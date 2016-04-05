Shaman написав:бо виходить у них немає інших варіантів заробити гроші.
в Україні є. та й загальний рівень звичайної Раші - депресняк
В дуже багатьох заробітчан, які не можуть виїхати вже 2 роки становище не набагато краще. Як і в частини переселенців. Якщо б правильно капати на їх мозок то кілька десятків тичся готових воювати за 100к набралось би. АЛЕ перш ніж їх агітувати потрібно дати можливість заключати контакт на 6 чи 12 місяців...
Вооот! -- т.е. во-первых уже мобилизированные "не поймут", а во-вторых: а нафига контракт -- если по закону имеют полное право "крепостных" прямо под бахмут на бусике завезти
prodigy написав:Мадяр видав базу, згоден на 100500%
Так а що він спростував? Поясніть. Він вказав, що задум полягає в ефективному знищенні ворога. Це очевидно. Журналісти, про яких Мадяр сказав, що вони мають право на свою думку, зробили статтю про ціну цього задуму, ціну знищення ворога та умови цієї справи.
І що заважало Мадяру не відмовлятися від інтерв'ю з тими журналістами, а навпаки -- отак чітко доводити і доводити їм свою точку зору про ефективність знищення ворога на тій ділянці?
Питання залишається тим же: чому в укріпрайонах, виходить, що менш ефективно знищувати ворога, ніж на вузькій ділянці за річкою?
Ну грець там з нами диванах або можна зрозуміти отих, в кого брали інтерв'ю журналістти, але ж про сумніви у задуму писав тут форумчан з отієї ділянки. Так кому вірити-то? Мадяру і Ко чи форумчанину, до якого є довіра?
_hunter написав:Зеркальный ответ -- это обычное военное преступление. И законы цивилизованного мира таковы, что украсть дубинку у вора -- всеравно воровство. "Какие-то причины" просты: "союзники" намекнули, что военным преступникам они помогать не будут.
Тобто? дзеркально відкусити у москалів Бєлгородщину, Брянщину і Воронезьку АЕС (замість тупого контрнаступу на лінію суровікіна) - це "воєнноє прєступлєніє"? Ні, це називається війна, а не піддавки в одні ворота, які ми сьогодні граємось за чиїмось договорняками. Якщо на заході цього не розуміють, то хтось дорослий і професійний у костюмі (не сексологині і не клоуни у оливкових трєніках) має поїхати і пояснити їм ситуацію. Тоді, коли перший раз заходило РДК, у нас був реальний шанс на це, але зараз це вже неможливо. Шанс ми втратили.
hume вроде, на обстрелы жилых домов и инфраструктуры намекал. "Откусить" Бєлгородщину/Брянщину? -- а Украине они нафига??? -- при этом моментально теряется преимущество пропаганды вида "мы ведем освободительную войну"...
Як і Ізраїлю Синайський півострів... Не можемо відвоювати своє (бо дали час москалям закопались) - забираємо незахищене вороже і обмінюємо. Але ні, ми граємось у геройські піддавки по договорняку.
Bobua написав:цікавий текст у зауваженнях офісу Залужного до проекту нового Закону (3тій абзац у розділі “по друге”).
“... які після введення воєнного стану проходили протягом 24 місяців безперервну військову службу, брали безпосередню участь у бойових діях не менше 12міс., та виявили бажання для подальшого проходження військ.служби.”
Там ще текст, скарги, що “людьов нєт, відпустку не дамо”.
Але інше цікаво. Отже, коли буде 24міс -- можна буде не виявляти бажання і звільнятись. Доя цього і розмови про мобілізацію 500тис (хоча нкясно чому так багато, бо 24міс безперевно+12місУБД -- не буде у 500тис, навіть з блатними...)
А тим, що “виявлять” -- навіть 90діб пожаліли (і 21*3=63тис.грв). Ага. Це дуже сприятиме “виявленню бажання”.
Щось вони с*чари дуже "щедрі" Хоч я, через 2міс. і під ці☝️ вимоги підпадаю Хоча по документах - хто зна, що вони там понаписували? Маю папір, майже річної давності, що я 9міс. приймав участь у Бойових Діях.
І вже мене декілька тижнів посвідчення УБД чекає(су*ка, не пройшло і ДВАДЦЯТЬ ДВА МІСЯЦІ, як надумали дати посвідчення) а я ніяк не можу його забрати! Бо це треба їхати персонально в штаб з якимось офіцером, чи комбатом... - а так співпадає, що вони тоді їздять, коли я на вогневій...
Schmit написав:А Південь України з Запорізькою АЕС, що це було?
Звичайна війна. Може тобі нагадати як гіркінці колонами виїхали з "оточеного" міста?
Ось таким був захист Півдня.
Звичайна війна? не смішіть. Якщо гіркінців випустили по якомусь договорняку (ми не знаємо по якому, але під час війни це допустимо), то на Півдні була звичайна зрада з величезними втратами, за яку ніхто не покараний.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 24 гру, 2023 15:13, всього редагувалось 1 раз.