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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 гру, 2023 15:46
hume написав: Shaman написав:
бо виходить у них немає інших варіантів заробити гроші.
в Україні є. та й загальний рівень звичайної Раші - депресняк
Базово более 2 куе получают в армии одичалых. У нас сколько? 25 тысяч грн?
Хотите набрать военных, не вопрос - заплатите.!
базово - це як? за Родину, за Путина в повний зріст під Авдіївкою?
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Shaman
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Додано: Нед 24 гру, 2023 15:49
unicdima написав: Schmit написав:
Ось таким був захист Півдня.
Звичайна війна? не смішіть.
Була достатня кількість військ щоб закрити Південь, Північ? Ні не було.
Було достатньо сил, щоб знищити гіркінців? Було.
На перешийку багато і не потрібно, враховуючи весняне бездоріжжя, коли техніка могла рухатись тільки по асфальтованих дорогах.
В нас же були мінні поля, заміновані мости... чи "хтось" попрацював?
Ну ми ж знаємо хто?
Востаннє редагувалось Schmit
в Нед 24 гру, 2023 15:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 гру, 2023 15:50
Schmit написав:
Тобто? дзеркально відкусити у москалів Бєлгородщину, Брянщину і Воронезьку АЕС (замість тупого контрнаступу на лінію суровікіна) - це "воєнноє прєступлєніє"?
Ні, це називається війна, а не піддавки в одні ворота, які ми сьогодні граємось за чиїмось договорняками. Якщо на заході цього не розуміють, то хтось дорослий і професійний у костюмі (не сексологині і не клоуни у оливкових трєніках) має поїхати і пояснити їм ситуацію.
Тоді, коли перший раз заходило РДК, у нас був реальний шанс на це, але зараз це вже неможливо. Шанс ми втратили.
Там того РДК було понти, в основному наші. То був дурний відволікаючий удар на який москалі так і не повелися, що я і передбачав. Наші далеко в росію йти і не збиралися.
Тими силами які були виділені можна було продавити оборону в якомусь місці реального наступу, одних танків штук сорок було.
Захід ніколи не підтримає вторгнення в росію.
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Додано: Нед 24 гру, 2023 15:56
unicdima написав: Schmit написав:
Тобто? дзеркально відкусити у москалів Бєлгородщину, Брянщину і Воронезьку АЕС (замість тупого контрнаступу на лінію суровікіна) - це "воєнноє прєступлєніє"?
Ні, це називається війна, а не піддавки в одні ворота, які ми сьогодні граємось за чиїмось договорняками. Якщо на заході цього не розуміють, то хтось дорослий і професійний у костюмі (не сексологині і не клоуни у оливкових трєніках) має поїхати і пояснити їм ситуацію.
Тоді, коли перший раз заходило РДК, у нас був реальний шанс на це, але зараз це вже неможливо. Шанс ми втратили.
Там того РДК було понти, в основному наші. То був дурний відволікаючий удар на який москалі так і не повелися, що я і передбачав. Наші далеко в росію йти і не збиралися.
Тому там мав бути основний удар, а не розбиватись об бетонні стіни лінії суровікіна, не маючи переваги у всьому (як книжка пише для наступу) і без F16.
unicdima написав:
Захід ніколи не підтримає вторгнення в росію.
З Заходом повинні були працювати професійні дипломати в костюмах з краватками, а не сексологині і клоуни в оливкових трєніках.
Востаннє редагувалось Schmit
в Нед 24 гру, 2023 16:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 гру, 2023 15:57
hume написав:
Выше уже обсуждали, чиновники всех городов выписывают себе премии на будущий год более 100%. Бюджеты городов заточены исключительно на благоустройство, выделяют деньги условному Шурме за выработку электричества на оккупированных территориях, снаряды закупаются на 30-50% дороже, яйца несутся по 17 грн, купола красят, аэропорты убирают)) Этот список можно продолжать бесконечно.. но денег на военных нет, потому что есть какой-то там долг, или бусик
зато вільний ринок землі для вступу в ЄС
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Додано: Нед 24 гру, 2023 16:02
ЛАД написав:
Откуда "43,1 мільйона осіб, які зареєстровані у державному реєстрі фізичних осіб"?
"Державна податкова служба від початку повномасштабної війни не має даних про доходи 13,1 млн" и тут же «З початку війни 7,4 мільйона українців (за вирахуванням пенсіонерів, дітей та осіб, що зареєстровані на окупованих територіях), за даними Податкової, не отримують жодної копійки доходів». Так 13,1 млн или 7,4 млн?
Не подвергаю сомнению, что у нас есть теневая занятость, но вот оценка её масштабов...
От і я про то, що обліку нормального хоча би на рівні душ у середньовіччі нема. І це при сучасних комп'ютерних технологіях та "цифровому рабстві"! Багатьох підозрюю і живих нема, а Україна виплачували і може ще виплачує пенсії в ТОТ. Багато хто давно здимів, а його тут ще якось рахують. Крім того понад млн., що служить є ще тільки 1 млн, що пройшов поточнення даних в ТЦК. Ось і зараз варто порахувати і "мене, мене, текел, упарсін" і по податкам і по мобілізації.
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Додано: Нед 24 гру, 2023 16:04
Mimohod написав:
Шота я ускоренных курсов офицеров не вижу? Или на современной войне они уже не нужны?
Успіх, твій командир на дембель не хоче?
3міс
Повільно?
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Додано: Нед 24 гру, 2023 16:14
Вітер з поля не завжди північний. Про тепловізори і не тільки.
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Додано: Нед 24 гру, 2023 16:23
hume написав: _hunter написав: hume написав:
Базово более 2 куе получают в армии одичалых. У нас сколько? 25 тысяч грн? Хотите набрать военных, не вопрос - заплатите
.!
А деньги где брать?
два года прошло -- а список "защищенных" предприятий -- сплошняком оборонка...
Выше уже обсуждали, чиновники всех городов выписывают себе премии на будущий год более 100%. Бюджеты городов заточены исключительно на благоустройство, выделяют деньги условному Шурме за выработку электричества на оккупированных территориях, снаряды закупаются на 30-50% дороже, яйца несутся по 17 грн, купола красят, аэропорты убирают)) Этот список можно продолжать бесконечно.. но денег на военных нет, потому что есть какой-то там долг, или бусик
Так вот именно: весь бюджет -- давно расписан. При этом есть вполне законный способ не платить. Класическая win-win ситуация.
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Додано: Нед 24 гру, 2023 16:24
Shaman написав: hume написав: Shaman написав:
бо виходить у них немає інших варіантів заробити гроші.
в Україні є. та й загальний рівень звичайної Раші - депресняк
Базово более 2 куе получают в армии одичалых. У нас сколько? 25 тысяч грн?
Хотите набрать военных, не вопрос - заплатите.!
базово - це як? за Родину, за Путина в повний зріст під Авдіївкою?
Базово -- это значит ставка 200к деревянных -- без всяких приколов вроде "боевых" (оно же "за Родину, за Путина в повний зріст під Авдіївкою?").
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