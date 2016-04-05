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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6004600560066007
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 02:15

  Ukrainian написав:
  vitaliiangel написав:
  hume написав:Цифру в 200 тысяч рублей (а иногда и от 200 тысяч) я слышал регулярно в разных СМИ с весны этого года, вроде ещё есть разовая выплата при оформлении контракта на какой-то срок. То же самое подтверждают сами пленные.

...[img]https://i.ibb.co/CWB0bPz/Photo-2023-12-19-20-32-01.jpg...

Цікаво хто вірить цій рекламі ?

Что здесь нереального?
200 тыс. - цифра вполне реальная.
От 50 000 до 1 000 000 рублей" - это, видимо, выплаты за уничтоженную технику. 1 млн., наверное, за сбитый самолёт или уничтоженный Пэтриот. Понятно, что это события достаточно редкие.
50 тыс. за каждый километр продвижения это вообще копейки и свидетельствуют, скорее, о том, что они сами не рассчитывают на значительное продвижение. Или будут оценивать "в составе штурмового отряда" ещё жёстче, чем у нас нахождение на 0.
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  #<1 ... 6004600560066007
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