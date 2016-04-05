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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 60026003600460056006>
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 21:40

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс предупредил, что мир находится на пороге эпохи диктаторов, чего нельзя допускать.

В интервью газете The Sunday Times он призвал Запад не допустить поражения Украины в войне с Россией.

"Нам грозит опасность попасть в эпоху, когда мы позволим диктаторам и автократам взять верх, а это невероятно опасно. Почти нет такой цены, которую мы не были бы готовы заплатить сегодня, чтобы не допустить этого завтра", - сказал Шаппс.

Министр призвал увеличить расходы на оборону Британии и Запада в целом, чтобы не позволить президенту России Владимиру Путину выиграть войну.

https://mignews.com/news/politic/britaniya-mir-na-poroge-epohi-diktatorov.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 21:42

fler , зараз в Ніко. На диво на шляху з Києва жодного разу не перевірили документи. Щоправда я максимально трансперент: без тонування.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 21:52

  ЛАД написав:
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс предупредил, что мир находится на пороге эпохи диктаторов, чего нельзя допускать.

В интервью газете The Sunday Times он призвал Запад не допустить поражения Украины в войне с Россией.

"Нам грозит опасность попасть в эпоху, когда мы позволим диктаторам и автократам взять верх, а это невероятно опасно. Почти нет такой цены, которую мы не были бы готовы заплатить сегодня, чтобы не допустить этого завтра", - сказал Шаппс.

Министр призвал увеличить расходы на оборону Британии и Запада в целом, чтобы не позволить президенту России Владимиру Путину выиграть войну.

https://mignews.com/news/politic/britaniya-mir-na-poroge-epohi-diktatorov.html

Ну от як так можна?!
Каже, що *Почти нет такой цены, которую мы не были бы готовы заплатить сегодня* ...
В той час, коли платить по мінімуму.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:01

Вперше з 1917 року в Україні відзначають Різдво 25 грудня замість 7 січня, як у Росії.

Перенесення свята відображає ще один культурний відхід України від Росії.

Хоча і Росія, і Захід використовують григоріанський календар, Росія все ще дотримується юліанського календаря для деяких релігійних дат. Перехід Києва до нового календаря є ще одним кроком до зближення з Європою.

Нарешті Україна почала святкувати Різдво як весь цивілізований світ. 8)
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:02

  Shaman написав:
ви гадаєте, треба підняти зп, й питання вирішене? щось мені підказує, що ні...

А мені щось підказує що зменшення зарплат ентузіазізму не добавляє. А зарплати зменшуються. І намагаються ще зменшити. Нам зі 100 доплати зробили 50. І замість 130 отримую 80. Обрадувався я ? Не дуже. Нє понятно що ви зара скажете шо тим шо на передку надо. Но тим не добавили а наоборот зменшили, жорсткіше рахують час перебування на бойових позиціях. І так охочих не особо лізти до чорта на роги. Чи гроші були лиш як замануха? Раз вона перестала працювати то перейдуть до інших методів поповнення? А з підводної лодки нікуди не дінуться? Так я вас огорчу, це не підводна лодка. Штрафбатів нема. Всп на постах диряве. В містах кошмарить тіки людей в формі . Сзч не щитається втратою, но цифри порівняні з втратами. Більшість повертаються . Є такі що бігають туди сюди по 5 кругу. Говорять є командири які не приймають назад сзчшників... щось не чути про масові посадки ні сзч ні одказників ні ухилянтів.
Це не друга світова з листами конвертиками ,які приходили раз в місяць і які перечитувала цензура. В тилу знають, шо діється тут, не розуміють правда, бо багато речей щоб зрозуміти треба відчути своєю шкірою.
І тут знають як там ...з фотографіями, відео.
Зараз ж все на показ .
дезертири умудряються викласти фотки з весіль чи як зарізали з кумом кабанчика :lol: .
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:10

Напад росії і білорусі на Україну

Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Нарешті Україна почала святкувати Різдво як весь цивілізований світ.


по перше Різдво завтра, сьогодні Різдвяний святвечір
дуже цікаво про історію свята (і решти новорічних свят)


по друге, тільки закінчили "святу вечерю" у нас почались обстріли шахідами
як на мене , краще мир і жодного свята на 20 років , чим кожного дня хоронити наших героїв
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:51

про солідарність

  freeze написав:
Diman написав:
  Banderlog написав:Тепер іще прикол, не знаю як в інших містах, в чернівцях в тцк є команда не трогати таксі. Багато хто катається спеціально, щоб не попасти.
у таксі є таксіська солідарність, якщо зелені причепляться, тут же наїде купа колег.


И у военных есть солидарность, и даже больше, чем у крутых таксистов. Достаточно одной роты, чтобы все таксисты Черновцов гуськом подползли к военкомату с просьбой пройти ВЛК и требованием зачислить их в ряды ЗСУ.

https://dou.ua/forums/topic/46508/
В таксі люди ... причетні до таксі.

В армії.
По-перше, колективи формуються по принципу рандомайзера. Коли армійський HR вирішує в яку команду тебе відправити — він взагалі не звертає уваги на наскільки ти будеш сумісний з тамтешніми людьми.
По-друге, перевести когось чи тим паче перевестись самому — це та іще епопея. В армії дуже тяжко мігрувати між підрозділами, особливо за межами бригади. Куди попав — там і служиш і не морочиш яйця.

Тому в армії команди набагато строкатіші.

Цілком нормально побачити двійочника, відмінника, мачо, ботана, міщанина, селянина, бухгалтера, вантажника і всі в одному піхотному відділенні, всі в одній команді. Кожен з них думає: «ї*ать з ким я служу». Крім війни в них не так уже й багато інтересів. Але змінити команду, перевестись до більш сумісних не переведешся, тому як є.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:52

Гарного святкового вечора

*Воїни ППО збили СУ-30М, який пускав ракети на Одещину.
* Штат Maine наступного тижня вирішить, чи він приєднається до Колорадо щодо дискваліфікації Трампа на виборах.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:55

Бывший высокопоставленный военный Александр Виндман, который выступал свидетелем в Конгрессе против Трампа, обрушился с разгромной критикой на статью в NYT, утверждающую, что Путин начал "отправлять сигналы" готовности к мирным переговорам и прекращению огня.

“Не знаю, что обиднее: трусость бывших политиков, которые слишком напуганы, чтобы раскрыть себя, поэтому прячутся за “сохранением неофициального канала”, думая, что они из-за него могут заключить мирное соглашение или полезные идиоты, торгующие ядом путинского мира. Эта статья демонстрирует глубокое непонимание войны России против Украины и игнорирование Путина. И анализ безграмотных любителей России в СМИ показывает неспособность сторонников умиротворения извлечь уроки из десятилетия неудач”, - написал он в X (Twitter)

Говоря о “полезных идиотах, торгующих ядом”, Виндман подразумевает группу людей, которую называют неофициальным каналом в Кремль. Этими любителями Путина являются Ричард Гаас, бывший дипломат, профессор политологии Джорджтаунского университета Чарльз Купчан и специалист по России Томас Грэм. Оба – бывшие чиновники администрации президента.

https://mignews.com/news/novosti-ssha/aleksandr-vindman-nikakih-signalov-k-primireniyu-putin-ne-posylaet.html
ЛАД
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