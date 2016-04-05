ЗСУ заявили, що збили ще два сучасні російські літаки
Якщо зенітно-ракетний комплекс постійно перебуватиме на одному місці, то з високою ймовірністю його виявлять і знищать. І навпаки – якщо бойові літаки здійснюватимуть польоти за однотипною схемою в тому самому районі, то це дасть можливість противнику влаштувати засідку із застосуванням винищувачів-перехоплювачів або своїх ЗРК. Подробиці щодо Су-34 невідомі, але сам факт того, що одразу три літаки збили протягом короткого часу, а, можливо, в одному бойовому вильоті, каже, що це могла бути спланована операція української ППО.
Що маємо з мобілізацією? У свідомості людей, ТЦК це такі собі садюги, які хватають чоловіків на вулиці і тягнуть в бусік. Та якщо зайшов в военкомат, то з нього вже додому не повернешься.
ПС До меня приходило двоє з ТЦК, шукали хлопця 90-х років народження якій колись був власником квартири. Але точно знявся з військового обліку за цією адресую. Запитав хлопців нафіга прийшли якщо людина знята з обліку за цією адресую? Кажуть - такий наказ. Ще казали, що ходять майже годину і я перший хто двері відчинив. Це про ефективність використання особового складу керівництвом ТЦК
Запропонував їм облаву в ресторані на Печерську провести. Сміються... там же непрості люди сидять.
Bobua написав:Вже 22міс як не встановлені (не обмежені) строки військ.служби.
Справді - такий великий термін, а ще й досі НЕ встановлені терміни! Карл! 22 місяці!!! І, навіть, через стільки часу, якимось длбйб.ам приходить в голову/повертається язик про 36місяців?! Тобто, ще більше року іпашити, бо "комусь" 22 міс - це замало? Іпанати вони повні!
Hotab написав:Успіх . Як же болісно у тебе проходить процес прийняття нового терміну..
на жаль, термін 36міс може виявитись "морковкою для віслюка"... але як тільки перемога замаячить в найближчий перспективі, армію стрімко почнуть скорочувати (як за часи Хрущова за 5 років на 1млн200тис), тобто по 20тис на місяць
на болотах і досі оплакують це скорочення, зі спогадів сина фронтовика
Тогда же была выработана формула поведения, которой стали неукоснительно следовать желающие побыстрее уволиться из армии: "Три раза по двести - суд чести - миллион двести". Иными словами, надо было принять на грудь три стакана водки (желательно без закуски), затем попасться на глаза военному патрулю и оказаться в комендатуре. Суд офицерской чести штамповал вердикты, командир части вносил фамилию штрафника в список на увольнение...
Дедовщина не могла не начаться: офицеры переложили свои обязанности на сержантов, те - на старослужащих. И, самое страшное, в обществе резко упал престиж офицерского звания. Времена, когда дети политических руководителей страны становились военными, а школьники-медалисты мечтали об офицерских погонах, - эти времена канули в прошлое. После "миллиона двести" точка невозврата была пройдена.
Помню, как уже в школьные мои годы газета "Красная звезда" постоянно печатала объявления о приеме в военные училища. Тщетно! В большинство из них вплоть до начала 1970х практически не было конкурса. Интеллектуальный уровень курсантов училищ заметно понизился. Тогда же родилась крылатая фраза: "Не делайте умное лицо! Вы же офицер!"
fler написав:Ось тут я би ввела ще одну надбавку "за досвід під час війни" відповідно до кількості місяців на нулі - тим, хто більшість часу є на нулі (в тилу ніяких доплат): 6 міс. - напр., +5тис.грн. щомісяця; 12 міс. - +10 тис.грн. щомісяця; 18 міс. - +15 тис.грн.щомісяця; 24 міс.і більше - +20 тис.грн. щомісяця
Думка в правильному напрямку, але масштаби НЕ ті)) Ці цифри треба множити на х3, чи х4
Та і в тилу(це ж не цивільна робота за 20-25кгрн, коли ти щовечора і на вихідних вдома зі сім'єю. Там теж потрібно 40-50кгрн платити, так як по факту, ти служиш 24/7, а не 8-10год/день, 5-6днів на тиждень!!!)
І "початковий одноразовий заохочувальний платіж" 200-300Кгрн тим, хто йде на фронт(а не в тилу) - теж маст хев!(тільки платіж на картку, а витрачати можна лиже по 50Кгрн/міс) Так само і професіоналам, які мають досвід війни на вогневій рік, чи два, але хочуть демобілізуватись - запропонувати теж "разовий заохочувальний платіж" ще більший(х2) ніж "новачкам".
п.с. Але, якщо хтось подумав, чи думає, що Успіх жадний на гроші, то я вам всім сміливо і твердо заявляю - якщо мені запропонують 500кгрн за те, щоб я ще залишився на 2р., то знайте, що я відмовлюсь залишитись!(хоч мені тут, по міркам піхоти/штурмовиків, не так вже і погано)
Успіх написав:а ще й досі НЕ встановлені терміни! Карл!
Термін чітко і ясно встановлений представником твоєї улюбленої ЗЕ команди м.о.Умєровим - до кінця війни жодної мобілізації не буде. Тому цей постійний плач Ярославни марний, але якщо тобі так легше, то без проблем будемо терпіти твої дописи і надалі. Всіх з Різдвом Христовим, першим в історії незалежної України яке офіційно святкуємо разом з цивілізованим світом