенизм, и он в плюс стране не сыграет, только в минус. Щас уже потихоньку начинают ныть "свои Шахеды не можем, нет инженеров блииин" - сказались годы "успешного успеха" и засилья юристов-экономистов. Как бы следующим шагом не было "своего топлива нет, нехватка логистов", "нет хлеба нет пекарей" и т.п.

Забейте -- нет смысла спорить: комплекс SJW. Если есть какая-то тема, дающая moral high ground -- небольшая групка людей будет эту тему педалировать.
При этом (касательно этого форума) -- абсолютно все педалирующие -- подобны тому жирафу из озера -- ни один не пишет из бахмутских окопов... :lol:


Послушайте ВЫ , "небольшая группа людей" которые каждый день , по 24 часа рассказывают форуму о своих субъективных выводах из россии .
....это не значит что их внимательно слушают и читают .
Вы в ДНР или ЛНР пишите , там благодарных читателей может и много .
То что вы и некоторые пишите , достойно только маргинально настроенной части населения .
Я готов с вами побеседовать .... после вашего призыва на службу в ЗСУ , НГУ , а так, все ваши написания до сфинктера .
Я надеюсь что вы мне ответите из окопов Бахмута или Авдеевки .
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 13:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Трясця, і цю тилову муть про “вмотивованість” тепер пише не типовий тил.ухилянт, а т.з. “військ.психолог”.
Кінець світу...

Я вже писав: родичка приїхала з росії з сином і ДУЖЕ здивовані, що в нас нема реклами армії. В них 1/2 всієї реклами в інтернеті, на ТВ, на плакатах "йди в армію - заробиш купу грошей, розрахуєшся з боргами, купиш квартиру/машину/смартфон/...", а в нас в таких кількостях реклама "візьми кредит під 1*%" чи "грай в казино"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 24 гру, 2023 13:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 13:49

травпункт -> зняття побоїв -> кримінальна справа

  detroytred написав:От навіщо брати для такої служби таку зброю, як автомат?
https://varta1.com.ua/news/na-bukovini- ... 74713.html

черенки лопати
Востаннє редагувалось flyman в Нед 24 гру, 2023 13:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 13:53

  detroytred написав:
  prodigy написав: 74т пехоты 950 ББМ против двух неполных бригад без бронитехники, т.е 1к25(30)

наші морпіхи -це ТИТАНИ

То, що вони тітани, кіборги, герої, видно ще з опису Фрііза про три доби в отих умовах і ...

Питання ж в тому: в чому військовий нюанс такого стримування за таких умов і співвідношення?

Може там арта в нас розташована так, як не можуть вони?
Чи ще щось.


безумовно там батареї (HIMARS?) на правому березі, але факт є фактом 1,5 місяця морпіхі тримають плацдарм

відстань від Кринок до правого берег 4,5-5км, тобто скільки арти на правому берегу забіспечює вогневу підтримку плацдарму не уявляю, але багато

по цим подвигам треба писати книжки (знімати фільми), на заміну радянським лубкам "освобождение" і тп
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 13:56

  Zebra написав:Путин пока не захватит всю Донецкую область, не остановится. У него ватная травма случилась - когда был потерян Славянск, куча интервью где его шаблоны скрепные разрывало от этого. Хочет вернуть. Еще Лиман.

Путин закидывает утку о переговорах, прекращениях огня - с целью оттянуть время. Блеф это.

Слов'янськ це був договорняк, вони його обміняли на остаточне захоплення Донецька та Луганська.
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:03

  Дюрі-бачі написав:
  Bobua написав:Трясця, і цю тилову муть про “вмотивованість” тепер пише не типовий тил.ухилянт, а т.з. “військ.психолог”.
Кінець світу...

Я вже писав: родичка приїхала з росії з сином і ДУЖЕ здивовані, що в нас нема реклами армії. В них 1/2 всієї реклами в інтернеті, на ТВ, на плакатах "йди в армію - заробиш купу грошей, розрахуєшся з боргами, купиш квартиру/машину/смартфон/...", а в нас в таких кількостях реклама "візьми кредит під 1*%" чи "грай в казино"

бо виходить у них немає інших варіантів заробити гроші.

в Україні є. та й загальний рівень звичайної Раші - депресняк
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:06

  prodigy написав:
безумовно там батареї (HIMARS?) на правому березі, але факт є фактом 1,5 місяця морпіхі тримають плацдарм

відстань від Кринок до правого берег 4,5-5км, тобто скільки арти на правому берегу забіспечює вогневу підтримку плацдарму не уявляю, але багато

по цим подвигам треба писати книжки (знімати фільми), на заміну радянським лубкам "освобождение" і тп

Не сумніваюсь, що наша піхота, яка утримувала Бахмут, була не з меншої сили титанів, кіборгів, героїв.
Утримувала в умовах забудов та промоб'єктів; проти хвиль зеків з вагнерами; у меншому співвідношенні.

Тому питання, що окрім титанічного духу, дозволяє утримувати оту смугу в отих умовах з отим співвідношенням проти десантури теплінського, якого й призначили саме туди...
Це як в НХЛ: в команді, яка програє і програє міняють тренера не в будь-який момент (а чекають, коли буде впевненість у результатах в наступних матчах)), саме перед серією виграшних матчів з ... вже новим тренером.
Виключення рідко і тільки підкреслюють правило.
Отого теплінського призначили і забезпечили оте надпереважне співвідношення саме для результату.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 24 гру, 2023 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:09

  Дюрі-бачі написав:
  Bobua написав:Трясця, і цю тилову муть про “вмотивованість” тепер пише не типовий тил.ухилянт, а т.з. “військ.психолог”.
Кінець світу...

Я вже писав: родичка приїхала з росії з сином і ДУЖЕ здивовані, що в нас нема реклами армії. В них 1/2 всієї реклами в інтернеті, на ТВ, на плакатах "йди в армію - заробиш купу грошей, розрахуєшся з боргами, купиш квартиру/машину/смартфон/...", а в нас в таких кількостях реклама "візьми кредит під 1*%" чи "грай в казино"


Щоб примусити населення за гроші йти на війну треба за останні роки зробити їх жебраками і в моральному сенсі рабами. 2004-2008 самі жирні роки в рф, вони кичились тим, що в москві двірники(таджикі) менше ніж за 1к дол не працюють
пройшло 15 років, і що ми бачимо?
Какая зарплата у дворника в Москве?
Рабочий комплексной уборки/дворник
45 000 — 55 000 руб.

тобто це менше 500 дол (але інфляція у світі і ціни теж різні , стали в 1,5 рази на продукти/паливо/комуналку), тобто по факту це 300дол від той тисячі у 2005р
а по регіонам картина плачевна, середня зарплата
По официальным данным 70,3 тыс. рублей.

но факту
По опросу Левада-центра в июне 2023 года россияне отмечали, что их средний доход в месяц за первую половину 2023 года составил 24 тыс. руб. А чтобы обеспечивать прожиточный минимум им нужно зарабатывать в среднем 27,8 тыс. руб. в месяц.

т.е. если перевести в гривні то до 9к гривен, не вистачає цих грошей ні на що, а роське любить випити/закусити, молодь хоче смартфон
Долги россиян по кредитам впервые в истории РФ превысили 32 трлн рублей.

По данным ЦБ, в России по итогам первого полугодия 2023 года оформленные кредиты и займы есть у 47 млн человек. За год их число увеличилось на 2 млн. Количество заемщиков с тремя и более ссудами — 11,2 млн человек


не дивно, що серед мобілізованих є боржники з боргами по 1млн рублів
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