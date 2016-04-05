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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 гру, 2023 20:48
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Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 24 гру, 2023 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 гру, 2023 20:49
холява
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Ну что же , выход один , возвращайтесь домой ,хоть на пару часов и " зробыть " донечку .
А там и дембель .
Яма во Львове может помочь. Кстати не уколотый, чистейший генофонд.
моїй дружині НЕ дозволяє її здоров'я...
В законі нема вимоги, що всіх народжувати має вона
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Hotab
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Додано: Нед 24 гру, 2023 20:56
flyman
Ти часом на Охрименка не підписаний?
А то він в ефірі з Шелестом сказав, що для своїх підписників розказує свій прогноз "завершення війни", і наче натякає на наступний рік.
Наче в наступному році війна перейде у іншу фазу - типу "заморозки/АТО/в'ялоповзучості"...
Тож, прогноз і Віталіана - наберає обертів/відсотків до здійснення
Але, тим не менше - нехай законотворці 36міс. засунуть собі в ....
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Додано: Нед 24 гру, 2023 21:05
Hotab написав:холява
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Ну что же , выход один , возвращайтесь домой ,хоть на пару часов и " зробыть " донечку .
А там и дембель .
Яма во Львове может помочь. Кстати не уколотый, чистейший генофонд.
моїй дружині НЕ дозволяє її здоров'я...
В законі нема вимоги, що всіх народжувати має вона
У Мико мобілізують навіть із трьома дітьми. Є випадок, коли забрали батька чотирьох дітей. Отже, дітьми вже не прикриєшся, хіба що грудними чи вагітною жінкою.. не знаю.
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fler
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Додано: Нед 24 гру, 2023 21:09
unicdima написав: budivelnik написав:
Я розумію Ваш емоційний стан....
Але деколи краще жувати ніж говорити.
Ви прочитайте що написали...повільно рухаючи губами...
Пуйло думало що дивізія ВДВ захопить Київ...а населення приповзе...
Ви пішли воювати щоб цього не трапилось.
А тепер мислите як пуйло?
А за що тоді воюєте???
Ваша ухилянтська шобла смілива поки з вами сюсюкаються.
Стаття 114-1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань
1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період -
карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.
2. Те саме діяння, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, -
карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.
З таким захисником і ворогів не треба ...
Ти сам написав "законій діяльності", а якщо як в Одесі на бусі швидкій, то це - незаконно
Якщо представник ТЦК, не маючі підстав, вимагає перевірку документів - це теж незаконно
Закон - це не меню в ресторані, оце я бачу, оце не бачу.
Закон - це виконувати все, що там написано
PS. До речі, називати ухилянтами без рішення суда - теж незаконно.
Так Резніков сказав - немає рішення суда, немає яїць по 17 грн за штуку
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Додано: Нед 24 гру, 2023 21:22
fler написав:
У Мико мобілізують навіть із трьома дітьми. Є випадок, коли забрали батька чотирьох дітей.
Може не варто свої фобії-на інших перекладати?
Батько/мати трьох і більше неповнолітніх дітей може піти тільки у випадку коли сам захоче, у всіх інших випадках в нього броня( на термін поки в нього/неї буде троє неповнолітніх(діти ростуть))
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 24 гру, 2023 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 гру, 2023 21:23
Успіх написав:flyman
Ти часом на Охрименка не підписаний?
А то він в ефірі з Шелестом сказав, що для своїх підписників розказує свій прогноз "завершення війни", і наче натякає на наступний рік.
Наче в наступному році війна перейде у іншу фазу - типу "заморозки/АТО/в'ялоповзучості"...
Тож, прогноз і Віталіана - наберає обертів/відсотків до здійснення
Але, тим не менше - нехай законотворці 36міс. засунуть собі в ....
В мене немає підписок, а Охрименка можна слухати в розважально-оптимістичних цілях, такий собі Арестович з досвідом.
Не буде фінансування, буде далі окопна війна (якій уже рік), вітальєн писав тут, а Соскін озвучував до чого вона приведе.
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Додано: Нед 24 гру, 2023 21:30
unicdima написав: budivelnik написав:
Я розумію Ваш емоційний стан....
Але деколи краще жувати ніж говорити.
Ви прочитайте що написали...повільно рухаючи губами...
Пуйло думало що дивізія ВДВ захопить Київ...а населення приповзе...
Ви пішли воювати щоб цього не трапилось.
А тепер мислите як пуйло?
А за що тоді воюєте???
Ваша ухилянтська шобла смілива поки з вами сюсюкаються.
Стаття 114-1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань
1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період -
карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.
2. Те саме діяння, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, -
карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.
Так щоб ти розумів
Відповідно до статті 129 Кримінального кодексу України (далі - КК України) погроза вбивством визнається окремим кримінальним правопорушенням.
За частиною першою цієї статті погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози, - карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до 2 років.
Те саме діяння, вчинене членом організованої групи або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, - карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років (частина друга статті 129 КК України).
Тому ще раз
1 Ти ЗАХИЩАЄШ Україну і її громадян
2 Те що Ти захищаєш - не дає тобі права когось залякувати.
3 Ми тим і відрізняємось від педерації що в нас діють закони..нехай не дуже якісні і так далі - але діють.
Тому будь-які спроби таких як ти вбити клин між суспільними групами ..може привести тебе до Довічного, і сісти ти можеш прямо з окопу.
Так що перш подумай ніж розганяти москальські фейки про протистояння.
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Додано: Нед 24 гру, 2023 21:30
fler написав:
ops:
У Мико мобілізують навіть із трьома дітьми. Є випадок, коли забрали батька чотирьох дітей. Отже, дітьми вже не прикриєшся, хіба що грудними чи вагітною жінкою.. не знаю.[/quote]
Добрый вечер .
С Рождеством Христовым !
Я уже как то озвучивал свою позицию , что людей , начиная с 52-55 вообще брать в армию нельзя .
У большинства ворох приобретенных заболеваний . Мобилизовать только по желанию .
..... и про людей, у которых больше двоих детей, мне тоже кажется не совсем правильная позиция ТЦК . Нельзя их трогать .
Мое субъективное мнение .
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Додано: Нед 24 гру, 2023 21:31
budivelnik написав: fler написав:
У Мико мобілізують навіть із трьома дітьми. Є випадок, коли забрали батька чотирьох дітей.
Може не варто свої фобії-на інших перекладати?
budivelnik, це про знайомих мого чоловіка. Фобій щодо мобілізації у мене немає.
ПС. Сьогодні роздавали повістки у піцеріях.
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