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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5995599659975998>
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:31

Мадяр видав базу, згоден на 100500%

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:36

  antey1969 написав:О как!
Арестович договорился до того, что Украина должна обратиться к россии с просьбой о прекращении войны, а потом вместе с ней подать совместный иск к Западу

Ватан ватана смотрит здалека.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:38

  prodigy написав:так не можна писати, бо це деморалізує і ЗСУ і суспільство
це вам не НХЛ, це життя і доля нашого існування

Таке може вплинути лише на бабусь-пенсів, які окрім тв нічого не бачать. Вплинути, як новина.
У всієї іншої частини суспільства є доступ в інтернет, де вона бачить і чує все. Абсолютно все.

Тим паче, коли справа стосується не морального аспекту і цивілізаційних принципів (як з порно), а саме життя та існування, тим паче варто бути реалістами.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:40

цікавий текст у зауваженнях офісу Залужного до проекту нового Закону (3тій абзац у розділі “по друге”).
“... які після введення воєнного стану проходили протягом 24 місяців безперервну військову службу, брали безпосередню участь у бойових діях не менше 12міс., та виявили бажання для подальшого проходження військ.служби.”


Там ще текст, скарги, що “людьов нєт, відпустку не дамо”.


Але інше цікаво.
Отже, коли буде 24міс -- можна буде не виявляти бажання і звільнятись.
Доя цього і розмови про мобілізацію 500тис (хоча нкясно чому так багато, бо 24міс безперевно+12місУБД -- не буде у 500тис, навіть з блатними...)

А тим, що “виявлять” -- навіть 90діб пожаліли (і 21*3=63тис.грв). Ага. Це дуже сприятиме “виявленню бажання”.

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Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:44

В ми тут такі за 22міс. - просто "сама вмотивованість"))

  Bobua написав:
Мало просто зловити красивого накачаного хлопчика і відправити в ЗСУ, заявив Андрій Козінчук.

Військовий психолог Андрій Козінчук розказав про "болюче": як набрати до українського армії сильних здорових хлопців не під примусом, а так, щоб вони своїм заняттям пишалися.

За словами фахівця, мало просто зловити представника української молоді десь там в ресторані і дати повістку. Хлопець не мотивований захищати батьківщину, тож користі від такого "бійця" Україні не буде, впевнений він.


А як це “користі не буде”?
А що буде?
Після 22міс тут майже всі “не мотивовані”. Все, користі нема? Можемо розходитись?
Чи для того і заклали в закони величезні тюремні строки за СЗЧ і т.д., аби користь була?

Трясця, і цю тилову муть про “вмотивованість” тепер пише не типовий тил.ухилянт, а т.з. “військ.психолог”.
Кінець світу...


За його словами, "мотивація" - це коли людина дійсно цього хоче. Україна не продала ідею, що "армія - це круто" населенню. "В Google чи Facebook так людей не набирають, туди треба продати ідею", - навів він аналогію.

Чого “цього”? :shock: “дійсно хоче”...
22міс і далі жити в якійсь дивній формі рабства з мізерними відпустками?
І яке ж тут “круто”?

Якщо Україна зуміє розказати як слід, що це найкрутіша робота у світі, хоча поки що і найнебезпечніша, і наведе щодо цього правильні аргументи, накшталт: "Тебе полюблять дівчата",

Які “дівчата”? Де він бачив дівчат на фронті?
Прифронтові дорогущі повії?? На любителя така “любов”...
Чи віртуальні в 2G? Але ж текст навіть у своєму профілі заледве одна зі ста здатна написати в додатку знайомств. Це отакі будуть писати листи для 2G?

"В тебе з'являться якісь нормально зароблені гроші"

І не буде можливості їх тратити. Впрожовж 23/24 року...
Крім як на якусь муть в прифронт.селі за 2.5кратну ціну... “мічта”.

"Можливо, ти скажеш, що прожив життя не дарма", "Можливо, ти будеш поранений, але ти точно впишеш золотими буквами свою історію" тощо - думка молодих хлопців зміниться.

Хіба?
Не буде млн.лайків і фісбуках -- то не буде й вписування.
А млн.лайків можуть “не тільки лиш всі”...


"У війську ми чекаємо вмотивованих людей. Нехай вони чогось не вміють, чогось не знають, але вони хочуть щось робити...", - заявив військовий психолог.

