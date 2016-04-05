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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6005600660076008
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 11:14

  hume написав:1. Есть полноценная реклама. В Киеве рекламы ЗСУ не видел. Есть отдельные плакаты третьей штурмовой, полицейской бригады Лють и может ещё пару вариантов.

Хто в Україні досі не знає, що можна піти в ЗСУ та обрати собі посаду? Хто досі не знає, скільки грошей отримуюь військові? А реклама коштує чималих грошей. У нас вони є? Немає. Як на мене, достатньо наявних рекламних бігбордів + у ТГ-каналах і інших соцмережах + політики мають по телемарафону щось казати.
  hume написав:2. Гражданство. Этот вариант давно нужно было попробовать.
Цей варіант розрахований на мігрантів. У нас багато таких? Ні.
  hume написав:3. Повышенные зарплаты.

Ось тут я би ввела ще одну надбавку "за досвід під час війни" відповідно до кількості місяців на нулі - тим, хто більшість часу є на нулі (в тилу ніяких доплат):
6 міс. - напр., +5тис.грн. щомісяця;
12 міс. - +10 тис.грн. щомісяця;
18 міс. - +15 тис.грн.щомісяця;
24 міс.і більше - +20 тис.грн. щомісяця.

  hume написав:4. Разовая выплата тоже интересный ход, но можно совместить с пунктом номер 3.
У нас наче є разові виплати - за підбитий танк, за сбитий літак тощо. Не знаю, чи дають копійку за полоненого москаля?))
fler
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 11:21

  fler написав:Хто в Україні досі не знає, що можна піти в ЗСУ та обрати собі посаду?

Армії не потрібні тисячі юристів, бухгалтерів, кухарів і верстатників. Армії потрібні штурмовики, бо вони дешевші за снаряди. Тож, щоб ти не обирав, при потребі у штурмовиках, будеш штурмовиком.

  fler написав:Хто досі не знає, скільки грошей отримуюь військові?

Знаємо всі: не достатньо
  fler написав:А реклама коштує чималих грошей. У нас вони є? Немає. Як на мене, достатньо наявних рекламних бігбордів + у ТГ-каналах і інших соцмережах + політики мають по телемарафону щось казати.

Передайте зеленим, щоб закрили земарафон, а кошти пустили на популярризацію служби в ЗСУ.
  fler написав:
  hume написав:2. Гражданство. Этот вариант давно нужно было попробовать.
Цей варіант розрахований на мігрантів. У нас багато таких? Ні.

У вас є якісь цифри, що ви таке стверджуєте?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 11:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЗСУ заявили, що збили ще два сучасні російські літаки



Якщо зенітно-ракетний комплекс постійно перебуватиме на одному місці, то з високою ймовірністю його виявлять і знищать. І навпаки – якщо бойові літаки здійснюватимуть польоти за однотипною схемою в тому самому районі, то це дасть можливість противнику влаштувати засідку із застосуванням винищувачів-перехоплювачів або своїх ЗРК.
Подробиці щодо Су-34 невідомі, але сам факт того, що одразу три літаки збили протягом короткого часу, а, можливо, в одному бойовому вильоті, каже, що це могла бути спланована операція української ППО.



https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... tkf1T63dd0
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 11:35

Що маємо з мобілізацією?
У свідомості людей, ТЦК це такі собі садюги, які хватають чоловіків на вулиці і тягнуть в бусік. Та якщо зайшов в военкомат, то з нього вже додому не повернешься.

ПС До меня приходило двоє з ТЦК, шукали хлопця 90-х років народження якій колись був власником квартири. Але точно знявся з військового обліку за цією адресую.
Запитав хлопців нафіга прийшли якщо людина знята з обліку за цією адресую?
Кажуть - такий наказ.
Ще казали, що ходять майже годину і я перший хто двері відчинив.
Це про ефективність використання особового складу керівництвом ТЦК

Запропонував їм облаву в ресторані на Печерську провести.
Сміються... там же непрості люди сидять.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 11:41

Про відміну консульских послуг за кордоном для тих хто поїхав це вже цікаво

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 11:41

6-12-24міс, і нехай забудуть про 36міс!!!

  Bobua написав:Вже 22міс як не встановлені (не обмежені) строки військ.служби.
Справді - такий великий термін, а ще й досі НЕ встановлені терміни! Карл! 22 місяці!!!
І, навіть, через стільки часу, якимось длбйб.ам приходить в голову/повертається язик про 36місяців?! Тобто, ще більше року іпашити, бо "комусь" 22 міс - це замало?
Іпанати вони повні!

Але добре, що вже і на ТСН обурення людей зачитують ;)
З шостої хвилини >>>
https://youtu.be/xU8F2F87tnE?si=oD9bBoa2m2dlmKEK
Найбільше сподобався комент:
"36 міс. служби - це відверто геноцид! Змилуйтесь з наших героїв: втомлені, вимучені... Армія = рабство!"
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 11:48

Успіх . Як же болісно у тебе проходить процес прийняття нового терміну..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 12:10

  Hotab написав:Успіх . Як же болісно у тебе проходить процес прийняття нового терміну..


на жаль, термін 36міс може виявитись "морковкою для віслюка"...
але як тільки перемога замаячить в найближчий перспективі, армію стрімко почнуть скорочувати (як за часи Хрущова за 5 років на 1млн200тис), тобто по 20тис на місяць

на болотах і досі оплакують це скорочення, зі спогадів сина фронтовика

Тогда же была выработана формула поведения, которой стали неукоснительно следовать желающие побыстрее уволиться из армии: "Три раза по двести - суд чести - миллион двести". Иными словами, надо было принять на грудь три стакана водки (желательно без закуски), затем попасться на глаза военному патрулю и оказаться в комендатуре. Суд офицерской чести штамповал вердикты, командир части вносил фамилию штрафника в список на увольнение...

Дедовщина не могла не начаться: офицеры переложили свои обязанности на сержантов, те - на старослужащих. И, самое страшное, в обществе резко упал престиж офицерского звания. Времена, когда дети политических руководителей страны становились военными, а школьники-медалисты мечтали об офицерских погонах, - эти времена канули в прошлое. После "миллиона двести" точка невозврата была пройдена.

Помню, как уже в школьные мои годы газета "Красная звезда" постоянно печатала объявления о приеме в военные училища. Тщетно! В большинство из них вплоть до начала 1970х практически не было конкурса. Интеллектуальный уровень курсантов училищ заметно понизился. Тогда же родилась крылатая фраза: "Не делайте умное лицо! Вы же офицер!"
prodigy
 
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  #<1 ... 6005600660076008
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