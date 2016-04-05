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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6010601160126013>
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:57

Навіть в грі у шахи - і то думаю на декілька ходів наперед!

  ЛАД написав:
  Успіх написав:...........
Мова йде про ЗАМІНУ!
Заміну втомлених/виснажених(у всіх значеннях чих слів), на НЕ втомлених/на нових!

І це треба було починати робити зразу після 6міс. повномасштабної!
Робити заміну поступово... - так, щоб за рік замінити всіх, чи майже всіх(залишати фронтовиків лише за власним бажанням)

Я ще розумію - перших три місяці думали, що швидко все закінчиться....
Але далі - потрібно було вмикати мозок!!!
Невже, серед 450 депутатів ніхто ще тоді не зміг подумати про це?!
..............
Що, не було і немає мізків?
.............
Ну як?
Як так?!

Вы забыли после 6 месяцев вскоре освободили Харьковскую область. Чуть позже Херсон. Была эйфория и ждали весеннего контрнаступления и "кофе на набережной". При этом, думаю, хорошо знали о сложности мобилизации и надеялись "пропетлять".
Но... весна плавно перетекла в лето, а лето... закончилось ничем.
Вспомните свои весенние посты. Вы и тогда хотели домой, но настроение было заметно другое. Если бы наступление удалось, сегодня была бы совсем другая ситуация и другое настроение.
Все то так, але...
Але я то людина без ВО, простий хлопака :D
А там же зібрані 450 високоосвідчених людей! + всякі "воєводи": Будановці/Марченки/Залужні!
Мали б думати стратегічно!
Мали б придумати декілька варіантів/планів на різний розвиток подій!

Тобто, кожен з них мав собі задати питання: "а чьо пля, єслі нет?"©

п.с.
І тут ще кажуть "треба голосувати за нормальних, а не за клоунів!"
А де, де плять тих нормальних взяти, якщо вони всі з одної ями?! Вигрібної ями...
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 25 гру, 2023 15:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:58

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:
  antey1969 написав:............
Это бы разрушило одномоментно гигантскую коррупционную вертикаль, вызвало бы одобрение подавляющего большинства населения и расширило возможности мобилизации.

Глубоко ошибаетесь.

Но эту бестолковую, сосущую ресурсы, раздражающую население и путающуюся под ногами надстройку никто трогать не собирается.

А в какой стране распускали власть на время войны?
В США, Англии, где-то ещё?

А что, там были экзистенциональные угрозы?

В Англии 1940 вполне были.

Ясное дело, что элиты и их окружение не горят желанием идти на фронт. В клятом совке депутатов мобилизовывали аж гай шумел.
Рады - это не исполнительная власть. Без них на местах легко обойдутся.
Хотя, если участники форума против такого решения и всеми фибрами своей души за консервацию имеющейся системы, тогда мне сказать нечего.
Разве что могу предложить вызвать оркестр на палубу, как в известном блокбастере.

Вопрос как раз не в консервации. Нам как раз надо менять законы, которые зачастую имеют мало общего с сегодняшней реальной жизнью.
Местные советы - судить не берусь, возможно Вы правы. Я, кстати, не знаю, подлежат ли они мобилизации или у них бронь.
А оркестр на палубу... Не надо о грустном.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:59

  Bobua написав:Правда?
Зображення

https://m.facebook.com/photo.php/?photo ... 1769317883

Шрифт дуже чіткий і не видно погнутості паперу... :(

Ссылка недействительна или только для участников группы
Там такой же бред про "ухЫлянтов" пишут как и в легегдарном высере Кишака-пол-носа про блокпосты на каждом перекрёстке с 28 декабря?
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:04

  Успіх написав:................
Мали б думати стратегічно!
Мали б придумати декілька варіантів/планів на різний розвиток подій!

Тобто, кожен з них мав собі задати питання: "а чьо пля, єслі нет?"©

п.с.
І тут ще кажуть "треба голосувати за нормальних, а не за клоунів!"
А де, де плять тих нормальних взяти, якщо вони всі з одної ями?! Вигрібної ями...

Никто не знает, что делать, если "а чьо пля, єслі нет?"
Не знают и сегодня.
Так же, как никто не знает, что делать, если всё же прекратится или хотя бы сильно сократится поддержка Запада.
Сама ситуация очень далека от нормальной.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:10

Давайте ми самі за себе хоч в тилу будемо вирішувати?

  Forkop написав:Так треба ж всіх мобілізувати, тому і не оформлюються офіційно, і йти не хочуть, бо після першого офіційного робочого дня, повинен явитись в ТЦК
А хлопці які повернуться з "0" - підуть вантажниками? За 10 тис.грн.
Замкнуте коло
Давайте вже спочатку замініть нас, а ми в тилу вже самі про себе подбаємо!
Самі вирішимо, чи ходити за 10тис.грн на роботу вантажником, чи через пів року знову ломанутись назад на фронт... :mrgreen: :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:15

  Успіх написав:
  Forkop написав:Так треба ж всіх мобілізувати, тому і не оформлюються офіційно, і йти не хочуть, бо після першого офіційного робочого дня, повинен явитись в ТЦК
А хлопці які повернуться з "0" - підуть вантажниками? За 10 тис.грн.
Замкнуте коло
Давайте вже спочатку замініть нас, а ми в тилу вже самі про себе подбаємо!
Самі вирішимо, чи ходити за 10тис.грн на роботу вантажником, чи через пів року знову ломанутись назад на фронт... :mrgreen: :lol:

Тобто, про тих, хто тебе замінить ти дбати навіть не збираєшься ...
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:20

  холява написав:
  whois2010 написав:Не хаміть. Ви ж не холява, вам не личить.


