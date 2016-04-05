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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 гру, 2023 15:57
ЛАД написав: Успіх написав:
...........
Мова йде про ЗАМІНУ!
Заміну втомлених/виснажених(у всіх значеннях чих слів), на НЕ втомлених/на нових!
І це треба було починати робити зразу після 6міс. повномасштабної!
Робити заміну поступово... - так, щоб за рік замінити всіх, чи майже всіх(залишати фронтовиків лише за власним бажанням)
Я ще розумію - перших три місяці думали, що швидко все закінчиться....
Але далі - потрібно було вмикати мозок!!!
Невже, серед 450 депутатів ніхто ще тоді не зміг подумати про це?!
..............
Що, не було і немає мізків?
.............
Ну як?
Як так?!
Вы забыли после 6 месяцев вскоре освободили Харьковскую область. Чуть позже Херсон. Была эйфория и ждали весеннего контрнаступления и "кофе на набережной". При этом, думаю, хорошо знали о сложности мобилизации и надеялись "пропетлять".
Но... весна плавно перетекла в лето, а лето... закончилось ничем.
Вспомните свои весенние посты. Вы и тогда хотели домой, но настроение было заметно другое. Если бы наступление удалось, сегодня была бы совсем другая ситуация и другое настроение.
Все то так, але...
Але я то людина без ВО, простий хлопака
А там же зібрані 450 високоосвідчених людей! + всякі "воєводи": Будановці/Марченки/Залужні!
Мали б думати стратегічно!
Мали б придумати декілька варіантів/планів на різний розвиток подій!
Тобто, кожен з них мав собі задати питання: "а чьо пля, єслі нет?"©
п.с.
І тут ще кажуть "треба голосувати за нормальних, а не за клоунів!"
А де, де плять тих нормальних взяти, якщо вони всі з одної ями?! Вигрібної ями...
Востаннє редагувалось Успіх
в Пон 25 гру, 2023 15:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 15:58
antey1969 написав: ЛАД написав: antey1969 написав:
............Это бы разрушило одномоментно гигантскую коррупционную вертикаль
, вызвало бы одобрение подавляющего большинства населения и расширило возможности мобилизации.
Глубоко ошибаетесь.
Но эту бестолковую, сосущую ресурсы, раздражающую население и путающуюся под ногами надстройку никто трогать не собирается.
А в какой стране распускали власть на время войны?
В США, Англии, где-то ещё?
А что, там были экзистенциональные угрозы?
В Англии 1940 вполне были.
Ясное дело, что элиты и их окружение не горят желанием идти на фронт. В клятом совке депутатов мобилизовывали аж гай шумел.
Рады - это не исполнительная власть. Без них на местах легко обойдутся.
Хотя, если участники форума против такого решения и всеми фибрами своей души за консервацию имеющейся системы, тогда мне сказать нечего.
Разве что могу предложить вызвать оркестр на палубу, как в известном блокбастере.
Вопрос как раз не в консервации. Нам как раз надо менять законы, которые зачастую имеют мало общего с сегодняшней реальной жизнью.
Местные советы - судить не берусь, возможно Вы правы. Я, кстати, не знаю, подлежат ли они мобилизации или у них бронь.
А оркестр на палубу... Не надо о грустном.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 15:59
Ссылка недействительна или только для участников группы
Там такой же бред про "ухЫлянтов" пишут как и в легегдарном высере Кишака-пол-носа про блокпосты на каждом перекрёстке с 28 декабря?
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Додано: Пон 25 гру, 2023 16:04
Успіх написав:
................
Мали б думати стратегічно!
Мали б придумати декілька варіантів/планів на різний розвиток подій!
Тобто, кожен з них мав собі задати питання: "а чьо пля, єслі нет?"©
п.с.
І тут ще кажуть "треба голосувати за нормальних, а не за клоунів!"
А де, де плять тих нормальних взяти, якщо вони всі з одної ями?! Вигрібної ями...
Никто не знает, что делать, если "а чьо пля, єслі нет?"
Не знают и сегодня.
Так же, как никто не знает, что делать, если всё же прекратится или хотя бы сильно сократится поддержка Запада.
Сама ситуация очень далека от нормальной.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 16:10
Forkop написав:
Так треба ж всіх мобілізувати, тому і не оформлюються офіційно, і йти не хочуть, бо після першого офіційного робочого дня, повинен явитись в ТЦКА хлопці які повернуться з "0" - підуть вантажниками? За 10 тис.грн.
Замкнуте коло
Давайте вже спочатку замініть нас, а ми в тилу вже самі про себе подбаємо!
Самі вирішимо, чи ходити за 10тис.грн на роботу вантажником, чи через пів року знову ломанутись назад на фронт...
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Додано: Пон 25 гру, 2023 16:15
Успіх написав: Forkop написав:
Так треба ж всіх мобілізувати, тому і не оформлюються офіційно, і йти не хочуть, бо після першого офіційного робочого дня, повинен явитись в ТЦКА хлопці які повернуться з "0" - підуть вантажниками? За 10 тис.грн.
Замкнуте коло
Давайте вже спочатку замініть нас, а ми в тилу вже самі про себе подбаємо!
Самі вирішимо, чи ходити за 10тис.грн на роботу вантажником, чи через пів року знову ломанутись назад на фронт...
Тобто, про тих, хто тебе замінить ти дбати навіть не збираєшься ...
