Bobua написав:

“... які після введення воєнного стану проходили протягом 24 місяців безперервну військову службу, брали безпосередню участь у бойових діях не менше 12міс., та виявили бажання для подальшого проходження військ.служби.”

Але інше цікаво.

Отже, коли буде 24міс -- можна буде не виявляти бажання і звільнятись.

Доя цього і розмови про мобілізацію 500тис (хоча нкясно чому так багато, бо 24міс безперевно+12місУБД -- не буде у 500тис, навіть з блатними...)

цікавий текст у зауваженнях офісу Залужного до проекту нового Закону (3тій абзац у розділі “по друге”).Там ще текст, скарги, що “людьов нєт, відпустку не дамо”.А тим, що “виявлять” -- навіть 90діб пожаліли (і 21*3=63тис.грв). Ага. Це дуже сприятиме “виявленню бажання”.