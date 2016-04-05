Додано: Пон 25 гру, 2023 13:20

Schmit написав: Врешті їх відпустили.

А потім Врешті їх відпустили.А потім

Так мова не йде про " все - кіно закінчилось, всі розходьтесь по домах..."©Мова йде про ЗАМІНУ!Заміну втомлених/виснажених(у всіх значеннях чих слів), на НЕ втомлених/на нових!І це треба було починати робити зразу після 6міс. повномасштабної!Робити заміну поступово... - так, щоб за рік замінити всіх, чи майже всіх(залишати фронтовиків лише за власним бажанням)Я ще розумію - перших три місяці думали, що швидко все закінчиться....Але далі - потрібно було вмикати мозок!!!Невже, серед 450 депутатів ніхто ще тоді не зміг подумати про це?!Ніхто стратегічно не вміє думати з них?Ніхто не думав тоді і не складав плани А, Б, В, Г, Д і т.п.?!Ніхто головнокомандуючому не міг підказати, якщо він сам не додумався до цього?А всіма хвалений За, чи той самий Буданов-ец, чи навіть Марченко і інші "воєводи" - невже тоді не могли про це подумати?!!!Що, не було і немає мізків?Кажу тут і їм би ВСІМ в очі сказав - длбйПи вони!Як так НЕ подумати за свій народ?! За своїх захисників?!Ну як?Як так?!