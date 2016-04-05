Mimohod написав:Шота я ускоренных курсов офицеров не вижу? Или на современной войне они уже не нужны? Успіх, твій командир на дембель не хоче?
Що значить "не хоче"? Тут хіба когось запитують, "що бажаєте?"? Хіба у в'язниці в'язнів запитують - "коли бажаєте повернутись додому?"
Нам тут і так вже другий місяць бракує одного офіцера... - який міг давно-давним звільнитись, але терпів, бо дуже любив свою роботу/за планшетом/ Поки його вище начальство остаточно не доконало/заіпало, то тоді він плюнув і заільнився(по стану здоров'я)
А чим мають відбиватись коли він на них кулаками махає?
І от які докази, що це був не диверсант? Якого чомусь відпустили...
Судя по видео человек в военной форме без оружия отходит от человека в гражданском, идёт к машине, берет автомат и догоняет человека в гражданском. Потом берет автомат за дуло и начинает имитировать работу бейсбольной битой.
Как же они бедные втроём без автоматического оружия будут отбиваться от условного алкаша. Кстати антропологические данные у работников ТЦК как на подбор. )
Mimohod написав:Шота я ускоренных курсов офицеров не вижу? Или на современной войне они уже не нужны? Успіх, твій командир на дембель не хоче?
А де дивитесь? Пів року тому , сусід сам пішов в ТЦК і написав прохання( бо в армії до того не служив, тому рапорт писати не мав права,) що хоче пройти офіцерські курси (там була умова -вища освіта+вік до 40 ) , за три місяці курси пройшов, вже третій місяць десь під Бахмутом , офіцером,організація евакуації поранених з нуля в госпіталь...
СУСІД!!! СУ-СІД!!! Чому не будівельник? Ну ок - не захотіли мобілізувати старого Але чому НЕ сини будівельника?!!!
Schmit написав:Тобто? дзеркально відкусити у москалів Бєлгородщину, Брянщину і Воронезьку АЕС (замість тупого контрнаступу на лінію суровікіна) - це "воєнноє прєступлєніє"? Ні, це називається війна, а не піддавки в одні ворота, які ми сьогодні граємось за чиїмось договорняками. Якщо на заході цього не розуміють, то хтось дорослий і професійний у костюмі (не сексологині і не клоуни у оливкових трєніках) має поїхати і пояснити їм ситуацію. Тоді, коли перший раз заходило РДК, у нас був реальний шанс на це, але зараз це вже неможливо. Шанс ми втратили.
hume вроде, на обстрелы жилых домов и инфраструктуры намекал. "Откусить" Бєлгородщину/Брянщину? -- а Украине они нафига??? -- при этом моментально теряется преимущество пропаганды вида "мы ведем освободительную войну"...
Як і Ізраїлю Синайський півострів... Не можемо відвоювати своє (бо дали час москалям закопались) - забираємо незахищене вороже і обмінюємо. Але ні, ми граємось у геройські піддавки по договорняку.
А если оно незахищене именно потому, что нафиг "себе" не нужно? Ну и опять же: это все теория. Практика такова: сказали зе "сидеть" -- он намек понял -- и больше так не делает. Почему/для чего/как -- это такие же абстрактные вопросы "а поговорить?" навроде Контрнаступленьища... -- когда-то, лет через 10-20 на суде (если получится) мы, возможно, всю правду и узнаем.
Ой+ написав:............. Маса народу і так сиділа в тіні і нема їм що блокувати, або мали виключно кредитки з боргами. Хто працював офіційно, він і так в полі зору і мав проходити як мінімум звірки. Отож бо потрібно було ще до війни всіх витягати на світло і міняти систем у оподаткування, наприклад, за нерухомість якийсь обов'язковий податок і зменшувати одночасно прямі із зарплати. А то:
«З початку війни 7,4 мільйона українців (за вирахуванням пенсіонерів, дітей та осіб, що зареєстровані на окупованих територіях), за даними Податкової, не отримують жодної копійки доходів», — написав Гетманцев. «Насправді розуміємо, що доходи отримують, але отримують в чорну, не сплачуючи податки… Цифра ще більше шокує коли ти розумієш, що протягом останніх 10 років — ця ж кількість платників, що не отримали ні копійки, складає 4,7 млн осіб» https://minfin.com.ua/ua/2023/12/13/117771772/
Вы знаете, читая такие заметки, начинаю сомневаться, можно ли вообще хоть как-то смотреть на нашу статистику. Откуда "43,1 мільйона осіб, які зареєстровані у державному реєстрі фізичних осіб"? "Державна податкова служба від початку повномасштабної війни не має даних про доходи 13,1 млн" и тут же «З початку війни 7,4 мільйона українців (за вирахуванням пенсіонерів, дітей та осіб, що зареєстровані на окупованих територіях), за даними Податкової, не отримують жодної копійки доходів». Так 13,1 млн или 7,4 млн? Не подвергаю сомнению, что у нас есть теневая занятость, но вот оценка её масштабов...
10/9/9 написав:Сьогодні на суспільному почув буквально таке, тези:
- повістки планують надсилати електронною поштою, як варіант, можливо навіть в дію;
Повісток у «Дії» не буде ніколи, – Федоров.
А це з якої радості не буде? Шось той федоров підохєрів й забагато на себе бере... Тепер іще прикол, не знаю як в інших містах, в чернівцях в тцк є команда не трогати таксі. Багато хто катається спеціально, щоб не попасти. І потом не знаю в тєму чи ні. знову повернувся коронавірус, якщо минулого разу була істєріка і якийсь дурдом, то зара влада взагалі не реагує. В мене вже 2 знакомих бугая в чернівцях померло од двохсторонньої пгевмонії...
Shaman написав:бо виходить у них немає інших варіантів заробити гроші.
в Україні є. та й загальний рівень звичайної Раші - депресняк
Базово более 2 куе получают в армии одичалых. У нас сколько? 25 тысяч грн?
Хотите набрать военных, не вопрос - заплатите.!
А деньги где брать? два года прошло -- а список "защищенных" предприятий -- сплошняком оборонка...
Выше уже обсуждали, чиновники всех городов выписывают себе премии на будущий год более 100%. Бюджеты городов заточены исключительно на благоустройство, выделяют деньги условному Шурме за выработку электричества на оккупированных территориях, снаряды закупаются на 30-50% дороже, яйца несутся по 17 грн, купола красят, аэропорты убирают)) Этот список можно продолжать бесконечно.. но денег на военных нет, потому что есть какой-то там долг, или бусик