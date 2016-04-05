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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6008600960106011>
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:45

  whois2010 написав:

Не так. У нас була (давно вже) проблема не з безробіттям, а з низьким рівнем оплати праці. Зараз взагалі на підприємствах брак працівників на будь-які посади: від вантажника до технолога і бухгалтера. Брак і чоловіків-працівників, і жінок.[/quote]

Приезжайте в Запорожье .
Вы в морге работы не найдете .
На любую должность 4-7 человек конкурс .

Вы вообще когда пишите , не берите за мерило вашу фантазию .
Она у вас не богатая .
Особенно когда вы про выборы пишите , мол "бачылы що выбрали ,кушайте хай хоч очи повылазять ".
Я тоже за нынешних не голосовал , но люди хотели перемен !
Будут следующие выборы , опять люди сделают свой выбор и опять будет кто то не доволен .

Всех С РОЖДЕСТВОМ !
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ !
ВСЕМ НАМ ПОБЕДЫ !
холява
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 14:05

Успіх
Когда вы спрашиваете, почему депутаты чего-то там не приняли - это попахивает наивностью. Рада всегда живет в своей собственной реальности, которая с вашей чуть пересекается лишь в краткий момент выборов.
Депутаты всех уровней должны были быть распущены еще в первый месяц войны. Их содержание - это миллиарды из бюджета, а их внебюджетная корпупционная деятельность - это сотни миллиардов на карман связанных лиц ежегодно.
Опять же мобрезерв расширяется за счет них и всех с ними связанных лиц, которых сейчас не смей трогать.
Вот где реальные и финансовые и мобрезервы. Если сказано А - выборов не будет, то нужно говорить и Б - рады упраздняются до конца войны.
Это бы разрушило одномоментно гигантскую коррупционную вертикаль, вызвало бы одобрение подавляющего большинства населения и расширило возможности мобилизации.
Но эту бестолковую, сосущую ресурсы, раздражающую население и путающуюся под ногами надстройку никто трогать не собирается.
Призывы к остальной части населения на этом фоне звучат как минимум цинично.
А надеяться,что они что-то примут разумное да еще и своевременно - это вообще смешно. Люди живут в своем мире, у них другие заботы и проблем особых нет.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 14:26

  antey1969 написав:Успіх
Когда вы спрашиваете, почему депутаты чего-то там не приняли - это попахивает наивностью. Рада всегда живет в своей собственной реальности, которая с вашей чуть пересекается лишь в краткий момент выборов.
Депутаты всех уровней должны были быть распущены еще в первый месяц войны. Их содержание - это миллиарды из бюджета, а их внебюджетная корпупционная деятельность - это сотни миллиардов на карман связанных лиц ежегодно.
Опять же мобрезерв расширяется за счет них и всех с ними связанных лиц, которых сейчас не смей трогать.
Вот где реальные и финансовые и мобрезервы. Если сказано А - выборов не будет, то нужно говорить и Б - рады упраздняются до конца войны.
Это бы разрушило одномоментно гигантскую коррупционную вертикаль, вызвало бы одобрение подавляющего большинства населения и расширило возможности мобилизации.
Но эту бестолковую, сосущую ресурсы, раздражающую население и путающуюся под ногами надстройку никто трогать не собирается.
Призывы к остальной части населения на этом фоне звучат как минимум цинично.
А надеяться,что они что-то примут разумное да еще и своевременно - это вообще смешно. Люди живут в своем мире, у них другие заботы и проблем особых нет.

який масштаб порад, й відповідно масштаб чого там? :D

звісно місцеві ради - марні структури. це так у Німеччині кажуть? чи може роблять? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 14:27

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:А скільки буде "достатньо"?
5 тис? 10 тис?


5-10 це у якій валюті? У гривні потрібно хоча б у два рази підвищувати. Тоді і нові бажаючі з'являться, і долярчики частково передумають йти на дємбєль.

Не притворяйтесь... умником.
А то Вы не поняли, что 5-10 тыс. это в долл., а не в грн.
В предыдущем посте я написал, что сегодня на 0 примерно 3 тыс. долл.
Ваши "хоча б у два рази" как раз и выйдет 6 тыс.
А не до фига ли в не особо богатой стране со средней зарплатой 400-500 долл.?
Мне не жалко, но "где деньги, Зин?"

  ЛАД написав:Насколько помню, перед войной проблема была не как устроить приезжающих мигрантов, а как справиться с миграцией украинцев на заработки за границу. Не слышали о таком?

Не так. У нас була (давно вже) проблема не з безробіттям, а з низьким рівнем оплати праці. Зараз взагалі на підприємствах брак працівників на будь-які посади: від вантажника до технолога і бухгалтера. Брак і чоловіків-працівників, і жінок.

