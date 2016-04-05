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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 599659975998599960006001>
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:59

  _hunter написав:
  hume написав:Назарий Кишак это-
колишній радник голови Івано-Франківської міськради з безпеки та правопорядку, а нині командир кулеметників 72-ї ОМБ Назарій Кішак.

Вообще непонятно. То есть командир пулемётчиков говорит про блокпосты на въездах/выездах и тотальную мобилизацию?

А безуглая -- понятно? :roll: -- идут обычные вбросы (безопасные для рейтинга) -- проверить реакцию обещства.

вбросы перед переговорами которые начнутся в 2024. Их результаты могут быть не в нашу пользу, поэтому власть заранее готовит виноватых - ухылянтов.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Шота я ускоренных курсов офицеров не вижу? Или на современной войне они уже не нужны?
Успіх, твій командир на дембель не хоче?
Mimohod
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 15:03

  Mimohod написав:Шота я ускоренных курсов офицеров не вижу? Или на современной войне они уже не нужны?

Є курси, сержантів на місяць відправляють в учебку і дають молодшого лейтенанта.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 15:04

  prodigy написав:Мадяр видав базу, згоден на 100500%


Так а що він спростував? Поясніть.
Він вказав, що задум полягає в ефективному знищенні ворога. Це очевидно.
Журналісти, про яких Мадяр сказав, що вони мають право на свою думку, зробили статтю про ціну цього задуму, ціну знищення ворога та умови цієї справи.

І що заважало Мадяру не відмовлятися від інтерв'ю з тими журналістами, а навпаки -- отак чітко доводити і доводити їм свою точку зору про ефективність знищення ворога на тій ділянці?

Питання залишається тим же: чому в укріпрайонах, виходить, що менш ефективно знищувати ворога, ніж на вузькій ділянці за річкою?

Ну грець там з нами диванах або можна зрозуміти отих, в кого брали інтерв'ю журналістти, але ж про сумніви у задуму писав тут форумчан з отієї ділянки.
Так кому вірити-то? Мадяру і Ко чи форумчанину, до якого є довіра?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 15:05

  _hunter написав:
  Schmit написав:
  _hunter написав:Зеркальный ответ -- это обычное военное преступление. И законы цивилизованного мира таковы, что украсть дубинку у вора -- всеравно воровство.
"Какие-то причины" просты: "союзники" намекнули, что военным преступникам они помогать не будут.

Тобто? дзеркально відкусити у москалів Бєлгородщину, Брянщину і Воронезьку АЕС (замість тупого контрнаступу на лінію суровікіна) - це "воєнноє прєступлєніє"?
Ні, це називається війна, а не піддавки в одні ворота, які ми сьогодні граємось за чиїмось договорняками. Якщо на заході цього не розуміють, то хтось дорослий і професійний у костюмі (не сексологині і не клоуни у оливкових трєніках) має поїхати і пояснити їм ситуацію.
Тоді, коли перший раз заходило РДК, у нас був реальний шанс на це, але зараз це вже неможливо. Шанс ми втратили.

hume вроде, на обстрелы жилых домов и инфраструктуры намекал.
"Откусить" Бєлгородщину/Брянщину? -- а Украине они нафига??? -- при этом моментально теряется преимущество пропаганды вида "мы ведем освободительную войну"...

Як і Ізраїлю Синайський півострів...
Не можемо відвоювати своє (бо дали час москалям закопались) - забираємо незахищене вороже і обмінюємо.
Але ні, ми граємось у геройські піддавки по договорняку.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 15:09

6-12-24міс, і нехай забудуть про 36міс!!!

  Bobua написав:цікавий текст у зауваженнях офісу Залужного до проекту нового Закону (3тій абзац у розділі “по друге”).
“... які після введення воєнного стану проходили протягом 24 місяців безперервну військову службу, брали безпосередню участь у бойових діях не менше 12міс., та виявили бажання для подальшого проходження військ.служби.”


Там ще текст, скарги, що “людьов нєт, відпустку не дамо”.


Але інше цікаво.
Отже, коли буде 24міс -- можна буде не виявляти бажання і звільнятись.
Доя цього і розмови про мобілізацію 500тис (хоча нкясно чому так багато, бо 24міс безперевно+12місУБД -- не буде у 500тис, навіть з блатними...)

А тим, що “виявлять” -- навіть 90діб пожаліли (і 21*3=63тис.грв). Ага. Це дуже сприятиме “виявленню бажання”.

Зображення

Щось вони с*чари дуже "щедрі" :evil:
Хоч я, через 2міс. і під ці☝️ вимоги підпадаю :D
Хоча по документах - хто зна, що вони там понаписували? Маю папір, майже річної давності, що я 9міс. приймав участь у Бойових Діях.

І вже мене декілька тижнів посвідчення УБД чекає(су*ка, не пройшло і ДВАДЦЯТЬ ДВА МІСЯЦІ, як надумали дати посвідчення) а я ніяк не можу його забрати!
Бо це треба їхати персонально в штаб з якимось офіцером, чи комбатом... - а так співпадає, що вони тоді їздять, коли я на вогневій...
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 15:10

  unicdima написав:
  Schmit написав:А Південь України з Запорізькою АЕС, що це було?

Звичайна війна.
Може тобі нагадати як гіркінці колонами виїхали з "оточеного" міста?

Ось таким був захист Півдня.

Звичайна війна? не смішіть.
Якщо гіркінців випустили по якомусь договорняку (ми не знаємо по якому, але під час війни це допустимо), то на Півдні була звичайна зрада з величезними втратами, за яку ніхто не покараний.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 24 гру, 2023 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 15:11

  Schmit написав:Не можемо відвоювати своє (бо дали час москалям закопались) - забираємо незахищене вороже і обмінюємо.
Але ні, ми граємось у геройські піддавки по договорняку.

Це було зрозуміло ще рік тому. На власній території війну не виграти.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 15:13

  Bobua написав:
  detroytred написав:От навіщо брати для такої служби таку зброю, як автомат?
https://varta1.com.ua/news/na-bukovini- ... 74713.html


А чим мають відбиватись коли він на них кулаками махає?

І от які докази, що це був не диверсант? Якого чомусь відпустили...

В порядку застосування зброї всл вказано випадки.

Хто на кого нападав...
Є така фігня: навіть чудило з ножем на тебе пре... , а потім повернувся входить, а ти за ним... то ти вже нападник. Така фігня.

Коротше: для інформування, сповіщення зброя не потрібна. Чому не надані права примусового вручення-отримання, доставки -- це вже інше питання.

До речі, правопорушення виникає при неявці в тцк, а не при невзятті повістки.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 15:20

  Mimohod написав:Шота я ускоренных курсов офицеров не вижу? Или на современной войне они уже не нужны?
Успіх, твій командир на дембель не хоче?
А де дивитесь?
Пів року тому , сусід сам пішов в ТЦК і написав прохання( бо в армії до того не служив, тому рапорт писати не мав права,) що хоче пройти офіцерські курси (там була умова -вища освіта+вік до 40 ) , за три місяці курси пройшов, вже третій місяць десь під Бахмутом , офіцером,організація евакуації поранених з нуля в госпіталь...
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