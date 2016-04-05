hume написав:

......Цифру в 200 тысяч рублей (а иногда и от 200 тысяч) я слышал регулярно в разных СМИ с весны этого года, вроде ещё есть разовая выплата при оформлении контракта на какой-то срок. То же самое подтверждают сами пленные. Скорее всего платят только задействованным на так называемой сво. Иначе как то жирно получать на условном Сахалине 200 тысяч.Повода не доверять этой информации нет. Масштабной мобилизации как осенью 22 года в рф не было, значит набрали достаточно мяса на убой. А если в бусики не паковали напрашивается вывод,что они добровольно и им заплатили. Деньги это серьезный мотиватор.До сих пор только не понятно у них контракт с открытой датой, или нет...........