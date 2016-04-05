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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 гру, 2023 16:35
hume написав: Shaman написав:
бо виходить у них немає інших варіантів заробити гроші.
в Україні є. та й загальний рівень звичайної Раші - депресняк
Базово более 2 куе получают в армии одичалых. У нас сколько? 25 тысяч грн? Хотите набрать военных, не вопрос - заплатите
.!
Ну и как и ожидалось:
Защищать Родину -- это честь (т.е. обязанность), а не право (т.е. фиг вам, а не деньги)
(с) умеров
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_hunter
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Додано: Нед 24 гру, 2023 16:37
Питання не в грошах, а в принципі їх виплати. Не держава повинна довести, що заплати щось солдату незаконно, а в нас військовий, або його родичі, мають пройти всі круги пекла бюрократії, щоб довести, що він виконував завдання.
Коли наші герої із 128 бригади, які поранені при отриманні медалей, досі не можуть отримати компенсацію, бо хтось не написав "бойове розпорядження".
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 24 гру, 2023 16:54
_hunter написав: Shaman написав: hume написав:
Базово более 2 куе получают в армии одичалых. У нас сколько? 25 тысяч грн?
Хотите набрать военных, не вопрос - заплатите.!
базово - це як? за Родину, за Путина в повний зріст під Авдіївкою?
Базово -- это значит ставка 200к деревянных -- без всяких приколов вроде "боевых" (оно же "за Родину, за Путина в повний зріст під Авдіївкою?").
звідки така обізнаність про зп підарів?
ви гадаєте, треба підняти зп, й питання вирішене? щось мені підказує, що ні...
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Shaman
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Додано: Нед 24 гру, 2023 16:57
Дюрі-бачі написав:
Питання не в грошах, а в принципі їх виплати. Не держава повинна довести, що заплати щось солдату незаконно, а в нас військовий, або його родичі, мають пройти всі круги пекла бюрократії, щоб довести, що він виконував завдання.
Коли наші герої із 128 бригади, які поранені при отриманні медалей, досі не можуть отримати компенсацію, бо хтось не написав "бойове розпорядження".
Так это все звенья одной цепочки: почему должны доказывать? -- потому, что "обязанность". Потому, что у верхушки отношение -- не "герои", а "долг Родине".
Тут почему-то слово "крепостные" очень не любят -- но оно очень сильно подходит.
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Додано: Нед 24 гру, 2023 17:00
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
базово - це як? за Родину, за Путина в повний зріст під Авдіївкою?
Базово -- это значит ставка 200к деревянных -- без всяких приколов вроде "боевых" (оно же "за Родину, за Путина в повний зріст під Авдіївкою?").
звідки така обізнаність про зп підарів?
ви гадаєте, треба підняти зп, й питання вирішене? щось мені підказує, що ні...
А мне что-то подсказывает, что вопрос если и не решится -- сильно упростится.
Но проверять это предположение украинские власти конечно же не будут (с)
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Додано: Нед 24 гру, 2023 17:15
Shaman написав:
ви гадаєте, треба підняти зп, й питання вирішене?
Ні, а от контракт: "я йду на передову на 6 місяців, держава мені платить 600к, з яких 100 к авансом. Життя застраховане на 15 млн, здоров'я на ..." - вирішить багато чого.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 24 гру, 2023 17:21
До кінця війни ніякого дембеля...
Законопроект про мобілізацію можуть зареєструвати у Верховній Раді найближчими днями — Умєров
📍Ми готуємо матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації, яка має бути зрозуміла суспільству.
📍Якщо аргументації буде достатньо, щоб суспільство це сприйняло, ми будемо, наприклад, просити призов з 25 до 60 років.
📍Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна.
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Xenon
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Додано: Нед 24 гру, 2023 17:29
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ви гадаєте, треба підняти зп, й питання вирішене?
Ні, а от контракт: "я йду на передову на 6 місяців, держава мені платить 600к, з яких 100 к авансом. Життя застраховане на 15 млн, здоров'я на ..." - вирішить багато чого.
можуть запропонувати матрицю відповідальності за мобілізацію
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flyman
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Додано: Нед 24 гру, 2023 17:31
_hunter написав:
ви гадаєте, треба підняти зп, й питання вирішене? щось мені підказує, що ні...
А мне что-то подсказывает, что вопрос если и не решится -- сильно упростится.
Но проверять это предположение украинские власти конечно же не будут (с)
[/quote]
Следующий раз , в церкви ,закажу панихиду родственникам , погибшим ребятам , и буду просить ГОСПОДА , чтобы раба Божьего "hunter" назначили виноватым .
Чтобы " никогда он не ходил по полям минным в полный рост , чтобы его душа вознесясь на небо , всегда была рядом с нашим форумом и мы его вспоминали , мол вознесся над всеми ."
Целый день ,на Святой Вечер , никогда не участвуя в боевых действиях ,всем рассказывать , что нужно делать во время боевых действий .
...... как у вас с самокритикой ?
Особенно меня впечатлило "украинские власти конечно же не будут (с) "
Это вы путина цитируете ?
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холява
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Додано: Нед 24 гру, 2023 18:00
Xenon написав:
До кінця війни ніякого дембеля...
Законопроект про мобілізацію можуть зареєструвати у Верховній Раді найближчими днями — Умєров
📍Ми готуємо матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації, яка має бути зрозуміла суспільству.
📍Якщо аргументації буде достатньо, щоб суспільство це сприйняло, ми будемо, наприклад, просити призов з 25 до 60 років.
📍Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна.
Матриця відповідальності, периметр - сказали б просто - ЗОНА і термін.
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