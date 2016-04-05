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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6004600560066007
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 02:15

  Ukrainian написав:
  vitaliiangel написав:
  hume написав:Цифру в 200 тысяч рублей (а иногда и от 200 тысяч) я слышал регулярно в разных СМИ с весны этого года, вроде ещё есть разовая выплата при оформлении контракта на какой-то срок. То же самое подтверждают сами пленные.

...[img]https://i.ibb.co/CWB0bPz/Photo-2023-12-19-20-32-01.jpg...

Цікаво хто вірить цій рекламі ?

Что здесь нереального?
200 тыс. - цифра вполне реальная.
От 50 000 до 1 000 000 рублей" - это, видимо, выплаты за уничтоженную технику. 1 млн., наверное, за сбитый самолёт или уничтоженный Пэтриот. Понятно, что это события достаточно редкие.
50 тыс. за каждый километр продвижения это вообще копейки и свидетельствуют, скорее, о том, что они сами не рассчитывают на значительное продвижение. Или будут оценивать "в составе штурмового отряда" ещё жёстче, чем у нас нахождение на 0.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 03:20

Поскольку война в Газе продолжается, Израиль ввел в действие многие процессы, необходимые для поддержания военных действий, включая новые технологии и планы подготовки.

Ожидается, что война в Газе продолжится в обозримом будущем, хотя интенсивность конфликта может измениться. Чтобы подготовиться к этой длительной войне, Израиль уже ввел в действие многие процессы, необходимые для поддержания военных действий. Среди двух наиболее важных из них - использование новых технологий на поле боя и более локальное производство боеприпасов.

Газета Yediot Aharonot сообщила, что "для повышения самодостаточности Израиля в области военных поставок Министерство обороны намерено наладить местное производство химических веществ, необходимых для изготовления бомб".

"Эта инициатива была согласована с местными оборонными предприятиями. По прогнозам, переход на внутреннее производство вооружений обойдется в миллиарды, причем выплаты будут распределены между крупными производителями и более мелкими субподрядчиками", - говорится в отчете.

Противостояние с ХАМАСом показало, что современная война не может обойтись без большого количества боеприпасов. Идея о том, что война станет более точной и что это может в корне изменить природу войны, не оправдалась ни в Украине, ни в Газе. Большие войны по-прежнему требуют большого количества боеприпасов.

За последнее десятилетие Израиль уже внедрил множество новинок. От ракетных перехватчиков "Железный купол" до системы Trophy, защищающей танки, - Израиль находится на переднем крае оборонных технологий.

В этой войне также демонстрируются новые технологии. В качестве примера можно привести высокоточный миномет Iron Sting, который ЦАХАЛ впервые применил в бою: "Этот миномет - единственный в своем роде по многим параметрам, но особенно по уровню точности. Наши войска в полевых условиях могут наводить его, используя не один, а два компонента - лазер и GPS, - которые интегрированы в его конструкцию", - заявили военные.

Кроме того, компания Elbit Systems выпустила новые прицелы для винтовок, использующие технологию Smash компании SmartShooter. "Система мониторинга огня Smash была внедрена на поле боя во время войны с ХАМАСом. Этот инструмент оперативной поддержки весит меньше, чем стандартные прицелы, определяет противника в течение нескольких секунд, может фиксировать цели и в четыре раза увеличивает шансы наших войск поразить цель", - заявили в ЦАХАЛе.

Третья используемая технология - боеприпас "Маоз" под названием Spike FireFly, разработанный компанией Rafael Advanced Defense Systems. Технически он входит в семейство ракет Spike, которые производит Rafael, но Firefly уникален: он работает как беспилотник, взлетая и зависая. Затем боеприпас, который является частью беспилотника, может врезаться в цель.

