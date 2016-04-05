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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5999600060016002
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 18:03

  Banderlog написав:Тепер іще прикол, не знаю як в інших містах, в чернівцях в тцк є команда не трогати таксі. Багато хто катається спеціально, щоб не попасти.
у таксі є таксіська солідарність, якщо зелені причепляться, тут же наїде купа колег.
Diman
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 18:04

  prodigy написав:влада одного міста (оспіваного ще Ільфом і Петровим) отримує надбавки(щомісячно) до 165% за
виконання особливо важливої роботи
(під столом?)
https://www.facebook.com/photo/?fbid=14 ... 4753174569


и смысл от этих процентов? я же надеюсь вы понимаете что это может быть как прибавка в 1650 грн так и в 1650 млн грн.
судьи он получают от 100К без никаких надбавок и чет никто по интернетам не стерит.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 18:08

Ху ю Умер.ов?

  Xenon написав:До кінця війни ніякого дембеля...

Законопроект про мобілізацію можуть зареєструвати у Верховній Раді найближчими днями — Умєров

📍Ми готуємо матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації, яка має бути зрозуміла суспільству.

📍Якщо аргументації буде достатньо, щоб суспільство це сприйняло, ми будемо, наприклад, просити призов з 25 до 60 років.

📍Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна.
Пляяяяяяяяяч!
Що ж ви мені... - ні не так)) - щож ви Умєр.ову вени перерізаєте? :mrgreen: :twisted: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 18:24

  холява написав:
  _hunter написав:
А мне что-то подсказывает, что вопрос если и не решится -- сильно упростится.
Но проверять это предположение украинские власти конечно же не будут (с) :lol:


Следующий раз , в церкви ,закажу панихиду родственникам , погибшим ребятам , и буду просить ГОСПОДА , чтобы раба Божьего "hunter" назначили виноватым .
Чтобы " никогда он не ходил по полям минным в полный рост , чтобы его душа вознесясь на небо , всегда была рядом с нашим форумом и мы его вспоминали , мол вознесся над всеми ."
Целый день ,на Святой Вечер , никогда не участвуя в боевых действиях ,всем рассказывать , что нужно делать во время боевых действий .

...... как у вас с самокритикой ?
Особенно меня впечатлило "украинские власти конечно же не будут (с) "
Это вы путина цитируете ?

Схоже, що цей "хантер" пише з кацапії..
fler
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