Умник , я перестану дерзить после того как увижу ваш отчет о первом бое , в котором вы поучаствуете . Надеюсь и запах опишите .
А пока вы использованный памперс с полным наполнением , позволяющий себе писать глупости космического масштаба, особенно про работу .

Ви шось геть дебело хворіти головою стали. Ви за кого себе вважаєте, щоб вам хтось надавав звіти? Ви - ніхто. Ви якась уявна людина з інтернету. Все що про вас відомо форумчанам, ви вигадали. Вашим словам нема жодних доказів. Я вас вже ловив на брехні і писав тут про це. Ви самі в яких боях приймали участь?
І ще ви писали, що будете ігнорувати мої повідомлення. Тож будьте послідовним - досить вже бігати і підглядати за мною у шпаринку.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:22

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:Не притворяйтесь... умником.
А то Вы не поняли, что 5-10 тыс. это в долл., а не в грн.
В предыдущем посте я написал, что сегодня на 0 примерно 3 тыс. долл.
Ваши "хоча б у два рази" как раз и выйдет 6 тыс.
А не до фига ли в не особо богатой стране со средней зарплатой 400-500 долл.?
Мне не жалко, но "где деньги, Зин?"


Не хаміть. Ви ж не холява, вам не личить. Хто вирішує "до фіга" чи не "до фіга"? Як вище писали, перевіряти наша влада цього не буде - бусіки дешевше. Кошти при бажанні знайдуть: мінус держслужбовці, мінус велике будівництво, мінус купола-стадіони. В нас же все все для перемоги? То чому Успіх має два роки за якихось 30 тис жити в норі, а в цей час у Кропивницькому от прям зараз в дощ при низьких температурах кладуть асфальт, бо кошти потрібно витратити у цьому році.

Так не задавайте вопросы: "5-10 це у якій валюті?"
"до фіга" чи не "до фіга" - а Вы бюджет на 2024 не смотрели? Какой там дефицит?
"велике будівництво" - не знаю, в Харькове все стройки как остановились 24.02, так и стоят. "купола-стадіони" тоже не вижу.
Асфальт кладут.

  ЛАД написав:
То, что Вы рассказываете: "Зараз взагалі на підприємствах брак працівників на будь-які посади", это где? О нехватке квалифицированных работников ещё слышал, о "на будь-які посади" - не, не слышал. Единственный вопрос в зарплате.

Приклади з життя: центральна Україна, харчове виробництво. Не вистачає критично технологів, вантажників нема геть - все тягають жінки та охорона, вакантна посада майстра цеху (стать не важлива), не вистачає пекарів, составителя суміші і т.д. Як бачите, не всі працівники висококваліфіковані потрібні.
Києв, підприємство зв'язку. Не вистачає монтажників-лінійників, інженерів електрозв'язку. Там же не можуть знайти бухгалтера.

За примеры спасибо.
Но остаётся вопрос о зарплатах и то, что уже написали - о страхе перед мобилизацией при официальном трудоустройстве. И зарплаты на всех этих работах в Кропивницком, думаю, не зашкаливают.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:24

  ЛАД написав:
  unicdima написав:
  ЛАД написав:Наши 100 тыс. на 0 как-то побольше будет - по сегодняшнему курсу 2 663 долл.
Сколько надо платить в не очень богатой стране со средней зарплатой 400-500 долл.? Или 3000 долл. это мало?

Цього року +100 ми отримали лише один раз в Донецькій області, потім в Харківській вже лише +30, хоча і там і там обстріли і двохсоті. А росіяни всюди мають 200+

Это точно?
Действительно не знаю.
Но в любом случае остаётся вопрос, где взять деньги на высокие зарплаты в армии.

P.s. Если не секрет, в каких Вы войсках?

Не красти допомогу від партнерів і на крашанках па 17(тендерах) ,
і попросить хорошо олигархов.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:24

  Успіх написав:
  Forkop написав:Так треба ж всіх мобілізувати, тому і не оформлюються офіційно, і йти не хочуть, бо після першого офіційного робочого дня, повинен явитись в ТЦК
А хлопці які повернуться з "0" - підуть вантажниками? За 10 тис.грн.
Замкнуте коло
Давайте вже спочатку замініть нас, а ми в тилу вже самі про себе подбаємо!
Самі вирішимо, чи ходити за 10тис.грн на роботу вантажником, чи через пів року знову ломанутись назад на фронт... :mrgreen: :lol:

Я не противник заміни, навіть підтримую
Але знаючи як це вдбувається, не дуже хочеться
Уявіть собі "компанію" на якій працюють спеціалісти, які знають свою справу, знають що як коли робити. І тут всі звільняються. Власнику, щоб не втратити бізнес, немає вибору,і він набирає нових не досвідчених. Поки вони увійдуть у стан справ, і навчаться тому що вміли звільнені, можна клієнтів, втрати, прибуток, та й фірму в цілому.
А тепер це все переведіть на сьогодення. Замінити таких як Вас, не досвідченими, не вмотивованим ... то й країни не стане
Гадаю посил зрозумілий. Це має бути комплексний підхід. Чому 2 роки сиділи і нічого для цього не робили, питання без відповіді
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