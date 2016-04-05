Додано: Нед 24 гру, 2023 23:34

Прохожий написав: точно русишвайне овер 2куе на территории раиси получают?



ПА 25т почти два года в условном Ужгороде в принципе неплохо точно русишвайне овер 2куе на территории раиси получают?ПА 25т почти два года в условном Ужгороде в принципе неплохо

Цифру в 200 тысяч рублей (а иногда и от 200 тысяч) я слышал регулярно в разных СМИ с весны этого года, вроде ещё есть разовая выплата при оформлении контракта на какой-то срок. То же самое подтверждают сами пленные. Скорее всего платят только задействованным на так называемой сво. Иначе как то жирно получать на условном Сахалине 200 тысяч.Повода не доверять этой информации нет. Масштабной мобилизации как осенью 22 года в рф не было, значит набрали достаточно мяса на убой. А если в бусики не паковали напрашивается вывод,что они добровольно и им заплатили. Деньги это серьезный мотиватор.До сих пор только не понятно у них контракт с открытой датой, или нет.Согласен,что в ужгородском котле как-то не уместно получать более 25 кгрн. Нужно этот вопрос серьезно прорабатывать потому что за эти же 25 тысяч никто добровольно не придёт в ЗСУ. И это даже не рассматривая вопрос с демобилизацией.ПСВроде по теме