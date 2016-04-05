Министр обороны Великобритании Грант Шаппс предупредил, что мир находится на пороге эпохи диктаторов, чего нельзя допускать.
В интервью газете The Sunday Times он призвал Запад не допустить поражения Украины в войне с Россией.
"Нам грозит опасность попасть в эпоху, когда мы позволим диктаторам и автократам взять верх, а это невероятно опасно. Почти нет такой цены, которую мы не были бы готовы заплатить сегодня, чтобы не допустить этого завтра", - сказал Шаппс.
Министр призвал увеличить расходы на оборону Британии и Запада в целом, чтобы не позволить президенту России Владимиру Путину выиграть войну.
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс предупредил, что мир находится на пороге эпохи диктаторов, чего нельзя допускать.
В интервью газете The Sunday Times он призвал Запад не допустить поражения Украины в войне с Россией.
"Нам грозит опасность попасть в эпоху, когда мы позволим диктаторам и автократам взять верх, а это невероятно опасно. Почти нет такой цены, которую мы не были бы готовы заплатить сегодня, чтобы не допустить этого завтра", - сказал Шаппс.
Министр призвал увеличить расходы на оборону Британии и Запада в целом, чтобы не позволить президенту России Владимиру Путину выиграть войну.
Вперше з 1917 року в Україні відзначають Різдво 25 грудня замість 7 січня, як у Росії.
Перенесення свята відображає ще один культурний відхід України від Росії.
Хоча і Росія, і Захід використовують григоріанський календар, Росія все ще дотримується юліанського календаря для деяких релігійних дат. Перехід Києва до нового календаря є ще одним кроком до зближення з Європою.
Нарешті Україна почала святкувати Різдво як весь цивілізований світ.
Shaman написав: ви гадаєте, треба підняти зп, й питання вирішене? щось мені підказує, що ні...
А мені щось підказує що зменшення зарплат ентузіазізму не добавляє. А зарплати зменшуються. І намагаються ще зменшити. Нам зі 100 доплати зробили 50. І замість 130 отримую 80. Обрадувався я ? Не дуже. Нє понятно що ви зара скажете шо тим шо на передку надо. Но тим не добавили а наоборот зменшили, жорсткіше рахують час перебування на бойових позиціях. І так охочих не особо лізти до чорта на роги. Чи гроші були лиш як замануха? Раз вона перестала працювати то перейдуть до інших методів поповнення? А з підводної лодки нікуди не дінуться? Так я вас огорчу, це не підводна лодка. Штрафбатів нема. Всп на постах диряве. В містах кошмарить тіки людей в формі . Сзч не щитається втратою, но цифри порівняні з втратами. Більшість повертаються . Є такі що бігають туди сюди по 5 кругу. Говорять є командири які не приймають назад сзчшників... щось не чути про масові посадки ні сзч ні одказників ні ухилянтів. Це не друга світова з листами конвертиками ,які приходили раз в місяць і які перечитувала цензура. В тилу знають, шо діється тут, не розуміють правда, бо багато речей щоб зрозуміти треба відчути своєю шкірою. І тут знають як там ...з фотографіями, відео. Зараз ж все на показ . дезертири умудряються викласти фотки з весіль чи як зарізали з кумом кабанчика .
Banderlog написав:Тепер іще прикол, не знаю як в інших містах, в чернівцях в тцк є команда не трогати таксі. Багато хто катається спеціально, щоб не попасти.
у таксі є таксіська солідарність, якщо зелені причепляться, тут же наїде купа колег.
И у военных есть солидарность, и даже больше, чем у крутых таксистов. Достаточно одной роты, чтобы все таксисты Черновцов гуськом подползли к военкомату с просьбой пройти ВЛК и требованием зачислить их в ряды ЗСУ.
В армії. По-перше, колективи формуються по принципу рандомайзера. Коли армійський HR вирішує в яку команду тебе відправити — він взагалі не звертає уваги на наскільки ти будеш сумісний з тамтешніми людьми. По-друге, перевести когось чи тим паче перевестись самому — це та іще епопея. В армії дуже тяжко мігрувати між підрозділами, особливо за межами бригади. Куди попав — там і служиш і не морочиш яйця.
Тому в армії команди набагато строкатіші.
Цілком нормально побачити двійочника, відмінника, мачо, ботана, міщанина, селянина, бухгалтера, вантажника і всі в одному піхотному відділенні, всі в одній команді. Кожен з них думає: «ї*ать з ким я служу». Крім війни в них не так уже й багато інтересів. Але змінити команду, перевестись до більш сумісних не переведешся, тому як є.
Бывший высокопоставленный военный Александр Виндман, который выступал свидетелем в Конгрессе против Трампа, обрушился с разгромной критикой на статью в NYT, утверждающую, что Путин начал "отправлять сигналы" готовности к мирным переговорам и прекращению огня.
“Не знаю, что обиднее: трусость бывших политиков, которые слишком напуганы, чтобы раскрыть себя, поэтому прячутся за “сохранением неофициального канала”, думая, что они из-за него могут заключить мирное соглашение или полезные идиоты, торгующие ядом путинского мира. Эта статья демонстрирует глубокое непонимание войны России против Украины и игнорирование Путина. И анализ безграмотных любителей России в СМИ показывает неспособность сторонников умиротворения извлечь уроки из десятилетия неудач”, - написал он в X (Twitter)
Говоря о “полезных идиотах, торгующих ядом”, Виндман подразумевает группу людей, которую называют неофициальным каналом в Кремль. Этими любителями Путина являются Ричард Гаас, бывший дипломат, профессор политологии Джорджтаунского университета Чарльз Купчан и специалист по России Томас Грэм. Оба – бывшие чиновники администрации президента.