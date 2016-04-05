цікавий текст у зауваженнях офісу Залужного до проекту нового Закону (3тій абзац у розділі “по друге”).
“... які після введення воєнного стану проходили протягом 24 місяців безперервну військову службу, брали безпосередню участь у бойових діях не менше 12міс., та виявили бажання для подальшого проходження військ.служби.”
Там ще текст, скарги, що “людьов нєт, відпустку не дамо”.
Але інше цікаво. Отже, коли буде 24міс -- можна буде не виявляти бажання і звільнятись. Доя цього і розмови про мобілізацію 500тис (хоча нкясно чому так багато, бо 24міс безперевно+12місУБД -- не буде у 500тис, навіть з блатними...)
А тим, що “виявлять” -- навіть 90діб пожаліли (і 21*3=63тис.грв). Ага. Це дуже сприятиме “виявленню бажання”.
Мало просто зловити красивого накачаного хлопчика і відправити в ЗСУ, заявив Андрій Козінчук.
Військовий психолог Андрій Козінчук розказав про "болюче": як набрати до українського армії сильних здорових хлопців не під примусом, а так, щоб вони своїм заняттям пишалися.
За словами фахівця, мало просто зловити представника української молоді десь там в ресторані і дати повістку. Хлопець не мотивований захищати батьківщину, тож користі від такого "бійця" Україні не буде, впевнений він.
А як це “користі не буде”? А що буде? Після 22міс тут майже всі “не мотивовані”. Все, користі нема? Можемо розходитись? Чи для того і заклали в закони величезні тюремні строки за СЗЧ і т.д., аби користь була?
Трясця, і цю тилову муть про “вмотивованість” тепер пише не типовий тил.ухилянт, а т.з. “військ.психолог”. Кінець світу...
За його словами, "мотивація" - це коли людина дійсно цього хоче. Україна не продала ідею, що "армія - це круто" населенню. "В Google чи Facebook так людей не набирають, туди треба продати ідею", - навів він аналогію.
Чого “цього”? “дійсно хоче”... 22міс і далі жити в якійсь дивній формі рабства з мізерними відпустками? І яке ж тут “круто”?
Якщо Україна зуміє розказати як слід, що це найкрутіша робота у світі, хоча поки що і найнебезпечніша, і наведе щодо цього правильні аргументи, накшталт: "Тебе полюблять дівчата",
Які “дівчата”? Де він бачив дівчат на фронті? Прифронтові дорогущі повії?? На любителя така “любов”... Чи віртуальні в 2G? Але ж текст навіть у своєму профілі заледве одна зі ста здатна написати в додатку знайомств. Це отакі будуть писати листи для 2G?
І не буде можливості їх тратити. Впрожовж 23/24 року... Крім як на якусь муть в прифронт.селі за 2.5кратну ціну... “мічта”.
"Можливо, ти скажеш, що прожив життя не дарма", "Можливо, ти будеш поранений, але ти точно впишеш золотими буквами свою історію" тощо - думка молодих хлопців зміниться.
Хіба? Не буде млн.лайків і фісбуках -- то не буде й вписування. А млн.лайків можуть “не тільки лиш всі”...
"У війську ми чекаємо вмотивованих людей. Нехай вони чогось не вміють, чогось не знають, але вони хочуть щось робити...", - заявив військовий психолог.
І як довго хочете чекати? І як сильно має вирости ДЕмотивованість наявних в процесі цього очікування?
Нонсенс старих дядьків в армії - як подолати проблему Нещодавно керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук поділився думками, як подолати "нонсенс старих дядьків" в армії України. Він нагадав, що Європа перебуває в шоці від того, наскільки багато молодих здорових хлопців призивного віку заполонило її країни. Як відомо, один з депутатів німецького Бундестагу вже публічно пропонував ідею відправити весь цей "багаж" до Києва.
Добре що пишете практично теж саме, що і я Але як я пишу, то мені чомусь зразу кажуть, як у цій пісні Тому мені залишається лише виділити Ваші слова, які б я так само написав би!
hume написав:Орки не только Донецкую, но и Харьковскую область атакуют полным ходом. По их населению не прилетает, по их городам не прилетает, так что у них война только в ТВ и только победы.
К сожалению ЗСУ только однажды поигралось в зеркальную реакцию с атакой белгородщины, на этом дело и закончилось. И вот тогда был самый серьезный резонанс среди обычных граждан рф. С тех пор по каким то причинам мы не отвечаем зеркально. Нужно показывать зеркальный ответ. Сильно мы миролюбивые, даже в Донецке пересичные чувствуют себя в большей безопасности, чем в такие же пересичные в Херсоне. Так войны не выигрываются. Пример -чеченцы. Всем было на них пох пока их и их города утюжили, детей и женщин насиловали и убивали, но когда ичкерийцы чуть-чуть поубивали русских детей сразу же всё закончилось.
Зеркальный ответ -- это обычное военное преступление. И законы цивилизованного мира таковы, что украсть дубинку у вора -- всеравно воровство. "Какие-то причины" просты: "союзники" намекнули, что военным преступникам они помогать не будут.
Тобто? дзеркально відкусити у москалів Бєлгородщину, Брянщину і Воронезьку АЕС (замість тупого контрнаступу на лінію суровікіна) - це "воєнноє прєступлєніє"? Ні, це називається війна, а не піддавки в одні ворота, які ми сьогодні граємось за чиїмось договорняками. Якщо на заході цього не розуміють, то хтось дорослий і професійний у костюмі (не сексологині і не клоуни у оливкових трєніках) має поїхати і пояснити їм ситуацію. Тоді, коли перший раз заходило РДК, у нас був реальний шанс на це, але зараз це вже неможливо. Шанс ми втратили.
hume вроде, на обстрелы жилых домов и инфраструктуры намекал. "Откусить" Бєлгородщину/Брянщину? -- а Украине они нафига??? -- при этом моментально теряется преимущество пропаганды вида "мы ведем освободительную войну"...
Сообщения о том, что путин якобы заинтересован в прекращении войны направлены на препятствование дальнейшей помощи Украине, - ISW
Аналитики Института изучения войны отмечают, что подобные сообщения кремля уже были ранее - зимой 2022-2023 года. Таким образом, считают исследователи, россия пыталась перенаправить внимание партнеров Украины на гипотетические переговоры, а не на то, чтобы Украина имела достаточно материальных средств и оружия перед весенне-летним контрнаступлением.
Вероятно, кремль использует подобную тактику и сейчас, на фоне дискуссий иностранных партнеров о дальнейшей поддержке Украины.