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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 60096010601160126013>
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:09

  antey1969 написав:............
Это бы разрушило одномоментно гигантскую коррупционную вертикаль, вызвало бы одобрение подавляющего большинства населения и расширило возможности мобилизации.

Глубоко ошибаетесь.

Но эту бестолковую, сосущую ресурсы, раздражающую население и путающуюся под ногами надстройку никто трогать не собирается.

А в какой стране распускали власть на время войны?
В США, Англии, где-то ещё?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:18

  unicdima написав:
  ЛАД написав:Наши 100 тыс. на 0 как-то побольше будет - по сегодняшнему курсу 2 663 долл.
Сколько надо платить в не очень богатой стране со средней зарплатой 400-500 долл.? Или 3000 долл. это мало?

Цього року +100 ми отримали лише один раз в Донецькій області, потім в Харківській вже лише +30, хоча і там і там обстріли і двохсоті. А росіяни всюди мають 200+

Это точно?
Действительно не знаю.
Но в любом случае остаётся вопрос, где взять деньги на высокие зарплаты в армии.

P.s. Если не секрет, в каких Вы войсках?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:20

  antey1969 написав:Депутаты всех уровней должны были быть распущены еще в первый месяц войны.

Соромлюсь запитати, хто ж буде тоді Закони приймати? Зокрема, я про синхронізацію нашого законодавства із ЄС, щоб прискорити вступ України до ЄС.

  antey1969 написав:А надеяться,что они что-то примут разумное да еще и своевременно - это вообще смешно.

"Армію дронів", "армію роботів", "армію РЕБ" пан вважає клоунадою? Зброю українського виробництва, якою ми зараз збиваємо вже й кацапольоти - туди ж?
https://t.me/vanek_nikolaev/20101
Пан мріяв, мабуть, про виконання Мінських (чи Стамбульських) угод - прискорену здачу України кацапії.

  antey1969 написав:Люди живут в своем мире, у них другие заботы и проблем особых нет.

Ну а які ще проблеми у наших в Німеччині? :mrgreen: Допомогу нормальну отримують, житло непогане "відхопили" (особливо ті, хто першими виїхали, як один відомий форумчанин-медик призовного віку(1969), ні разу не ухилянт, який поїхав до сина і мав зворотний квиток на 23.02.22, але ж клята війна почалася і аеропорти закрилися! Іншим шляхом дістатися в Україну, щоб лікувати поранених у київських шпиталях йому не вдалося..Тепер він скиглить, бо таким, як він "злочинна" влада обіцяє ̶з̶а̶т̶и̶с̶н̶у̶т̶и̶ ̶ф̶а̶б̶є̶р̶ж̶е̶ обмежити надання консульських і банківських послуг.
Востаннє редагувалось fler в Пон 25 гру, 2023 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:23

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Ну и понятно, что один человек даст 10 долларов и для него это будет означать, что отдал всё, что имеет, А другой даст 1000 и для него это будет практически незаметно.
Примітивна маніпуляція, ноги якої ще з совка...
1 Я 30 років пахав як папа карло і тепер для мене 1000 - це не помітно
2 Десяток таких як я ( з аналогічними стартовими позиціями , освітою,здоровьям ) сиділи на лавочках і забивали козла під пивко...
Тепер для них 10 доларів - це все що в них є...
3 Так є й такі хто отримав від батьків чи накрав чи бабка з марса передала... - але їх мізерна кількість навіть в порівнянні з такими як я...а якщо порівнювати з забиваючими козла під пивко - так та кількість взагалі менша статистично значимої похибки.

І де в цій історії щось про те що вони герої? бо віддали все що в них було
а я барига ?

Никакой манипуляции и "совок" не при чём. Просто реальность.
Но из этой реальности не следует, что Вы барыга. Никакой связи и я такого не писал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:28

  fler написав:"Армію дронів", "армію роботів", "армію РЕБ" пан вважає клоунадою?

Давайте про це розмовляти, коли ми ці армії побачимо в дії. Бо поки що це якщо не клоунада, то пусті балачки, яких вже було предостатньо: і кава в Ялті, і Крим влітку, і мілліард дерев
  fler написав:Зброю українського виробництва, якою ми зараз збиваємо вже й кацапольоти - туди ж?

