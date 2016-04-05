antey1969 написав:Депутаты всех уровней должны были быть распущены еще в первый месяц войны.
Соромлюсь запитати, хто ж буде тоді Закони приймати? Зокрема, я про синхронізацію нашого законодавства із ЄС, щоб прискорити вступ України до ЄС.
antey1969 написав:А надеяться,что они что-то примут разумное да еще и своевременно - это вообще смешно.
"Армію дронів", "армію роботів", "армію РЕБ" пан вважає клоунадою? Зброю українського виробництва, якою ми зараз збиваємо вже й кацапольоти - туди ж? https://t.me/vanek_nikolaev/20101 Пан мріяв, мабуть, про виконання Мінських (чи Стамбульських) угод - прискорену здачу України кацапії.
antey1969 написав:Люди живут в своем мире, у них другие заботы и проблем особых нет.
Ну а які ще проблеми у наших в Німеччині? Допомогу нормальну отримують, житло непогане "відхопили" (особливо ті, хто першими виїхали, як один відомий форумчанин-медик призовного віку(1969), ні разу не ухилянт, який поїхав до сина і мав зворотний квиток на 23.02.22, але ж клята війна почалася і аеропорти закрилися! Іншим шляхом дістатися в Україну, щоб лікувати поранених у київських шпиталях йому не вдалося..Тепер він скиглить, бо таким, як він "злочинна" влада обіцяє ̶з̶а̶т̶и̶с̶н̶у̶т̶и̶ ̶ф̶а̶б̶є̶р̶ж̶е̶ обмежити надання консульських і банківських послуг.
Востаннє редагувалось fler в Пон 25 гру, 2023 15:30, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Ну и понятно, что один человек даст 10 долларов и для него это будет означать, что отдал всё, что имеет, А другой даст 1000 и для него это будет практически незаметно.
Примітивна маніпуляція, ноги якої ще з совка... 1 Я 30 років пахав як папа карло і тепер для мене 1000 - це не помітно 2 Десяток таких як я ( з аналогічними стартовими позиціями , освітою,здоровьям ) сиділи на лавочках і забивали козла під пивко... Тепер для них 10 доларів - це все що в них є... 3 Так є й такі хто отримав від батьків чи накрав чи бабка з марса передала... - але їх мізерна кількість навіть в порівнянні з такими як я...а якщо порівнювати з забиваючими козла під пивко - так та кількість взагалі менша статистично значимої похибки.
І де в цій історії щось про те що вони герої? бо віддали все що в них було а я барига ?
Никакой манипуляции и "совок" не при чём. Просто реальность. Но из этой реальности не следует, что Вы барыга. Никакой связи и я такого не писал.
antey1969 написав:............ Это бы разрушило одномоментно гигантскую коррупционную вертикаль, вызвало бы одобрение подавляющего большинства населения и расширило возможности мобилизации.
Глубоко ошибаетесь.
Но эту бестолковую, сосущую ресурсы, раздражающую население и путающуюся под ногами надстройку никто трогать не собирается.
А в какой стране распускали власть на время войны? В США, Англии, где-то ещё?
А что, там были экзистенциональные угрозы? Ясное дело, что элиты и их окружение не горят желанием идти на фронт. В клятом совке депутатов мобилизовывали аж гай шумел. Рады - это не исполнительная власть. Без них на местах легко обойдутся. Хотя, если участники форума против такого решения и всеми фибрами своей души за консервацию имеющейся системы, тогда мне сказать нечего. Разве что могу предложить вызвать оркестр на палубу, как в известном блокбастере.
Успіх написав:........... Мова йде про ЗАМІНУ! Заміну втомлених/виснажених(у всіх значеннях чих слів), на НЕ втомлених/на нових!
І це треба було починати робити зразу після 6міс. повномасштабної! Робити заміну поступово... - так, щоб за рік замінити всіх, чи майже всіх(залишати фронтовиків лише за власним бажанням)
Я ще розумію - перших три місяці думали, що швидко все закінчиться.... Але далі - потрібно було вмикати мозок!!! Невже, серед 450 депутатів ніхто ще тоді не зміг подумати про це?! .............. Що, не було і немає мізків? ............. Ну як? Як так?!
Вы забыли после 6 месяцев вскоре освободили Харьковскую область. Чуть позже Херсон. Была эйфория и ждали весеннего контрнаступления и "кофе на набережной". При этом, думаю, хорошо знали о сложности мобилизации и надеялись "пропетлять". Но... весна плавно перетекла в лето, а лето... закончилось ничем. Вспомните свои весенние посты. Вы и тогда хотели домой, но настроение было заметно другое. Если бы наступление удалось, сегодня была бы совсем другая ситуация и другое настроение.
ЛАД написав: То, что Вы рассказываете: "Зараз взагалі на підприємствах брак працівників на будь-які посади", это где? О нехватке квалифицированных работников ещё слышал, о "на будь-які посади" - не, не слышал. Единственный вопрос в зарплате.
Умник , я перестану дерзить после того как увижу ваш отчет о первом бое , в котором вы поучаствуете . Надеюсь и запах опишите . А пока вы использованный памперс с полным наполнением , позволяющий себе писать глупости космического масштаба, особенно про работу .
ЛАД написав:То, что Вы рассказываете: "Зараз взагалі на підприємствах брак працівників на будь-які посади", это где? О нехватке квалифицированных работников ещё слышал, о "на будь-які посади" - не, не слышал. Единственный вопрос в зарплате.
Приклади з життя: центральна Україна, харчове виробництво. Не вистачає критично технологів, вантажників нема геть - все тягають жінки та охорона, вакантна посада майстра цеху (стать не важлива), не вистачає пекарів, составителя суміші і т.д. Як бачите, не всі працівники висококваліфіковані потрібні. Києв, підприємство зв'язку. Не вистачає монтажників-лінійників, інженерів електрозв'язку. Там же не можуть знайти бухгалтера.
Так треба ж всіх мобілізувати, тому і не оформлюються офіційно, і йти не хочуть, бо після першого офіційного робочого дня, повинен явитись в ТЦК А хлопці які повернуться з "0" - підуть вантажниками? За 10 тис.грн. Замкнуте коло