Bobua написав:

Мало просто зловити красивого накачаного хлопчика і відправити в ЗСУ, заявив Андрій Козінчук.



Військовий психолог Андрій Козінчук розказав про "болюче": як набрати до українського армії сильних здорових хлопців не під примусом, а так, щоб вони своїм заняттям пишалися.



За словами фахівця, мало просто зловити представника української молоді десь там в ресторані і дати повістку. Хлопець не мотивований захищати батьківщину, тож користі від такого "бійця" Україні не буде, впевнений він.





За його словами, "мотивація" - це коли людина дійсно цього хоче. Україна не продала ідею, що "армія - це круто" населенню. "В Google чи Facebook так людей не набирають, туди треба продати ідею", - навів він аналогію.



Якщо Україна зуміє розказати як слід, що це найкрутіша робота у світі, хоча поки що і найнебезпечніша, і наведе щодо цього правильні аргументи, накшталт: "Тебе полюблять дівчата",



"В тебе з'являться якісь нормально зароблені гроші"

"Можливо, ти скажеш, що прожив життя не дарма", "Можливо, ти будеш поранений, але ти точно впишеш золотими буквами свою історію" тощо - думка молодих хлопців зміниться.





"У війську ми чекаємо вмотивованих людей. Нехай вони чогось не вміють, чогось не знають, але вони хочуть щось робити...", - заявив військовий психолог.



Нонсенс старих дядьків в армії - як подолати проблему

Нещодавно керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук поділився думками, як подолати "нонсенс старих дядьків" в армії України. Він нагадав, що Європа перебуває в шоці від того, наскільки багато молодих здорових хлопців призивного віку заполонило її країни . Як відомо, один з депутатів німецького Бундестагу вже публічно пропонував ідею відправити весь цей "багаж" до Києва.



Які “дівчата”? Де він бачив дівчат на фронті?Прифронтові дорогущі повії?? На любителя така “любов”...Чи віртуальні в 2G? Але ж текст навіть у своєму профілі заледве одна зі ста здатна написати в додатку знайомств. Це отакі будуть писати листи для 2G?Хіба?Не буде млн.лайків і фісбуках -- то не буде й вписування.А млн.лайків можуть “не тільки лиш всі”...