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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 59945995599659975998>
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

О как!
Арестович договорился до того, что Украина должна обратиться к россии с просьбой о прекращении войны, а потом вместе с ней подать совместный иск к Западу
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:загальний рівень звичайної Раші - депресняк


кожний п'ятий зловживає хронічно

«Самым дорожающим препаратом в России стала настойка боярышника, +300%», — написал российский журналист.

Соцсети моментально отреагировали на подорожание «смертельного» напитка язвительными комментариями.

«Фьючерсы на боярышник растут», «И деривативы», «Потому что регулировать продажу начали. У нас все, что государство регулирует, начинает страшно дорожать», — пишут пользователи соцсетей.
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:13

  antey1969 написав:О как!
Арестович договорился до того, что Украина должна обратиться к россии с просьбой о прекращении войны, а потом вместе с ней подать совместный иск к Западу

Якщо не вважати його повним ідіотом або ахентом, то це вже банальний шантаж Заходу. На який можна піти тільки за умов повного безвиходдя.

На чому базується його впевненість в катастрофі хз. Точніше він вже пояснював це, а от правий він чи ні, покаже тільки час.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:13

  unicdima написав:
  Zebra написав:Путин пока не захватит всю Донецкую область, не остановится. У него ватная травма случилась - когда был потерян Славянск, куча интервью где его шаблоны скрепные разрывало от этого. Хочет вернуть. Еще Лиман.

Путин закидывает утку о переговорах, прекращениях огня - с целью оттянуть время. Блеф это.

Слов'янськ це був договорняк, вони його обміняли на остаточне захоплення Донецька та Луганська.

А Південь України з Запорізькою АЕС, що це було?
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:14

  antey1969 написав:О как!
Арестович договорился до того, что Украина должна обратиться к россии с просьбой о прекращении войны, а потом вместе с ней подать совместный иск к Западу


вчора про це я постив відео
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:бо виходить у них немає інших варіантів заробити гроші.

в Україні є. та й загальний рівень звичайної Раші - депресняк
В дуже багатьох заробітчан, які не можуть виїхати вже 2 роки становище не набагато краще. Як і в частини переселенців. Якщо б правильно капати на їх мозок то кілька десятків тичся готових воювати за 100к набралось би. АЛЕ перш ніж їх агітувати потрібно дати можливість заключати контакт на 6 чи 12 місяців...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:На чому базується його впевненість в катастрофі хз. Точніше він вже пояснював це, а от правий він чи ні, покаже тільки час.


так не можна писати, бо це деморалізує і ЗСУ і суспільство
це вам не НХЛ, це життя і доля нашого існування

не зважаючи на 3х його дітей, ****** і гойда

коли сталін евакуював уряд з москви до куйбишева, по москві почали ходити агенти абвер (які в серпні 41го після Уманського, Київського та інших котлів опинилися в полоні і за місяць в розвід школі були закинуті в тил), то вони казали щось подібне до маячні арестовича (зривайте петлиці, кидайте зброю, вже програли, долучайтесь до армії великого фюрера)

кива вже напрягся і слідкує за подіями
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:24

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:бо виходить у них немає інших варіантів заробити гроші.

в Україні є. та й загальний рівень звичайної Раші - депресняк
В дуже багатьох заробітчан, які не можуть виїхати вже 2 роки становище не набагато краще. Як і в частини переселенців. Якщо б правильно капати на їх мозок то кілька десятків тичся готових воювати за 100к набралось би. АЛЕ перш ніж їх агітувати потрібно дати можливість заключати контакт на 6 чи 12 місяців...


по перше треба відправити на фронт депутатів (вони там не потрібні, але для соціальної справедливості-по 2-3 на бригаду великої шкоди не зроблять, як юра луценко)
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:25

  flyman написав:
  detroytred написав:От навіщо брати для такої служби таку зброю, як автомат?
https://varta1.com.ua/news/na-bukovini- ... 74713.html

черенки лопати

Суд. Іспитовий термін.

До речі, цей персонаж черговий розвінчувач міфу про "тому що бояться, сцикуни тощо", "бикують при явній перевазі".
Голіруч проти трьох міцних да ще зі зброєю.
Який би мужній був боєць...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:30

  Schmit написав:А Південь України з Запорізькою АЕС, що це було?

Звичайна війна.
Може тобі нагадати як гіркінці колонами виїхали з "оточеного" міста?
unicdima
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