І як довго хочете чекати?
І як сильно має вирости ДЕмотивованість наявних в процесі цього очікування?

Нонсенс старих дядьків в армії - як подолати проблему
Нещодавно керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук поділився думками, як подолати "нонсенс старих дядьків" в армії України. Він нагадав, що Європа перебуває в шоці від того, наскільки багато молодих здорових хлопців призивного віку заполонило її країни. Як відомо, один з депутатів німецького Бундестагу вже публічно пропонував ідею відправити весь цей "багаж" до Києва.

Добре що пишете практично теж саме, що і я :D
Але як я пишу, то мені чомусь зразу кажуть, як у цій пісні :mrgreen:
Тому мені залишається лише виділити Ваші слова, які б я так само написав би!
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

10/9/9 написав:Сьогодні на суспільному почув буквально таке, тези:

- повістки планують надсилати електронною поштою, як варіант, можливо навіть в дію;


Повісток у «Дії» не буде ніколи, – Федоров.
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:52

  Schmit написав:
  _hunter написав:
  hume написав:Орки не только Донецкую, но и Харьковскую область атакуют полным ходом. По их населению не прилетает, по их городам не прилетает, так что у них война только в ТВ и только победы.


К сожалению ЗСУ только однажды поигралось в зеркальную реакцию с атакой белгородщины, на этом дело и закончилось. И вот тогда был самый серьезный резонанс среди обычных граждан рф. С тех пор по каким то причинам мы не отвечаем зеркально. Нужно показывать зеркальный ответ. Сильно мы миролюбивые, даже в Донецке пересичные чувствуют себя в большей безопасности, чем в такие же пересичные в Херсоне. Так войны не выигрываются. Пример -чеченцы. Всем было на них пох пока их и их города утюжили, детей и женщин насиловали и убивали, но когда ичкерийцы чуть-чуть поубивали русских детей сразу же всё закончилось.

Зеркальный ответ -- это обычное военное преступление. И законы цивилизованного мира таковы, что украсть дубинку у вора -- всеравно воровство.
"Какие-то причины" просты: "союзники" намекнули, что военным преступникам они помогать не будут.

Тобто? дзеркально відкусити у москалів Бєлгородщину, Брянщину і Воронезьку АЕС (замість тупого контрнаступу на лінію суровікіна) - це "воєнноє прєступлєніє"?
Ні, це називається війна, а не піддавки в одні ворота, які ми сьогодні граємось за чиїмось договорняками. Якщо на заході цього не розуміють, то хтось дорослий і професійний у костюмі (не сексологині і не клоуни у оливкових трєніках) має поїхати і пояснити їм ситуацію.
Тоді, коли перший раз заходило РДК, у нас був реальний шанс на це, але зараз це вже неможливо. Шанс ми втратили.

hume вроде, на обстрелы жилых домов и инфраструктуры намекал.
"Откусить" Бєлгородщину/Брянщину? -- а Украине они нафига??? -- при этом моментально теряется преимущество пропаганды вида "мы ведем освободительную войну"...
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:52

Вітаю навзаєм!))

  fler написав:Сьогодні Свят вечір за новим стилем, тому буду чемною. Вітаю всіх, хто святкує.
... сьогодні нарешті одягнеш трусики? :mrgreen: :oops:
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сообщения о том, что путин якобы заинтересован в прекращении войны направлены на препятствование дальнейшей помощи Украине, - ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что подобные сообщения кремля уже были ранее - зимой 2022-2023 года. Таким образом, считают исследователи, россия пыталась перенаправить внимание партнеров Украины на гипотетические переговоры, а не на то, чтобы Украина имела достаточно материальных средств и оружия перед весенне-летним контрнаступлением.

Вероятно, кремль использует подобную тактику и сейчас, на фоне дискуссий иностранных партнеров о дальнейшей поддержке Украины.
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:54

  hume написав:Назарий Кишак это-
колишній радник голови Івано-Франківської міськради з безпеки та правопорядку, а нині командир кулеметників 72-ї ОМБ Назарій Кішак.

Вообще непонятно. То есть командир пулемётчиков говорит про блокпосты на въездах/выездах и тотальную мобилизацию?

А безуглая -- понятно? :roll: -- идут обычные вбросы (безопасные для рейтинга) -- проверить реакцию обещства.
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