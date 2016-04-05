Поскольку война в Газе продолжается, Израиль ввел в действие многие процессы, необходимые для поддержания военных действий, включая новые технологии и планы подготовки.



Ожидается, что война в Газе продолжится в обозримом будущем, хотя интенсивность конфликта может измениться. Чтобы подготовиться к этой длительной войне, Израиль уже ввел в действие многие процессы, необходимые для поддержания военных действий. Среди двух наиболее важных из них - использование новых технологий на поле боя и более локальное производство боеприпасов.



Газета Yediot Aharonot сообщила, что "для повышения самодостаточности Израиля в области военных поставок Министерство обороны намерено наладить местное производство химических веществ, необходимых для изготовления бомб".



"Эта инициатива была согласована с местными оборонными предприятиями. По прогнозам, переход на внутреннее производство вооружений обойдется в миллиарды, причем выплаты будут распределены между крупными производителями и более мелкими субподрядчиками", - говорится в отчете.



Противостояние с ХАМАСом показало, что современная война не может обойтись без большого количества боеприпасов. Идея о том, что война станет более точной и что это может в корне изменить природу войны, не оправдалась ни в Украине, ни в Газе. Большие войны по-прежнему требуют большого количества боеприпасов.



За последнее десятилетие Израиль уже внедрил множество новинок. От ракетных перехватчиков "Железный купол" до системы Trophy, защищающей танки, - Израиль находится на переднем крае оборонных технологий.



В этой войне также демонстрируются новые технологии. В качестве примера можно привести высокоточный миномет Iron Sting, который ЦАХАЛ впервые применил в бою: "Этот миномет - единственный в своем роде по многим параметрам, но особенно по уровню точности. Наши войска в полевых условиях могут наводить его, используя не один, а два компонента - лазер и GPS, - которые интегрированы в его конструкцию", - заявили военные.



Кроме того, компания Elbit Systems выпустила новые прицелы для винтовок, использующие технологию Smash компании SmartShooter. "Система мониторинга огня Smash была внедрена на поле боя во время войны с ХАМАСом. Этот инструмент оперативной поддержки весит меньше, чем стандартные прицелы, определяет противника в течение нескольких секунд, может фиксировать цели и в четыре раза увеличивает шансы наших войск поразить цель", - заявили в ЦАХАЛе.



Третья используемая технология - боеприпас "Маоз" под названием Spike FireFly, разработанный компанией Rafael Advanced Defense Systems. Технически он входит в семейство ракет Spike, которые производит Rafael, но Firefly уникален: он работает как беспилотник, взлетая и зависая. Затем боеприпас, который является частью беспилотника, может врезаться в цель.



Это идеально подходит для городских условий, где цели, такие как группы РПГ, могут прятаться в домах и появляться лишь время от времени. Использование беспилотников над головой для обнаружения и нейтрализации угрозы - это часть нового поля боя.