Не так.
У нас, как и в любой бедной стране, действительно была проблема с низкими зарплатами. И есть.
В результате люди и ехали на заработки за границу.
То, что Вы рассказываете: "Зараз взагалі на підприємствах брак працівників на будь-які посади", это где? О нехватке квалифицированных работников ещё слышал, о "на будь-які посади" - не, не слышал. Единственный вопрос в зарплате. О зарплатах в Харькове уже писал.
Но всё это другой вопрос. Речь шла об иммиграции. Её практически нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 14:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Депутаты всех уровней должны были быть распущены еще в первый месяц войны. Их содержание - это миллиарды из бюджета, а их внебюджетная корпупционная деятельность - это сотни миллиардов на карман связанных лиц ежегодно.

Заразом і армію розпустити, і не буде кому споживати яйця по 17. Економія...
А офіс простих рішень може і з Німеччини працювати, там навіть зручніше.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 14:52

Правда?
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Шрифт дуже чіткий і не видно погнутості паперу... :(
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 14:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Скільк платять найманцям в Приватних військових компаніях ? Типу Блек Вотре чи як там в США вона називається ? Блек Вотер . Чорна вода . Скільки вони отримують ?
Скільки там чвк вагнеру обіцяли платити ?
Зараз спитаю штучний інтелект - най загуглить
Від 300 до 1000$ на день , Але врахуйте що це вже повністю екіпірований боєць, тобто йому вже не потрібно працювати бронежилет тепловізор казкою обмундирування патрони зброю і таке інше.
Ідея заплатити тим самим бурятаа іншим народом Росії за те щоб вони воювали на нашому боці теж досить цікаво за менші гроші значно можна набрати різних там корейців північної Кореї які звідти втікли і там і там всяких різних народів В країнах де рівень життя ще гірше ніж
Востаннє редагувалось yama в Пон 25 гру, 2023 15:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 14:58

  ЛАД написав:Не притворяйтесь... умником.
А то Вы не поняли, что 5-10 тыс. это в долл., а не в грн.
В предыдущем посте я написал, что сегодня на 0 примерно 3 тыс. долл.
Ваши "хоча б у два рази" как раз и выйдет 6 тыс.
А не до фига ли в не особо богатой стране со средней зарплатой 400-500 долл.?
Мне не жалко, но "где деньги, Зин?"


Не хаміть. Ви ж не холява, вам не личить. Хто вирішує "до фіга" чи не "до фіга"? Як вище писали, перевіряти наша влада цього не буде - бусіки дешевше. Кошти при бажанні знайдуть: мінус держслужбовці, мінус велике будівництво, мінус купола-стадіони. В нас же все все для перемоги? То чому Успіх має два роки за якихось 30 тис жити в норі, а в цей час у Кропивницькому от прям зараз в дощ при низьких температурах кладуть асфальт, бо кошти потрібно витратити у цьому році.
  ЛАД написав:
То, что Вы рассказываете: "Зараз взагалі на підприємствах брак працівників на будь-які посади", это где? О нехватке квалифицированных работников ещё слышал, о "на будь-які посади" - не, не слышал. Единственный вопрос в зарплате.

Приклади з життя: центральна Україна, харчове виробництво. Не вистачає критично технологів, вантажників нема геть - все тягають жінки та охорона, вакантна посада майстра цеху (стать не важлива), не вистачає пекарів, составителя суміші і т.д. Як бачите, не всі працівники висококваліфіковані потрібні.
Києв, підприємство зв'язку. Не вистачає монтажників-лінійників, інженерів електрозв'язку. Там же не можуть знайти бухгалтера.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

yama написав:Скільк платять найманцям в Приватних військових компаніях ? Типу Блек Вотре чи як там в США вона називається ? Блек Вотер . Чорна вода . Скільки вони отримують ?
Скільки там чвк вагнеру обіцяли платити ?
Зараз спитаю штучний інтелект - най загуглить
По-перше, це формально не найманці. Найманство суворо заборонено в більшості країн світу. По друге, нащо воно вам, у вас мало шансів туди влаштуватися. Що ви в резюме напишете - бої з касирами АТБ під час ковідної офензиви?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:07

  ЛАД написав:Наши 100 тыс. на 0 как-то побольше будет - по сегодняшнему курсу 2 663 долл.
Сколько надо платить в не очень богатой стране со средней зарплатой 400-500 долл.? Или 3000 долл. это мало?

Цього року +100 ми отримали лише один раз в Донецькій області, потім в Харківській вже лише +30, хоча і там і там обстріли і двохсоті. А росіяни всюди мають 200+
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