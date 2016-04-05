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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6004600560066007
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 02:15

  Ukrainian написав:
  vitaliiangel написав:
  hume написав:Цифру в 200 тысяч рублей (а иногда и от 200 тысяч) я слышал регулярно в разных СМИ с весны этого года, вроде ещё есть разовая выплата при оформлении контракта на какой-то срок. То же самое подтверждают сами пленные.

...[img]https://i.ibb.co/CWB0bPz/Photo-2023-12-19-20-32-01.jpg...

Цікаво хто вірить цій рекламі ?

Что здесь нереального?
200 тыс. - цифра вполне реальная.
От 50 000 до 1 000 000 рублей" - это, видимо, выплаты за уничтоженную технику. 1 млн., наверное, за сбитый самолёт или уничтоженный Пэтриот. Понятно, что это события достаточно редкие.
50 тыс. за каждый километр продвижения это вообще копейки и свидетельствуют, скорее, о том, что они сами не рассчитывают на значительное продвижение. Или будут оценивать "в составе штурмового отряда" ещё жёстче, чем у нас нахождение на 0.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 03:20

Поскольку война в Газе продолжается, Израиль ввел в действие многие процессы, необходимые для поддержания военных действий, включая новые технологии и планы подготовки.

Ожидается, что война в Газе продолжится в обозримом будущем, хотя интенсивность конфликта может измениться. Чтобы подготовиться к этой длительной войне, Израиль уже ввел в действие многие процессы, необходимые для поддержания военных действий. Среди двух наиболее важных из них - использование новых технологий на поле боя и более локальное производство боеприпасов.

Газета Yediot Aharonot сообщила, что "для повышения самодостаточности Израиля в области военных поставок Министерство обороны намерено наладить местное производство химических веществ, необходимых для изготовления бомб".

"Эта инициатива была согласована с местными оборонными предприятиями. По прогнозам, переход на внутреннее производство вооружений обойдется в миллиарды, причем выплаты будут распределены между крупными производителями и более мелкими субподрядчиками", - говорится в отчете.

Противостояние с ХАМАСом показало, что современная война не может обойтись без большого количества боеприпасов. Идея о том, что война станет более точной и что это может в корне изменить природу войны, не оправдалась ни в Украине, ни в Газе. Большие войны по-прежнему требуют большого количества боеприпасов.

За последнее десятилетие Израиль уже внедрил множество новинок. От ракетных перехватчиков "Железный купол" до системы Trophy, защищающей танки, - Израиль находится на переднем крае оборонных технологий.

В этой войне также демонстрируются новые технологии. В качестве примера можно привести высокоточный миномет Iron Sting, который ЦАХАЛ впервые применил в бою: "Этот миномет - единственный в своем роде по многим параметрам, но особенно по уровню точности. Наши войска в полевых условиях могут наводить его, используя не один, а два компонента - лазер и GPS, - которые интегрированы в его конструкцию", - заявили военные.

Кроме того, компания Elbit Systems выпустила новые прицелы для винтовок, использующие технологию Smash компании SmartShooter. "Система мониторинга огня Smash была внедрена на поле боя во время войны с ХАМАСом. Этот инструмент оперативной поддержки весит меньше, чем стандартные прицелы, определяет противника в течение нескольких секунд, может фиксировать цели и в четыре раза увеличивает шансы наших войск поразить цель", - заявили в ЦАХАЛе.

Третья используемая технология - боеприпас "Маоз" под названием Spike FireFly, разработанный компанией Rafael Advanced Defense Systems. Технически он входит в семейство ракет Spike, которые производит Rafael, но Firefly уникален: он работает как беспилотник, взлетая и зависая. Затем боеприпас, который является частью беспилотника, может врезаться в цель.

Это идеально подходит для городских условий, где цели, такие как группы РПГ, могут прятаться в домах и появляться лишь время от времени. Использование беспилотников над головой для обнаружения и нейтрализации угрозы - это часть нового поля боя.

https://mignews.com/news/arabisrael/novye-tehnologii-i-boepripasy-prinosyat-cahalu-uspeh-v-vojne-v-gaze.html
ЛАД
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З нами з: 31.08.10
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Подякували: 4823 раз.
 
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  #<1 ... 6004600560066007
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