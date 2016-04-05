hume написав:1. Есть полноценная реклама. В Киеве рекламы ЗСУ не видел. Есть отдельные плакаты третьей штурмовой, полицейской бригады Лють и может ещё пару вариантов.
Хто в Україні досі не знає, що можна піти в ЗСУ та обрати собі посаду? Хто досі не знає, скільки грошей отримуюь військові? А реклама коштує чималих грошей. У нас вони є? Немає. Як на мене, достатньо наявних рекламних бігбордів + у ТГ-каналах і інших соцмережах + політики мають по телемарафону щось казати.
hume написав:2. Гражданство. Этот вариант давно нужно было попробовать.
Цей варіант розрахований на мігрантів. У нас багато таких? Ні.
hume написав:3. Повышенные зарплаты.
Ось тут я би ввела ще одну надбавку "за досвід під час війни" відповідно до кількості місяців на нулі - тим, хто більшість часу є на нулі (в тилу ніяких доплат): 6 міс. - напр., +5тис.грн. щомісяця; 12 міс. - +10 тис.грн. щомісяця; 18 міс. - +15 тис.грн.щомісяця; 24 міс.і більше - +20 тис.грн. щомісяця.
hume написав:4. Разовая выплата тоже интересный ход, но можно совместить с пунктом номер 3. У нас наче є разові виплати - за підбитий танк, за сбитий літак тощо. Не знаю, чи дають копійку за полоненого москаля?))
ЗСУ заявили, що збили ще два сучасні російські літаки
Якщо зенітно-ракетний комплекс постійно перебуватиме на одному місці, то з високою ймовірністю його виявлять і знищать. І навпаки – якщо бойові літаки здійснюватимуть польоти за однотипною схемою в тому самому районі, то це дасть можливість противнику влаштувати засідку із застосуванням винищувачів-перехоплювачів або своїх ЗРК. Подробиці щодо Су-34 невідомі, але сам факт того, що одразу три літаки збили протягом короткого часу, а, можливо, в одному бойовому вильоті, каже, що це могла бути спланована операція української ППО.
Що маємо з мобілізацією? У свідомості людей, ТЦК це такі собі садюги, які хватають чоловіків на вулиці і тягнуть в бусік. Та якщо зайшов в военкомат, то з нього вже додому не повернешься.
ПС До меня приходило двоє з ТЦК, шукали хлопця 90-х років народження якій колись був власником квартири. Але точно знявся з військового обліку за цією адресую. Запитав хлопців нафіга прийшли якщо людина знята з обліку за цією адресую? Кажуть - такий наказ. Ще казали, що ходять майже годину і я перший хто двері відчинив. Це про ефективність використання особового складу керівництвом ТЦК
Запропонував їм облаву в ресторані на Печерську провести. Сміються... там же непрості люди сидять.
Bobua написав:Вже 22міс як не встановлені (не обмежені) строки військ.служби.
Справді - такий великий термін, а ще й досі НЕ встановлені терміни! Карл! 22 місяці!!! І, навіть, через стільки часу, якимось длбйб.ам приходить в голову/повертається язик про 36місяців?! Тобто, ще більше року іпашити, бо "комусь" 22 міс - це замало? Іпанати вони повні!
Hotab написав:Успіх . Як же болісно у тебе проходить процес прийняття нового терміну..
на жаль, термін 36міс може виявитись "морковкою для віслюка"... але як тільки перемога замаячить в найближчий перспективі, армію стрімко почнуть скорочувати (як за часи Хрущова за 5 років на 1млн200тис), тобто по 20тис на місяць
на болотах і досі оплакують це скорочення, зі спогадів сина фронтовика
Тогда же была выработана формула поведения, которой стали неукоснительно следовать желающие побыстрее уволиться из армии: "Три раза по двести - суд чести - миллион двести". Иными словами, надо было принять на грудь три стакана водки (желательно без закуски), затем попасться на глаза военному патрулю и оказаться в комендатуре. Суд офицерской чести штамповал вердикты, командир части вносил фамилию штрафника в список на увольнение...
Дедовщина не могла не начаться: офицеры переложили свои обязанности на сержантов, те - на старослужащих. И, самое страшное, в обществе резко упал престиж офицерского звания. Времена, когда дети политических руководителей страны становились военными, а школьники-медалисты мечтали об офицерских погонах, - эти времена канули в прошлое. После "миллиона двести" точка невозврата была пройдена.
Помню, как уже в школьные мои годы газета "Красная звезда" постоянно печатала объявления о приеме в военные училища. Тщетно! В большинство из них вплоть до начала 1970х практически не было конкурса. Интеллектуальный уровень курсантов училищ заметно понизился. Тогда же родилась крылатая фраза: "Не делайте умное лицо! Вы же офицер!"