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Додано: Пон 25 гру, 2023 16:20
холява написав: whois2010 написав:
Не хаміть. Ви ж не холява, вам не личить.
Умник , я перестану дерзить после того как увижу ваш отчет о первом бое , в котором вы поучаствуете . Надеюсь и запах опишите .
А пока вы использованный памперс с полным наполнением , позволяющий себе писать глупости космического масштаба, особенно про работу .
Ви шось геть дебело хворіти головою стали. Ви за кого себе вважаєте, щоб вам хтось надавав звіти? Ви - ніхто. Ви якась уявна людина з інтернету. Все що про вас відомо форумчанам, ви вигадали. Вашим словам нема жодних доказів. Я вас вже ловив на брехні і писав тут про це. Ви самі в яких боях приймали участь?
І ще ви писали, що будете ігнорувати мої повідомлення. Тож будьте послідовним - досить вже бігати і підглядати за мною у шпаринку.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 16:22
whois2010 написав: ЛАД написав:
Не притворяйтесь... умником.
А то Вы не поняли, что 5-10 тыс. это в долл., а не в грн.
В предыдущем посте я написал, что сегодня на 0 примерно 3 тыс. долл.
Ваши "хоча б у два рази" как раз и выйдет 6 тыс.
А не до фига ли в не особо богатой стране со средней зарплатой 400-500 долл.?
Мне не жалко, но "где деньги, Зин?"
Не хаміть. Ви ж не холява, вам не личить. Хто вирішує "до фіга" чи не "до фіга"? Як вище писали, перевіряти наша влада цього не буде - бусіки дешевше. Кошти при бажанні знайдуть: мінус держслужбовці, мінус велике будівництво, мінус купола-стадіони. В нас же все все для перемоги? То чому Успіх має два роки за якихось 30 тис жити в норі, а в цей час у Кропивницькому от прям зараз в дощ при низьких температурах кладуть асфальт, бо кошти потрібно витратити у цьому році.
Так не задавайте вопросы: "5-10 це у якій валюті?"
"до фіга" чи не "до фіга" - а Вы бюджет на 2024 не смотрели? Какой там дефицит?
"велике будівництво" - не знаю, в Харькове все стройки как остановились 24.02, так и стоят. "купола-стадіони" тоже не вижу.
Асфальт кладут.
ЛАД написав:
То, что Вы рассказываете: "Зараз взагалі на підприємствах брак працівників на будь-які посади", это где? О нехватке квалифицированных работников ещё слышал, о "на будь-які посади" - не, не слышал. Единственный вопрос в зарплате.
Приклади з життя: центральна Україна, харчове виробництво. Не вистачає критично технологів, вантажників нема геть - все тягають жінки та охорона, вакантна посада майстра цеху (стать не важлива), не вистачає пекарів, составителя суміші і т.д. Як бачите, не всі працівники висококваліфіковані потрібні.
Києв, підприємство зв'язку. Не вистачає монтажників-лінійників, інженерів електрозв'язку. Там же не можуть знайти бухгалтера.
За примеры спасибо.
Но остаётся вопрос о зарплатах и то, что уже написали - о страхе перед мобилизацией при официальном трудоустройстве. И зарплаты на всех этих работах в Кропивницком, думаю, не зашкаливают.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 16:24
ЛАД написав: unicdima написав: ЛАД написав:
Наши 100 тыс. на 0 как-то побольше будет - по сегодняшнему курсу 2 663 долл.
Сколько надо платить в не очень богатой стране со средней зарплатой 400-500 долл.? Или 3000 долл. это мало?
Цього року +100 ми отримали лише один раз в Донецькій області, потім в Харківській вже лише +30, хоча і там і там обстріли і двохсоті. А росіяни всюди мають 200+
Это точно?
Действительно не знаю.
Но в любом случае остаётся вопрос, где взять деньги на высокие зарплаты в армии
.
P.s. Если не секрет, в каких Вы войсках?
Не красти допомогу від партнерів і на крашанках па 17(тендерах) ,
і попросить хорошо олигархов.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 16:24
Успіх написав: Forkop написав:
Так треба ж всіх мобілізувати, тому і не оформлюються офіційно, і йти не хочуть, бо після першого офіційного робочого дня, повинен явитись в ТЦКА хлопці які повернуться з "0" - підуть вантажниками? За 10 тис.грн.
Замкнуте коло
Давайте вже спочатку замініть нас, а ми в тилу вже самі про себе подбаємо!
Самі вирішимо, чи ходити за 10тис.грн на роботу вантажником, чи через пів року знову ломанутись назад на фронт...
Я не противник заміни, навіть підтримую
Але знаючи як це вдбувається, не дуже хочеться
Уявіть собі "компанію" на якій працюють спеціалісти, які знають свою справу, знають що як коли робити. І тут всі звільняються. Власнику, щоб не втратити бізнес, немає вибору,і він набирає нових не досвідчених. Поки вони увійдуть у стан справ, і навчаться тому що вміли звільнені, можна клієнтів, втрати, прибуток, та й фірму в цілому.
А тепер це все переведіть на сьогодення. Замінити таких як Вас, не досвідченими, не вмотивованим ... то й країни не стане
Гадаю посил зрозумілий. Це має бути комплексний підхід. Чому 2 роки сиділи і нічого для цього не робили, питання без відповіді
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