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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 гру, 2023 23:41
yama написав: Hotab написав:fler
, зараз в Ніко. На диво на шляху з Києва жодного разу не перевірили документи. Щоправда я максимально трансперент: без тонування.
ваш унікальний випадок ні про що не говорить, може ви як я - їздили на рожевому смарті ?
Кілька разів їздив Львів-Одеса-Львів
Завжди перевіряли документи на вїзді/виїзді з Одеси..а по трасі разок коло Немирова, разок ще десь...При чому все коректно без якихось напрягів
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Додано: Нед 24 гру, 2023 23:42
flyman написав:
..........
В армії.
По-перше, колективи формуються по принципу рандомайзера. Коли армійський HR вирішує в яку команду тебе відправити — він взагалі не звертає уваги на наскільки ти будеш сумісний з тамтешніми людьми.
По-друге, перевести когось чи тим паче перевестись самому — це та іще епопея. В армії дуже тяжко мігрувати між підрозділами, особливо за межами бригади. Куди попав — там і служиш і не морочиш яйця.
Тому в армії команди набагато строкатіші.
Цілком нормально побачити двійочника, відмінника, мачо, ботана, міщанина, селянина, бухгалтера, вантажника і всі в одному піхотному відділенні, всі в одній команді. Кожен з них думає: «ї*ать з ким я служу». Крім війни в них не так уже й багато інтересів. Але змінити команду, перевестись до більш сумісних не переведешся, тому як є.
Вы не учитываете, что тяжёлый труд (а война это прежде всего тяжёлый труд) и постоянный риск сплачивают людей лучше, чем совместные попойки. Сглаживается и несходство характеров и различие интересов. На первое место выходит общее - выжить.
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Додано: Нед 24 гру, 2023 23:44
При цьому напали на вас а не на них.
На нас
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Додано: Нед 24 гру, 2023 23:50
hume написав:
Согласен,что в ужгородском котле как-то не уместно получать более 25 кгрн.
Доречно не доречно.
Для цього треба визначити, що таке ця платня призваному всл.
Що це? Компенсація за час, здоров'я, дискомфорт і т.д.? Гроші для потреб в самозабезпеченні їжею, амуніцією і т.д.? Матеріальний стимул для заробітку? І т.д. Що це?
Бо якщо десь під умовним Ужгородом потрапиш на чергування в сире підвальне холодне приміщення з грибком та сумнівною їжею на довгі місяці, то здоров'я убуде добряче. І ніякі пояснення, що ти ж не в окопі на передовій, цього не полегшать. Буде думка, що може краще в окоп.
Або на полігон якийсь новостворюваний взимку.
Якщо ж вести мову з точки зору почесного обов'язку захисту держави, народу. То взагалі яка мова може бути про гроші як стимул.
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Додано: Нед 24 гру, 2023 23:54
fler написав:
У Мико мобілізують навіть із трьома дітьми. Є випадок, коли забрали батька чотирьох дітей. Отже, дітьми вже не прикриєшся, хіба що грудними чи вагітною жінкою.. не знаю.
Брехня
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Додано: Пон 25 гру, 2023 00:07
hume написав:
......
Цифру в 200 тысяч рублей (а иногда и от 200 тысяч) я слышал регулярно в разных СМИ с весны этого года, вроде ещё есть разовая выплата при оформлении контракта на какой-то срок. То же самое подтверждают сами пленные. Скорее всего платят только задействованным на так называемой сво. Иначе как то жирно получать на условном Сахалине 200 тысяч.
Повода не доверять этой информации нет. Масштабной мобилизации как осенью 22 года в рф не было, значит набрали достаточно мяса на убой. А если в бусики не паковали напрашивается вывод,что они добровольно и им заплатили. Деньги это серьезный мотиватор.
До сих пор только не понятно у них контракт с открытой датой, или нет.
..........
Буквально вчера-позавчера попадалась цифра 200 тыс. руб. Контракты на срок. Вот не знаю, учитывают ли у них время на передке или такой зависимости нет.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 00:17
Цікаво хто вірить цій рекламі ?
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Додано: Пон 25 гру, 2023 00:42
Bobua написав:
А чим мають відбиватись коли він на них кулаками махає?
І от які докази, що це був не диверсант? Якого чомусь відпустили...
Если бы это был диверсант то он сел бы к ним в бусик, достал нож из носка порезал бы их и вышел бы из бусика с их автоматами - толку от них в ограниченном пространстве, не зря полиция всего мира носит именно пистолеты, при том привязанные к кобуре на шнурке. Но автомат в городе понтовее, тут спору нет.
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