hume написав:[ ....... Такая листовка даёт понять несколько вещей : ............... 2. Гражданство. Кто-то здесь писал, что гражданство Украины не стоит того, чтоб за него воевать. Но, рф давно начало набирать в войска в обмен на выдачу гражданства, результат неизвестен, но если в мире есть желающие получить прокаженный русский паспорт в обмен на службу значит есть ещё больше людей, кто готов рискнуть ради паспорта Украины. Этот вариант давно нужно было попробовать.
Надеюсь, Вы понимаете, что гражданство РФ хотят получить не ради "прокаженного паспорта", а ради работы или ещё каким-то вполне рациональным причинам. Не наблюдалось, вроде, большого количества желающих переехать на жизнь или хотя бы ради работы в Украину и в мирное время.
3. Повышенные зарплаты. Пока ... наши граждане искренне не понимают почему они должны за три копейки рисковать своими жизнями в обмен на лозунг "защита родины это ваш гражданский долг" соседнее тоталитарно-диктаторское образование просто повысило выплаты военным. И, судя по набранному с весны личному составу, желающих хватает.
У "соседнего тоталитарно-диктаторское образования" есть нефть, доходы от которой не сильно упали. Да и просто это "образование" значительно больше. И по территории, и по населению, и по экономике. И платят 200 000 руб : 91,93 = 2 175 долл. Наши 100 тыс. на 0 как-то побольше будет - по сегодняшнему курсу 2 663 долл. Сколько надо платить в не очень богатой стране со средней зарплатой 400-500 долл.? Или 300 долл. это мало?
4. Разовая выплата тоже интересный ход, но можно совместить с пунктом номер 3. Блд, да они даже деньгами стимулируют каждый пройденный километр в составе штурмового отряда.
Стимулируют. И много получится в реале?
Я уверен у нас тоже найдётся много желающих, кто готов присоединиться к ЗСУ за аналогичную ЗП. Я даже уверен, что многие передумают уходить на дембель если базово предложить более 2 куе.
В ужгородском тылу 25 кгрн, 2 куе тем военным, которые находятся в зоне проведения боевых действий, от 3,5 куе за первую линию. Как правильно определить зону боевых действий я, к сожалению, не знаю. Но уверен, что вся тыловая армия в срочном порядке попросит ее перевести в зону бд.
"От 3,5 куе" на 0 это сколько? У нас сейчас не намного меньше. Что такое "базово более 2 куе"? Я так понимаю, "базово" - это в "ужгородском тылу". Но Вы там предлагаете "25 кгрн". Это всего 665 долл - втрое меньше "базовой" ставки.
Дай бог, щоб це втілилось в реалії. Технічно вже з допомогою союзників вважаю, що це можливо, бо простим розміном бійців, навіть з кращим коефіцієнтом для нас, не вдасться відбитись.
Сильно сомневаюсь в реальности. Даже с "допомогою союзників". Разве что какие-то роботы для разминирования. По-моему, Вы несколько преувеличиваете возможности сегодняшней робототехники. При коэффициенте 1:5 отбиться удалось бы. Вот только как его обеспечить в реале?
Xenon написав:Про відміну консульских послуг за кордоном для тих хто поїхав це вже цікаво
За рубежом мужчины редко в одиночку, в основном с семьями. Им украинские банковские карты по сути не нужны, есть у жены. Квартиры продают единицы, к тому же у многих с юга или востока они в таком состоянии, что и не продашь. Кто выехал, тот из-за этих причин не вернётся, скорее активизирует выход на работу и ускорит интеграцию. По сути это набор мелких неприятностей, за исключением паспортов. Это приведет к абсолютно противоположному результату. А призыв Подоляка к странам ЕС не облегчать интеграцию украинцев за рубежом уже вызвал неслабое раздражение среди наших женщин в Европе. Никто нигде не озвучил эффективность облав по ТРЦ, спортклубам и санаториям. Зато бизнес убили напрочь. Теперь еще и квартплату прекратят оплачивать из-за заблокированных карт. Фейерично! Предполагаю, что эффективность от мобилизации за рубежом будет иметь околонулевой эффект, зато угробит имидж власти за рубежом полностью. Получить одним махом 8 млн враждебно настроенных граждан, - это нужно умудриться. Самое печальное, что все это без толку, чисто в попытке пропетлять пару месяцев. Мало того, на такое поражение в правах тут же отреагирует Венецианка и либералы Европы всех мастей. И это все равно придется отменять.
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 25 гру, 2023 12:54, всього редагувалось 3 разів.
Bobua написав:Вже 22міс як не встановлені (не обмежені) строки військ.служби.
Справді - такий великий термін, а ще й досі НЕ встановлені терміни! Карл! 22 місяці!!! І, навіть, через стільки часу, якимось длбйб.ам приходить в голову/повертається язик про 36місяців?! Тобто, ще більше року іпашити, бо "комусь" 22 міс - це замало? Іпанати вони повні!
"36 міс. служби - це відверто геноцид! Змилуйтесь з наших героїв: втомлені, вимучені... Армія = рабство!"