Ви зараз або знов марите, як при "загибелі" делімханова і кадирова, або видали державну таємницю.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:31

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:............
Это бы разрушило одномоментно гигантскую коррупционную вертикаль, вызвало бы одобрение подавляющего большинства населения и расширило возможности мобилизации.

Глубоко ошибаетесь.

Но эту бестолковую, сосущую ресурсы, раздражающую население и путающуюся под ногами надстройку никто трогать не собирается.

А в какой стране распускали власть на время войны?
В США, Англии, где-то ещё?

А что, там были экзистенциональные угрозы? Ясное дело, что элиты и их окружение не горят желанием идти на фронт. В клятом совке депутатов мобилизовывали аж гай шумел.
Рады - это не исполнительная власть. Без них на местах легко обойдутся.
Хотя, если участники форума против такого решения и всеми фибрами своей души за консервацию имеющейся системы, тогда мне сказать нечего.
Разве что могу предложить вызвать оркестр на палубу, как в известном блокбастере.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:45

  Успіх написав:...........
Мова йде про ЗАМІНУ!
Заміну втомлених/виснажених(у всіх значеннях чих слів), на НЕ втомлених/на нових!

І це треба було починати робити зразу після 6міс. повномасштабної!
Робити заміну поступово... - так, щоб за рік замінити всіх, чи майже всіх(залишати фронтовиків лише за власним бажанням)

Я ще розумію - перших три місяці думали, що швидко все закінчиться....
Але далі - потрібно було вмикати мозок!!!
Невже, серед 450 депутатів ніхто ще тоді не зміг подумати про це?!
..............
Що, не було і немає мізків?
.............
Ну як?
Як так?!

Вы забыли после 6 месяцев вскоре освободили Харьковскую область. Чуть позже Херсон. Была эйфория и ждали весеннего контрнаступления и "кофе на набережной". При этом, думаю, хорошо знали о сложности мобилизации и надеялись "пропетлять".
Но... весна плавно перетекла в лето, а лето... закончилось ничем.
Вспомните свои весенние посты. Вы и тогда хотели домой, но настроение было заметно другое. Если бы наступление удалось, сегодня была бы совсем другая ситуация и другое настроение.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:48

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:Не притворяйтесь... умником.



Не хаміть. Ви ж не холява, вам не личить.
  ЛАД написав:
То, что Вы рассказываете: "Зараз взагалі на підприємствах брак працівників на будь-які посади", это где? О нехватке квалифицированных работников ещё слышал, о "на будь-які посади" - не, не слышал. Единственный вопрос в зарплате.


Умник , я перестану дерзить после того как увижу ваш отчет о первом бое , в котором вы поучаствуете . Надеюсь и запах опишите .
А пока вы использованный памперс с полным наполнением , позволяющий себе писать глупости космического масштаба, особенно про работу .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:52

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:То, что Вы рассказываете: "Зараз взагалі на підприємствах брак працівників на будь-які посади", это где? О нехватке квалифицированных работников ещё слышал, о "на будь-які посади" - не, не слышал. Единственный вопрос в зарплате.

Приклади з життя: центральна Україна, харчове виробництво. Не вистачає критично технологів, вантажників нема геть - все тягають жінки та охорона, вакантна посада майстра цеху (стать не важлива), не вистачає пекарів, составителя суміші і т.д. Як бачите, не всі працівники висококваліфіковані потрібні.
Києв, підприємство зв'язку. Не вистачає монтажників-лінійників, інженерів електрозв'язку. Там же не можуть знайти бухгалтера.

Так треба ж всіх мобілізувати, тому і не оформлюються офіційно, і йти не хочуть, бо після першого офіційного робочого дня, повинен явитись в ТЦК
А хлопці які повернуться з "0" - підуть вантажниками? За 10 тис.грн.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:54

  Bobua написав:Правда?
Зображення

https://m.facebook.com/photo.php/?photo ... 1769317883

Шрифт дуже чіткий і не видно погнутості паперу... :(

Эта страница недоступна
Возможно, ссылка не работает или страница удалена. Проверьте правильность ссылки, по которой вы пытаетесь перейти.

Коли ви вже перестанете їсти помиї ...

Якщо тобі сьогодні буде краше спати, то скажу.
Сьогодні зранку в моєму місті, в районі готелю Градецький ТЦК проводило різдвяну акцію
pesikot
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