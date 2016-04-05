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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6008600960106011
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:09

  antey1969 написав:............
Это бы разрушило одномоментно гигантскую коррупционную вертикаль, вызвало бы одобрение подавляющего большинства населения и расширило возможности мобилизации.

Глубоко ошибаетесь.

Но эту бестолковую, сосущую ресурсы, раздражающую население и путающуюся под ногами надстройку никто трогать не собирается.

А в какой стране распускали власть на время войны?
В США, Англии, где-то ещё?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:18

  unicdima написав:
  ЛАД написав:Наши 100 тыс. на 0 как-то побольше будет - по сегодняшнему курсу 2 663 долл.
Сколько надо платить в не очень богатой стране со средней зарплатой 400-500 долл.? Или 3000 долл. это мало?

Цього року +100 ми отримали лише один раз в Донецькій області, потім в Харківській вже лише +30, хоча і там і там обстріли і двохсоті. А росіяни всюди мають 200+

Это точно?
Действительно не знаю.
Но в любом случае остаётся вопрос, где взять деньги на высокие зарплаты в армии.

P.s. Если не секрет, в каких Вы войсках?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:20

  antey1969 написав:Депутаты всех уровней должны были быть распущены еще в первый месяц войны.

Соромлюсь запитати, хто ж буде тоді Закони приймати? Зокрема, я про синхронізацію нашого законодавства із ЄС, щоб прискорити вступ України до ЄС.

  antey1969 написав:А надеяться,что они что-то примут разумное да еще и своевременно - это вообще смешно.

"Армію дронів", "армію роботів", "армію РЕБ" пан вважає клоунадою? Зброю українського виробництва, якою ми зараз збиваємо вже й кацапольоти - туди ж?
https://t.me/vanek_nikolaev/20101
Пан мріяв, мабуть, про виконання Мінських (чи Стамбульських) угод - прискорену здачу України кацапії.

  antey1969 написав:Люди живут в своем мире, у них другие заботы и проблем особых нет.

Ну а які ще проблеми у наших в Німеччині? :mrgreen: Допомогу нормальну отримують, житло непогане "відхопили" (особливо ті, хто першими виїхали, як один відомий форумчанин-медик призовного віку(1969), ні разу не ухилянт, який поїхав до сина і мав зворотний квиток на 23.02.22, але ж клята війна почалася і аеропорти закрилися! Іншим шляхом дістатися в Україну, щоб лікувати поранених у київських шпиталях йому не вдалося..Тепер він скиглить, бо таким, як він "злочинна" влада обіцяє затиснути фабєрже.
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