Це не військова служба, це війна. На ліцо 100% повторення історії 100 річної давності - майже один в один з 2019 року. У 1918 вояки також дуже хотіли додому. Врешті їх відпустили. А потім були Крути... І не стало дому.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 25 гру, 2023 13:12, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Ну и понятно, что один человек даст 10 долларов и для него это будет означать, что отдал всё, что имеет, А другой даст 1000 и для него это будет практически незаметно.
Примітивна маніпуляція, ноги якої ще з совка... 1 Я 30 років пахав як папа карло і тепер для мене 1000 - це не помітно 2 Десяток таких як я ( з аналогічними стартовими позиціями , освітою,здоровьям ) сиділи на лавочках і забивали козла під пивко... Тепер для них 10 доларів - це все що в них є... 3 Так є й такі хто отримав від батьків чи накрав чи бабка з марса передала... - але їх мізерна кількість навіть в порівнянні з такими як я...а якщо порівнювати з забиваючими козла під пивко - так та кількість взагалі менша статистично значимої похибки.
І де в цій історії щось про те що вони герої? бо віддали все що в них було а я барига ?
ЛАД написав:А скільки буде "достатньо"? 5 тис? 10 тис?
5-10 це у якій валюті? У гривні потрібно хоча б у два рази підвищувати. Тоді і нові бажаючі з'являться, і долярчики частково передумають йти на дємбєль.
ЛАД написав:Насколько помню, перед войной проблема была не как устроить приезжающих мигрантов, а как справиться с миграцией украинцев на заработки за границу. Не слышали о таком?
Не так. У нас була (давно вже) проблема не з безробіттям, а з низьким рівнем оплати праці. Зараз взагалі на підприємствах брак працівників на будь-які посади: від вантажника до технолога і бухгалтера. Брак і чоловіків-працівників, і жінок.
Востаннє редагувалось whois2010 в Пон 25 гру, 2023 13:20, всього редагувалось 1 раз.
І це треба було починати робити зразу після 6міс. повномасштабної! Робити заміну поступово... - так, щоб за рік замінити всіх, чи майже всіх(залишати фронтовиків лише за власним бажанням)
Я ще розумію - перших три місяці думали, що швидко все закінчиться.... Але далі - потрібно було вмикати мозок!!! Невже, серед 450 депутатів ніхто ще тоді не зміг подумати про це?! Ніхто стратегічно не вміє думати з них? Ніхто не думав тоді і не складав плани А, Б, В, Г, Д і т.п.?! Ніхто головнокомандуючому не міг підказати, якщо він сам не додумався до цього? А всіма хвалений За, чи той самий Буданов-ец, чи навіть Марченко і інші "воєводи" - невже тоді не могли про це подумати?!!!
Що, не було і немає мізків?
Кажу тут і їм би ВСІМ в очі сказав - длбйПи вони! Як так НЕ подумати за свій народ?! За своїх захисників?! Ну як? Як так?!
Успіх написав:Невже, серед 450 депутатів ніхто ще тоді не зміг подумати про це?! Ніхто стратегічно не вміє думати з них? Ніхто не думав тоді і не складав плани А, Б, В, Г, Д і т.п.?! Ніхто головнокомандуючому не міг підказати, якщо він сам не додумався до цього? А всіма хвалений За, чи той самий Буданов-ец, чи навіть Марченко і інші "воєводи" - невже тоді не могли про це подумати?!!!
А хто їх привів до влади? Обираючи абсолютних аматорів, на який результат ви чекали? Зробив себе разом, пан Успіх.
Успіх написав:Що, не було і немає мізків?
Питання риторичне. Ви досі не усвідомлюєте, що питати треба у вами обраної влади
І це треба було починати робити зразу після 6міс. повномасштабної! Робити заміну поступово... - так, щоб за рік замінити всіх, чи майже всіх(залишати фронтовиків лише за власним бажанням)
Я ще розумію - перших три місяці думали, що швидко все закінчиться.... Але далі - потрібно було вмикати мозок!!! Невже, серед 450 депутатів ніхто ще тоді не зміг подумати про це?! Ніхто стратегічно не вміє думати з них? Ніхто не думав тоді і не складав плани А, Б, В, Г, Д і т.п.?! Ніхто головнокомандуючому не міг підказати, якщо він сам не додумався до цього? А всіма хвалений За, чи той самий Буданов-ец, чи навіть Марченко і інші "воєводи" - невже тоді не могли про це подумати?!!!
Що, не було і немає мізків?
Кажу тут і їм би ВСІМ в очі сказав - длбйПи вони! Як так НЕ подумати за свій народ?! За своїх захисників?! Ну як? Як так?!
Згоден, що це потрібно було робити через 6 місяців повномасштабної, коли під військоматами ще стояли черги охочих і їх відправляли "почекати" на телефоні. Як це зробити зараз, коли 73% хочуть кордони 91, при цьому мобілізуються лише через бусик незламності? Рішення не бачу крім якогось дуже непопулярного.