Это идеально подходит для городских условий, где цели, такие как группы РПГ, могут прятаться в домах и появляться лишь время от времени. Использование беспилотников над головой для обнаружения и нейтрализации угрозы - это часть нового поля боя.

https://mignews.com/news/arabisrael/novye-tehnologii-i-boepripasy-prinosyat-cahalu-uspeh-v-vojne-v-gaze.html
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 09:26

  vitaliiangel написав:
  hume написав:Цифру в 200 тысяч рублей (а иногда и от 200 тысяч) я слышал регулярно в разных СМИ с весны этого года, вроде ещё есть разовая выплата при оформлении контракта на какой-то срок. То же самое подтверждают сами пленные.
Зображення

Такая листовка даёт понять несколько вещей :

1. Есть полноценная реклама. Уверен, что рекламная кампания проходит очень масштабно и не ограничивается вот такими листовками. В Киеве рекламы ЗСУ не видел. Есть отдельные плакаты третьей штурмовой, полицейской бригады Лють и может ещё пару вариантов.

2. Гражданство. Кто-то здесь писал, что гражданство Украины не стоит того, чтоб за него воевать. Но, рф давно начало набирать в войска в обмен на выдачу гражданства, результат неизвестен, но если в мире есть желающие получить прокаженный русский паспорт в обмен на службу значит есть ещё больше людей, кто готов рискнуть ради паспорта Украины. Этот вариант давно нужно было попробовать.

3. Повышенные зарплаты. Пока монобольшенство ежедневно утопает в коррупционных скандалах, а наши граждане искренне не понимают почему они должны за три копейки рисковать своими жизнями в обмен на лозунг "защита родины это ваш гражданский долг" соседнее тоталитарно-диктаторское образование просто повысило выплаты военным. И, судя по набранному с весны личному составу, желающих хватает.

4. Разовая выплата тоже интересный ход, но можно совместить с пунктом номер 3. Блд, да они даже деньгами стимулируют каждый пройденный километр в составе штурмового отряда.


Я уверен у нас тоже найдётся много желающих, кто готов присоединиться к ЗСУ за аналогичную ЗП. Я даже уверен, что многие передумают уходить на дембель если базово предложить более 2 куе.

В ужгородском тылу 25 кгрн, 2 куе тем военным, которые находятся в зоне проведения боевых действий, от 3,5 куе за первую линию. Как правильно определить зону боевых действий я, к сожалению, не знаю. Но уверен, что вся тыловая армия в срочном порядке попросит ее перевести в зону бд.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 09:29

  yama написав:
  Hotab написав:fler , зараз в Ніко. На диво на шляху з Києва жодного разу не перевірили документи. Щоправда я максимально трансперент: без тонування.

ваш унікальний випадок ні про що не говорить, може ви як я - їздили на рожевому смарті ?

Не смарт, але і не БЧЖ. Низька і довга шосейна машина , явно не для ДРГ по полям кататись. Але основне все ж те, що я не їжджу з фейсом «Зьобри» - «що ви тут 700 тис нероби робите? Чому не на фронті?».
Біля атомної в Южноукраїнську бачив дєвочку на БП. Не поліцай, а військова. Доволі рідка ситуація.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щасливого Різдва!
І як кажуть в моїх краях - діждати від нині за рік.

  _hunter написав:
  Shaman написав:ви гадаєте, треба підняти зп, й питання вирішене? щось мені підказує, що ні...

А мне что-то подсказывает, что вопрос если и не решится -- сильно упростится.
Но проверять это предположение украинские власти конечно же не будут (с) :lol:

  hume написав:Согласен,что в ужгородском котле как-то не уместно получать более 25 кгрн. Нужно этот вопрос серьезно прорабатывать потому что за эти же 25 тысяч никто добровольно не придёт в ЗСУ. И это даже не рассматривая вопрос с демобилизацией.

