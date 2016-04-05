Ukrainian написав:vitaliiangel написав:
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Цікаво хто вірить цій рекламі ?
Что здесь нереального?
200 тыс. - цифра вполне реальная.
От 50 000 до 1 000 000 рублей" - это, видимо, выплаты за уничтоженную технику. 1 млн., наверное, за сбитый самолёт или уничтоженный Пэтриот. Понятно, что это события достаточно редкие.
50 тыс. за каждый километр продвижения это вообще копейки и свидетельствуют, скорее, о том, что они сами не рассчитывают на значительное продвижение. Или будут оценивать "в составе штурмового отряда" ещё жёстче, чем у нас нахождение на 0.