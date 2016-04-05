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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6001600260036004
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 21:40

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс предупредил, что мир находится на пороге эпохи диктаторов, чего нельзя допускать.

В интервью газете The Sunday Times он призвал Запад не допустить поражения Украины в войне с Россией.

"Нам грозит опасность попасть в эпоху, когда мы позволим диктаторам и автократам взять верх, а это невероятно опасно. Почти нет такой цены, которую мы не были бы готовы заплатить сегодня, чтобы не допустить этого завтра", - сказал Шаппс.

Министр призвал увеличить расходы на оборону Британии и Запада в целом, чтобы не позволить президенту России Владимиру Путину выиграть войну.

https://mignews.com/news/politic/britaniya-mir-na-poroge-epohi-diktatorov.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 21:42

fler , зараз в Ніко. На диво на шляху з Києва жодного разу не перевірили документи. Щоправда я максимально трансперент: без тонування.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 21:52

  ЛАД написав:
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс предупредил, что мир находится на пороге эпохи диктаторов, чего нельзя допускать.

В интервью газете The Sunday Times он призвал Запад не допустить поражения Украины в войне с Россией.

"Нам грозит опасность попасть в эпоху, когда мы позволим диктаторам и автократам взять верх, а это невероятно опасно. Почти нет такой цены, которую мы не были бы готовы заплатить сегодня, чтобы не допустить этого завтра", - сказал Шаппс.

Министр призвал увеличить расходы на оборону Британии и Запада в целом, чтобы не позволить президенту России Владимиру Путину выиграть войну.

https://mignews.com/news/politic/britaniya-mir-na-poroge-epohi-diktatorov.html

Ну от як так можна?!
Каже, що *Почти нет такой цены, которую мы не были бы готовы заплатить сегодня* ...
В той час, коли платить по мінімуму.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:01

Вперше з 1917 року в Україні відзначають Різдво 25 грудня замість 7 січня, як у Росії.

Перенесення свята відображає ще один культурний відхід України від Росії.

Хоча і Росія, і Захід використовують григоріанський календар, Росія все ще дотримується юліанського календаря для деяких релігійних дат. Перехід Києва до нового календаря є ще одним кроком до зближення з Європою.

Нарешті Україна почала святкувати Різдво як весь цивілізований світ. 8)
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:02

  Shaman написав:
ви гадаєте, треба підняти зп, й питання вирішене? щось мені підказує, що ні...

А мені щось підказує що зменшення зарплат ентузіазізму не добавляє. А зарплати зменшуються. І намагаються ще зменшити. Нам зі 100 доплати зробили 50. І замість 130 отримую 80. Обрадувався я ? Не дуже. Нє понятно що ви зара скажете шо тим шо на передку надо. Но тим не добавили а наоборот зменшили, жорсткіше рахують час перебування на бойових позиціях. І так охочих не особо лізти до чорта на роги. Чи гроші були лиш як замануха? Раз вона перестала працювати то перейдуть до інших методів поповнення? А з підводної лодки нікуди не дінуться? Так я вас огорчу, це не підводна лодка. Штрафбатів нема. Всп на постах диряве. В містах кошмарить тіки людей в формі . Сзч не щитається втратою, но цифри порівняні з втратами. Більшість повертаються . Є такі що бігають туди сюди по 5 кругу. Говорять є командири які не приймають назад сзчшників... щось не чути про масові посадки ні сзч ні одказників ні ухилянтів.
Це не друга світова з листами конвертиками ,які приходили раз в місяць і які перечитувала цензура. В тилу знають, шо діється тут, не розуміють правда, бо багато речей щоб зрозуміти треба відчути своєю шкірою.
І тут знають як там ...з фотографіями, відео.
Зараз ж все на показ .
дезертири умудряються викласти фотки з весіль чи як зарізали з кумом кабанчика :lol: .
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://youtu.be/vM5UW-HUjTU
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:10

Faceless , Тре статьи першу частину посилання, до «=»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:10

  Hotab написав:fler , зараз в Ніко. На диво на шляху з Києва жодного разу не перевірили документи. Щоправда я максимально трансперент: без тонування.

Вітаю! Мабуть військові по обличчям читати вміють, тому тебе не чіпають :wink:
fler
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  #<1 ... 6001600260036004
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