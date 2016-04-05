Додано: Пон 25 гру, 2023 12:17

fler написав: Ось тут я би ввела ще одну надбавку "за досвід під час війни" відповідно до кількості місяців на нулі - тим, хто більшість часу є на нулі (в тилу ніяких доплат):

6 міс. - напр., +5тис.грн. щомісяця;

12 міс. - +10 тис.грн. щомісяця;

18 міс. - +15 тис.грн.щомісяця;

24 міс.і більше - +20 тис.грн. щомісяця Ось тут я би ввела ще одну надбавку "за досвід під час війни" відповідно до кількості місяців на нулі - тим, хто більшість часу є на нулі (в тилу ніяких доплат):6 міс. - напр., +5тис.грн. щомісяця;12 міс. - +10 тис.грн. щомісяця;18 міс. - +15 тис.грн.щомісяця;24 міс.і більше - +20 тис.грн. щомісяця

Думка в правильному напрямку, але масштаби НЕ ті))Ці цифри треба множити на х3, чи х4Та і в тилу(це ж не цивільна робота за 20-25кгрн, коли ти щовечора і на вихідних вдома зі сім'єю. Там теж потрібно 40-50кгрн платити, так як по факту, ти служиш 24/7, а не 8-10год/день, 5-6днів на тиждень!!!)І "початковий одноразовий заохочувальний платіж" 200-300Кгрн тим, хто йде на фронт(а не в тилу) - теж маст хев!(тільки платіж на картку, а витрачати можна лиже по 50Кгрн/міс)Так само і професіоналам, які мають досвід війни на вогневій рік, чи два, але хочуть демобілізуватись - запропонувати теж "разовий заохочувальний платіж" ще більший(х2) ніж "новачкам".п.с.Але, якщо хтось подумав, чи думає, що Успіх жадний на гроші, то я вам всім сміливо і твердо заявляю - якщо мені запропонують 500кгрн за те, щоб я ще залишився на 2р., то знайте, що я відмовлюсь залишитись!(хоч мені тут, по міркам піхоти/штурмовиків, не так вже і погано)...і за лям грн - теж!