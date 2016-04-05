Додано: Нед 24 гру, 2023 22:02

Shaman написав:

ви гадаєте, треба підняти зп, й питання вирішене? щось мені підказує, що ні... ви гадаєте, треба підняти зп, й питання вирішене? щось мені підказує, що ні...

А мені щось підказує що зменшення зарплат ентузіазізму не добавляє. А зарплати зменшуються. І намагаються ще зменшити. Нам зі 100 доплати зробили 50. І замість 130 отримую 80. Обрадувався я ? Не дуже. Нє понятно що ви зара скажете шо тим шо на передку надо. Но тим не добавили а наоборот зменшили, жорсткіше рахують час перебування на бойових позиціях. І так охочих не особо лізти до чорта на роги. Чи гроші були лиш як замануха? Раз вона перестала працювати то перейдуть до інших методів поповнення? А з підводної лодки нікуди не дінуться? Так я вас огорчу, це не підводна лодка. Штрафбатів нема. Всп на постах диряве. В містах кошмарить тіки людей в формі . Сзч не щитається втратою, но цифри порівняні з втратами. Більшість повертаються . Є такі що бігають туди сюди по 5 кругу. Говорять є командири які не приймають назад сзчшників... щось не чути про масові посадки ні сзч ні одказників ні ухилянтів.Це не друга світова з листами конвертиками ,які приходили раз в місяць і які перечитувала цензура. В тилу знають, шо діється тут, не розуміють правда, бо багато речей щоб зрозуміти треба відчути своєю шкірою.І тут знають як там ...з фотографіями, відео.Зараз ж все на показ .дезертири умудряються викласти фотки з весіль чи як зарізали з кумом кабанчика