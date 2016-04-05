Министр обороны Великобритании Грант Шаппс предупредил, что мир находится на пороге эпохи диктаторов, чего нельзя допускать.
В интервью газете The Sunday Times он призвал Запад не допустить поражения Украины в войне с Россией.
"Нам грозит опасность попасть в эпоху, когда мы позволим диктаторам и автократам взять верх, а это невероятно опасно. Почти нет такой цены, которую мы не были бы готовы заплатить сегодня, чтобы не допустить этого завтра", - сказал Шаппс.
Министр призвал увеличить расходы на оборону Британии и Запада в целом, чтобы не позволить президенту России Владимиру Путину выиграть войну.
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс предупредил, что мир находится на пороге эпохи диктаторов, чего нельзя допускать.
В интервью газете The Sunday Times он призвал Запад не допустить поражения Украины в войне с Россией.
"Нам грозит опасность попасть в эпоху, когда мы позволим диктаторам и автократам взять верх, а это невероятно опасно. Почти нет такой цены, которую мы не были бы готовы заплатить сегодня, чтобы не допустить этого завтра", - сказал Шаппс.
Министр призвал увеличить расходы на оборону Британии и Запада в целом, чтобы не позволить президенту России Владимиру Путину выиграть войну.
Вперше з 1917 року в Україні відзначають Різдво 25 грудня замість 7 січня, як у Росії.
Перенесення свята відображає ще один культурний відхід України від Росії.
Хоча і Росія, і Захід використовують григоріанський календар, Росія все ще дотримується юліанського календаря для деяких релігійних дат. Перехід Києва до нового календаря є ще одним кроком до зближення з Європою.
Нарешті Україна почала святкувати Різдво як весь цивілізований світ.
Shaman написав: ви гадаєте, треба підняти зп, й питання вирішене? щось мені підказує, що ні...
А мені щось підказує що зменшення зарплат ентузіазізму не добавляє. А зарплати зменшуються. І намагаються ще зменшити. Нам зі 100 доплати зробили 50. І замість 130 отримую 80. Обрадувався я ? Не дуже. Нє понятно що ви зара скажете шо тим шо на передку надо. Но тим не добавили а наоборот зменшили, жорсткіше рахують час перебування на бойових позиціях. І так охочих не особо лізти до чорта на роги. Чи гроші були лиш як замануха? Раз вона перестала працювати то перейдуть до інших методів поповнення? А з підводної лодки нікуди не дінуться? Так я вас огорчу, це не підводна лодка. Штрафбатів нема. Всп на постах диряве. В містах кошмарить тіки людей в формі . Сзч не щитається втратою, но цифри порівняні з втратами. Більшість повертаються . Є такі що бігають туди сюди по 5 кругу. Говорять є командири які не приймають назад сзчшників... щось не чути про масові посадки ні сзч ні одказників ні ухилянтів. Це не друга світова з листами конвертиками ,які приходили раз в місяць і які перечитувала цензура. В тилу знають, шо діється тут, не розуміють правда, бо багато речей щоб зрозуміти треба відчути своєю шкірою. І тут знають як там ...з фотографіями, відео. Зараз ж все на показ . дезертири умудряються викласти фотки з весіль чи як зарізали з кумом кабанчика .