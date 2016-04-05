Додано: Пон 25 гру, 2023 14:05

Успіх

Когда вы спрашиваете, почему депутаты чего-то там не приняли - это попахивает наивностью. Рада всегда живет в своей собственной реальности, которая с вашей чуть пересекается лишь в краткий момент выборов.

Депутаты всех уровней должны были быть распущены еще в первый месяц войны. Их содержание - это миллиарды из бюджета, а их внебюджетная корпупционная деятельность - это сотни миллиардов на карман связанных лиц ежегодно.

Опять же мобрезерв расширяется за счет них и всех с ними связанных лиц, которых сейчас не смей трогать.

Вот где реальные и финансовые и мобрезервы. Если сказано А - выборов не будет, то нужно говорить и Б - рады упраздняются до конца войны.

Это бы разрушило одномоментно гигантскую коррупционную вертикаль, вызвало бы одобрение подавляющего большинства населения и расширило возможности мобилизации.

Но эту бестолковую, сосущую ресурсы, раздражающую население и путающуюся под ногами надстройку никто трогать не собирается.

Призывы к остальной части населения на этом фоне звучат как минимум цинично.

А надеяться,что они что-то примут разумное да еще и своевременно - это вообще смешно. Люди живут в своем мире, у них другие заботы и проблем особых нет.