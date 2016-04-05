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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 гру, 2023 18:03
Banderlog написав:
Тепер іще прикол, не знаю як в інших містах, в чернівцях в тцк є команда не трогати таксі. Багато хто катається спеціально, щоб не попасти.
у таксі є таксіська солідарність, якщо зелені причепляться, тут же наїде купа колег.
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Diman
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Додано: Нед 24 гру, 2023 18:04
и смысл от этих процентов? я же надеюсь вы понимаете что это может быть как прибавка в 1650 грн так и в 1650 млн грн.
судьи он получают от 100К без никаких надбавок и чет никто по интернетам не стерит.
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mephala
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Додано: Нед 24 гру, 2023 18:08
Xenon написав:
До кінця війни ніякого дембеля...
Законопроект про мобілізацію можуть зареєструвати у Верховній Раді найближчими днями — Умєров
📍Ми готуємо матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації, яка має бути зрозуміла суспільству.
📍Якщо аргументації буде достатньо, щоб суспільство це сприйняло, ми будемо, наприклад, просити призов з 25 до 60 років.
📍Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна.
Пляяяяяяяяяч!
Що ж ви мені... - ні не так)) - щож ви Умєр.ову вени перерізаєте?
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Додано: Нед 24 гру, 2023 18:24
холява написав: _hunter написав:
А мне что-то подсказывает, что вопрос если и не решится -- сильно упростится.
Но проверять это предположение украинские власти конечно же не будут (с)
Следующий раз , в церкви ,закажу панихиду родственникам , погибшим ребятам , и буду просить ГОСПОДА , чтобы раба Божьего "hunter" назначили виноватым .
Чтобы " никогда он не ходил по полям минным в полный рост , чтобы его душа вознесясь на небо , всегда была рядом с нашим форумом и мы его вспоминали , мол вознесся над всеми ."
Целый день ,на Святой Вечер , никогда не участвуя в боевых действиях ,всем рассказывать , что нужно делать во время боевых действий .
...... как у вас с самокритикой ?
Особенно меня впечатлило "украинские власти конечно же не будут (с) "
Это вы путина цитируете ?
Схоже, що цей "хантер" пише з кацапії..
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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