Армія річ така, що сьогодні в Ужгороді, а завтра де завгодно. Тепер є винятки тільки для певного соціального кола. Але потрібно розуміти, що щоб щось дати потрібно це щось мати. Бо якщо просто намалювати мільйони і мільярди, то знову ж таки навряд чи це потішить. А чим більше мобілізовують працездатних, та ще і офіційно працюючих, тим гірше економіці. Ось така дилема.
Обіцяють армію роботів:
Скоро запустимо "Армію роботів", "Армію РЕБ" https://interfax.com.ua/news/general/949838.html

Дай бог, щоб це втілилось в реалії. Технічно вже з допомогою союзників вважаю, що це можливо, бо простим розміном бійців, навіть з кращим коефіцієнтом для нас, не вдасться відбитись.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 10:03

  hume написав:Уверен, что рекламная кампания проходит очень масштабно и не ограничивается вот такими листовками.
по описанию фото из лифта, город не указан.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 10:16

  katso написав:
  Bobua написав:
  detroytred написав:От навіщо брати для такої служби таку зброю, як автомат?
https://varta1.com.ua/news/na-bukovini- ... 74713.html


А чим мають відбиватись коли він на них кулаками махає?

І от які докази, що це був не диверсант? Якого чомусь відпустили...


Если бы это был диверсант то он сел бы к ним в бусик, достал нож из носка порезал бы их и вышел бы из бусика с их автоматами - толку от них в ограниченном пространстве, не зря полиция всего мира носит именно пистолеты, при том привязанные к кобуре на шнурке. Но автомат в городе понтовее, тут спору нет.


Йой...
Яка небезпечна праця у тецекашників.





І про “перспективи...”
Валерій Пекар
Рік тому об'єктивна ситуація була гірша (відключення світла, ракетні атаки без ППО, незрозуміла економічна ситуація, туманні перспективи щодо зброї тощо), а суб'єктивне сприйняття краще (згуртованість, енергія, позитивні очікування після перемог, менше негативних новин тощо).
Нині в нас об'єктивна ситуація краща, а суб'єктивне сприйняття гірше.
Навіть ті фактори, які нині сприймаються негативно (наприклад, відсутність стратегії в союзників, їхня неготовність до поразки росії, згуртування російських еліт навколо путіна тощо), за рік не погіршилися, а принаймні на тому ж рівні або навіть трохи краще.
Тому що сприйняття ґрунтується на очікуваннях майбутнього, а не на підсумках минулого.
Майбутнє формується колективним уявленим. Управління майбутнім -- це управління колективним уявленим. Майбутнє настає, коли одна з конкурентних версій колективного уявленого перемагає й витісняє інші.
Нині ми погано керуємо власним колективним уявленим. Одна з причин цього -- відсутність конкуренції серед наших колективних уявлених, через що офіційна наша версія колективного уявленого слабка, хирлява, млява й не витримує конкуренції з чужими.
Добраніч.
23 грудня о 22:42


Вже 22міс як не встановлені (не обмежені) строки військ.служби.
І не озвучено явно і незаперечно, що основною цінністю у війні є українці, а не “території, кордони 91р” та ін. абстрактні питання. І як наслідок -- в оборонні споруди ні техніки ні бетону не виділяли...

Військо зневірене таким ставленням, тили зацьковані перспективою потрапити в таке військо...

А якщо врахувати, що переМога повинна бути передусім особистою (зробити більше аніж думав, що зМожеж), то як у таких умовах та переМога вийде масовою і справді значимою?
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 10:23

Bobua ,


Нині в нас об'єктивна ситуація краща, а суб'єктивне сприйняття гірше

Це тому, що кричати «люблю ЗСУ», «вірю в ЗСУ», сердечки, лайки , сльози подяки - це рівно до того моменту, поки втомлений ЗСУ-ник не повернеться обличчям і дивлячись в очі суворо скаже «Я втомився, тепер ти».
З цього моменту ти гівно, бо тобі стільки лайків і слів подяки і поваги виказали, а ти не хочеш воювати все життя. Ти це кинь! Отримав лайк - іди відпрацьовуй!
У Успіха на форумі всі груди в орденах/медалях. І всі за те, що захисник (не за розум же). Ну так поки не здасть на склад - хай про дембель не мріє.
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  #<1 ... 6004600560066007
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