Глубоко ошибаетесь.
Но эту бестолковую, сосущую ресурсы, раздражающую население и путающуюся под ногами надстройку никто трогать не собирается.
А в какой стране распускали власть на время войны?
В США, Англии, где-то ещё?
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Додано: Пон 25 гру, 2023 15:09
Глубоко ошибаетесь.
А в какой стране распускали власть на время войны?
В США, Англии, где-то ещё?
Додано: Пон 25 гру, 2023 15:18
Это точно?
Действительно не знаю.
Но в любом случае остаётся вопрос, где взять деньги на высокие зарплаты в армии.
P.s. Если не секрет, в каких Вы войсках?
Додано: Пон 25 гру, 2023 15:20
Соромлюсь запитати, хто ж буде тоді Закони приймати? Зокрема, я про синхронізацію нашого законодавства із ЄС, щоб прискорити вступ України до ЄС.
"Армію дронів", "армію роботів", "армію РЕБ" пан вважає клоунадою? Зброю українського виробництва, якою ми зараз збиваємо вже й кацапольоти - туди ж?
Пан мріяв, мабуть, про виконання Мінських (чи Стамбульських) угод - прискорену здачу України кацапії.
Ну а які ще проблеми у наших в Німеччині? Допомогу нормальну отримують, житло непогане "відхопили" (особливо ті, хто першими виїхали, як один відомий форумчанин-медик призовного віку(1969), ні разу не ухилянт, який поїхав до сина і мав зворотний квиток на 23.02.22, але ж клята війна почалася і аеропорти закрилися! Іншим шляхом дістатися в Україну, щоб лікувати поранених у київських шпиталях йому не вдалося..Тепер він скиглить, бо таким, як він "злочинна" влада обіцяє затиснути фабєрже.
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