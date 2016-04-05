Министр обороны Великобритании Грант Шаппс предупредил, что мир находится на пороге эпохи диктаторов, чего нельзя допускать.
В интервью газете The Sunday Times он призвал Запад не допустить поражения Украины в войне с Россией.
"Нам грозит опасность попасть в эпоху, когда мы позволим диктаторам и автократам взять верх, а это невероятно опасно. Почти нет такой цены, которую мы не были бы готовы заплатить сегодня, чтобы не допустить этого завтра", - сказал Шаппс.
Министр призвал увеличить расходы на оборону Британии и Запада в целом, чтобы не позволить президенту России Владимиру Путину выиграть войну.
Дюрі-бачі написав:ЛАД скільки % бюджету вони видали на допомогу нам?
Чомусь в мене враження що більший % ніж ви виділили з свого... При цьому напали на вас а не на них.
Там ключовим було зв'язок % з "Почти нет такой цены, которую мы не были бы готовы заплатить сегодня". Це аналог на словах *понад усе* з реалом.
А якщо!!! мову вести про відсоток, то!!! --- це річ сугубо суб'єктивна. Тобто в одного може бути 1%, в другого 2% і т.д. Хто тоді суддя? В кого більший відсоток? Типу: я більше інших віддав-віддаю, тому на цій підставі вимагаю від інших того ж.
Тоді питання: напевно є громадяни, які реально віддали останнє, що в них є, і з такими ж вимогами можуть звернутися до Вас. Тоді Ви як? (Не особисто Ви, а сам принцип, як бачите? Як бути, коли ця спираль підвищення вимог сягне дійсно максимуму.).
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 24 гру, 2023 23:30, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий написав:точно русишвайне овер 2куе на территории раиси получают?
ПА 25т почти два года в условном Ужгороде в принципе неплохо
Цифру в 200 тысяч рублей (а иногда и от 200 тысяч) я слышал регулярно в разных СМИ с весны этого года, вроде ещё есть разовая выплата при оформлении контракта на какой-то срок. То же самое подтверждают сами пленные. Скорее всего платят только задействованным на так называемой сво. Иначе как то жирно получать на условном Сахалине 200 тысяч.
Повода не доверять этой информации нет. Масштабной мобилизации как осенью 22 года в рф не было, значит набрали достаточно мяса на убой. А если в бусики не паковали напрашивается вывод,что они добровольно и им заплатили. Деньги это серьезный мотиватор. До сих пор только не понятно у них контракт с открытой датой, или нет.
Согласен,что в ужгородском котле как-то не уместно получать более 25 кгрн. Нужно этот вопрос серьезно прорабатывать потому что за эти же 25 тысяч никто добровольно не придёт в ЗСУ. И это даже не рассматривая вопрос с демобилизацией.