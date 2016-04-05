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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6003600460056006>
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:59

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс предупредил, что мир находится на пороге эпохи диктаторов, чего нельзя допускать.

В интервью газете The Sunday Times он призвал Запад не допустить поражения Украины в войне с Россией.

"Нам грозит опасность попасть в эпоху, когда мы позволим диктаторам и автократам взять верх, а это невероятно опасно. Почти нет такой цены, которую мы не были бы готовы заплатить сегодня, чтобы не допустить этого завтра", - сказал Шаппс.

Министр призвал увеличить расходы на оборону Британии и Запада в целом, чтобы не позволить президенту России Владимиру Путину выиграть войну.

https://mignews.com/news/politic/britaniya-mir-na-poroge-epohi-diktatorov.html

Ну от як так можна?!
Каже, що *Почти нет такой цены, которую мы не были бы готовы заплатить сегодня* ...
В той час, коли платить по мінімуму.

Англия даёт весьма прилично.
Кроме того, он больше говорит о том, как должно быть, а не как есть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 23:04

ЛАД скільки % бюджету вони видали на допомогу нам?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 23:07

  Дюрі-бачі написав:ЛАД скільки % бюджету вони видали на допомогу нам?
Чомусь в мене враження що більший % ніж ви виділили з свого...
При цьому напали на вас а не на них.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 23:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️Повідомляють про ймовірне збиття Су-30, який здійснив пуск ракети на Одесу

Высшей степени торжествование справедливого возмездия
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 23:26

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:ЛАД скільки % бюджету вони видали на допомогу нам?
Чомусь в мене враження що більший % ніж ви виділили з свого...
При цьому напали на вас а не на них.

Там ключовим було зв'язок % з "Почти нет такой цены, которую мы не были бы готовы заплатить сегодня".
Це аналог на словах *понад усе* з реалом.

А якщо!!! мову вести про відсоток, то!!! --- це річ сугубо суб'єктивна. Тобто в одного може бути 1%, в другого 2% і т.д.
Хто тоді суддя?
В кого більший відсоток?
Типу: я більше інших віддав-віддаю, тому на цій підставі вимагаю від інших того ж.

Тоді питання: напевно є громадяни, які реально віддали останнє, що в них є, і з такими ж вимогами можуть звернутися до Вас.
Тоді Ви як?
(Не особисто Ви, а сам принцип, як бачите? Як бути, коли ця спираль підвищення вимог сягне дійсно максимуму.).
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 24 гру, 2023 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 23:29

  Hotab написав:холява ,
Ну что же , выход один , возвращайтесь домой ,хоть на пару часов и " зробыть " донечку .
А там и дембель .


Яма во Львове может помочь. Кстати не уколотый, чистейший генофонд.
моїй дружині НЕ дозволяє її здоров'я...


В законі нема вимоги, що всіх народжувати має вона :oops:

а я тут до чого ? мені так самому треба одразу двійню :|

Штирлицу пришла шифровка из центра:
"У вас на Родине родился сын."
Штирлиц прослезился - он уже семь лет не видел своей жены...
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 23:29

  fler написав:
  Hotab написав:холява ,
Ну что же , выход один , возвращайтесь домой ,хоть на пару часов и " зробыть " донечку .
А там и дембель .


Яма во Львове может помочь. Кстати не уколотый, чистейший генофонд.
моїй дружині НЕ дозволяє її здоров'я...


В законі нема вимоги, що всіх народжувати має вона :oops:


У Мико мобілізують навіть із трьома дітьми. Є випадок, коли забрали батька чотирьох дітей. Отже, дітьми вже не прикриєшся, хіба що грудними чи вагітною жінкою.. не знаю.

а судитися не пробували :?:
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 23:31

  Hotab написав:fler , зараз в Ніко. На диво на шляху з Києва жодного разу не перевірили документи. Щоправда я максимально трансперент: без тонування.

ваш унікальний випадок ні про що не говорить, може ви як я - їздили на рожевому смарті ?
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 23:34

  Прохожий написав:точно русишвайне овер 2куе на территории раиси получают?

ПА 25т почти два года в условном Ужгороде в принципе неплохо

Цифру в 200 тысяч рублей (а иногда и от 200 тысяч) я слышал регулярно в разных СМИ с весны этого года, вроде ещё есть разовая выплата при оформлении контракта на какой-то срок. То же самое подтверждают сами пленные. Скорее всего платят только задействованным на так называемой сво. Иначе как то жирно получать на условном Сахалине 200 тысяч.

Повода не доверять этой информации нет. Масштабной мобилизации как осенью 22 года в рф не было, значит набрали достаточно мяса на убой. А если в бусики не паковали напрашивается вывод,что они добровольно и им заплатили. Деньги это серьезный мотиватор.
До сих пор только не понятно у них контракт с открытой датой, или нет.


Согласен,что в ужгородском котле как-то не уместно получать более 25 кгрн. Нужно этот вопрос серьезно прорабатывать потому что за эти же 25 тысяч никто добровольно не придёт в ЗСУ. И это даже не рассматривая вопрос с демобилизацией.

ПС
Вроде по теме
https://republic.com.ua/article/mirosla ... D1%97.html
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 23:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Хто тоді суддя?
В кого більший відсоток?
Більш потрібний той хто дав більше в АБСОЛЮТНИХ числах
А який при цьому це в нього відсоток - не важливо.
Дрони чи снаряди купують не за відсотки.

Але якщо прийняти за основу абсолютні значення - відразу почнеться совковий срач типу
накрали а тепер прикриваються...

Хоча при цьому за свою працю кожен хоче більше( тобто розуміє звязок між кваліфікацією і абсолютними сумами)..
Купити товар хоче дорожчий(читай кращий) але дешевше..
Так і живем.
budivelnik
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