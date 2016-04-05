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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 гру, 2023 18:04
и смысл от этих процентов? я же надеюсь вы понимаете что это может быть как прибавка в 1650 грн так и в 1650 млн грн.
судьи он получают от 100К без никаких надбавок и чет никто по интернетам не стерит.
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Додано: Нед 24 гру, 2023 18:08
Xenon написав:
До кінця війни ніякого дембеля...
Законопроект про мобілізацію можуть зареєструвати у Верховній Раді найближчими днями — Умєров
📍Ми готуємо матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації, яка має бути зрозуміла суспільству.
📍Якщо аргументації буде достатньо, щоб суспільство це сприйняло, ми будемо, наприклад, просити призов з 25 до 60 років.
📍Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна.
Пляяяяяяяяяч!
Що ж ви мені... - ні не так)) - щож ви Умєр.ову вени перерізаєте?
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Додано: Нед 24 гру, 2023 18:24
холява написав: _hunter написав:
А мне что-то подсказывает, что вопрос если и не решится -- сильно упростится.
Но проверять это предположение украинские власти конечно же не будут (с)
Следующий раз , в церкви ,закажу панихиду родственникам , погибшим ребятам , и буду просить ГОСПОДА , чтобы раба Божьего "hunter" назначили виноватым .
Чтобы " никогда он не ходил по полям минным в полный рост , чтобы его душа вознесясь на небо , всегда была рядом с нашим форумом и мы его вспоминали , мол вознесся над всеми ."
Целый день ,на Святой Вечер , никогда не участвуя в боевых действиях ,всем рассказывать , что нужно делать во время боевых действий .
...... как у вас с самокритикой ?
Особенно меня впечатлило "украинские власти конечно же не будут (с) "
Это вы путина цитируете ?
Схоже, що цей "хантер" пише з кацапії..
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Додано: Нед 24 гру, 2023 19:34
hume написав: Shaman написав:
бо виходить у них немає інших варіантів заробити гроші.
в Україні є. та й загальний рівень звичайної Раші - депресняк
Базово более 2 куе получают в армии одичалых. У нас сколько? 25 тысяч грн?
Хотите набрать военных, не вопрос - заплатите.!
точно русишвайне овер 2куе на территории раиси получают?
ПА 25т почти два года в условном Ужгороде в принципе неплохо
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Додано: Нед 24 гру, 2023 19:45
_hunter написав: Shaman написав:
звідки така обізнаність про зп підарів?
_hunter написав:
Базово -- это значит ставка 200к деревянных -- без всяких приколов вроде "боевых" (оно же "за Родину, за Путина в повний зріст під Авдіївкою?").
ви гадаєте, треба підняти зп, й питання вирішене? щось мені підказує, що ні...
А мне что-то подсказывает, что вопрос если и не решится -- сильно упростится.
Но проверять это предположение украинские власти
конечно же не будут (с)
а вот и ответ
на вопрос
походу "из их" будет...
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Додано: Нед 24 гру, 2023 19:47
Diman написав: Banderlog написав:
Тепер іще прикол, не знаю як в інших містах, в чернівцях в тцк є команда не трогати таксі. Багато хто катається спеціально, щоб не попасти.
у таксі є таксіська солідарність, якщо зелені причепляться, тут же наїде купа колег.
И у военных есть солидарность, и даже больше, чем у крутых таксистов. Достаточно одной роты, чтобы все таксисты Черновцов гуськом подползли к военкомату с просьбой пройти ВЛК и требованием зачислить их в ряды ЗСУ.
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Додано: Нед 24 гру, 2023 20:02
freeze написав:
Достаточно одной роты, чтобы все таксисты Черновцов гуськом подползли к военкомату с просьбой пройти ВЛК и требованием зачислить их в ряды ЗСУ.
Я розумію Ваш емоційний стан....
Але деколи краще жувати ніж говорити.
Ви прочитайте що написали...повільно рухаючи губами...
Пуйло думало що дивізія ВДВ захопить Київ...а населення приповзе...
Ви пішли воювати щоб цього не трапилось.
А тепер мислите як пуйло?
А за що тоді воюєте???
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Додано: Нед 24 гру, 2023 20:26
unicdima написав: Schmit написав:
Тобто? дзеркально відкусити у москалів Бєлгородщину, Брянщину і Воронезьку АЕС (замість тупого контрнаступу на лінію суровікіна) - це "воєнноє прєступлєніє"?
Ні, це називається війна, а не піддавки в одні ворота, які ми сьогодні граємось за чиїмось договорняками. Якщо на заході цього не розуміють, то хтось дорослий і професійний у костюмі (не сексологині і не клоуни у оливкових трєніках) має поїхати і пояснити їм ситуацію.
Тоді, коли перший раз заходило РДК, у нас був реальний шанс на це, але зараз це вже неможливо. Шанс ми втратили.
Там того РДК було понти, в основному наші. То був дурний відволікаючий удар на який москалі так і не повелися, що я і передбачав. Наші далеко в росію йти і не збиралися.
Тими силами які були виділені можна було продавити оборону в якомусь місці реального наступу, одних танків штук сорок було.
Захід ніколи не підтримає вторгнення в росію.
Значна частина Гетьманщини досі окупована.
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Додано: Нед 24 гру, 2023 20:29
Успіх написав: Xenon написав:
До кінця війни ніякого дембеля...
Законопроект про мобілізацію можуть зареєструвати у Верховній Раді найближчими днями — Умєров
📍Ми готуємо матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації, яка має бути зрозуміла суспільству.
📍Якщо аргументації буде достатньо, щоб суспільство це сприйняло, ми будемо, наприклад, просити призов з 25 до 60 років.
📍Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна.
Пляяяяяяяяяч!
Що ж ви мені... - ні не так)) - щож ви Умєр.ову вени перерізаєте?
Ну что же , выход один , возвращайтесь домой ,хоть на пару часов и " зробыть " донечку .
А там и дембель .
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Додано: Нед 24 гру, 2023 20:29
Zebra написав: unicdima написав: Schmit написав:
Тобто? дзеркально відкусити у москалів Бєлгородщину, Брянщину і Воронезьку АЕС (замість тупого контрнаступу на лінію суровікіна) - це "воєнноє прєступлєніє"?
Ні, це називається війна, а не піддавки в одні ворота, які ми сьогодні граємось за чиїмось договорняками. Якщо на заході цього не розуміють, то хтось дорослий і професійний у костюмі (не сексологині і не клоуни у оливкових трєніках) має поїхати і пояснити їм ситуацію.
Тоді, коли перший раз заходило РДК, у нас був реальний шанс на це, але зараз це вже неможливо. Шанс ми втратили.
Там того РДК було понти, в основному наші. То був дурний відволікаючий удар на який москалі так і не повелися, що я і передбачав. Наші далеко в росію йти і не збиралися.
Тими силами які були виділені можна було продавити оборону в якомусь місці реального наступу, одних танків штук сорок було.
Захід ніколи не підтримає вторгнення в росію.
Значна частина Гетьманщини досі окупована.
пройти рейдом, обійшовши оборону та зайти з флангу
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