Forkop написав:Так треба ж всіх мобілізувати, тому і не оформлюються офіційно, і йти не хочуть, бо після першого офіційного робочого дня, повинен явитись в ТЦК А хлопці які повернуться з "0" - підуть вантажниками? За 10 тис.грн. Замкнуте коло
Давайте вже спочатку замініть нас, а ми в тилу вже самі про себе подбаємо! Самі вирішимо, чи ходити за 10тис.грн на роботу вантажником, чи через пів року знову ломанутись назад на фронт...
Этого, кстати, тоже могут бояться - что демобилизованные могут не пойти работать, а будут проедать созданные запасы.
Успіх написав:........... Мова йде про ЗАМІНУ! Заміну втомлених/виснажених(у всіх значеннях чих слів), на НЕ втомлених/на нових!
І це треба було починати робити зразу після 6міс. повномасштабної! Робити заміну поступово... - так, щоб за рік замінити всіх, чи майже всіх(залишати фронтовиків лише за власним бажанням)
Я ще розумію - перших три місяці думали, що швидко все закінчиться.... Але далі - потрібно було вмикати мозок!!! Невже, серед 450 депутатів ніхто ще тоді не зміг подумати про це?! .............. Що, не було і немає мізків? ............. Ну як? Як так?!
Вы забыли после 6 месяцев вскоре освободили Харьковскую область. Чуть позже Херсон. Была эйфория и ждали весеннего контрнаступления и "кофе на набережной". При этом, думаю, хорошо знали о сложности мобилизации и надеялись "пропетлять". Но... весна плавно перетекла в лето, а лето... закончилось ничем. Вспомните свои весенние посты. Вы и тогда хотели домой, но настроение было заметно другое. Если бы наступление удалось, сегодня была бы совсем другая ситуация и другое настроение.
Все то так, але... Але я то людина без ВО, простий хлопака А там же зібрані 450 високоосвідчених людей! + всякі "воєводи": Будановці/Марченки/Залужні! Мали б думати стратегічно! Мали б придумати декілька варіантів/планів на різний розвиток подій!
Forkop написав:Так треба ж всіх мобілізувати, тому і не оформлюються офіційно, і йти не хочуть, бо після першого офіційного робочого дня, повинен явитись в ТЦК А хлопці які повернуться з "0" - підуть вантажниками? За 10 тис.грн. Замкнуте коло
Давайте вже спочатку замініть нас, а ми в тилу вже самі про себе подбаємо! Самі вирішимо, чи ходити за 10тис.грн на роботу вантажником, чи через пів року знову ломанутись назад на фронт...
Этого, кстати, тоже могут бояться - что демобилизованные могут не пойти работать, а будут проедать созданные запасы.
Та не буде у мобілізованих ніяких запасів. Ті, що отримують 30 тис не на нулі, відправляють частину рідним "на пожіть". Решта розходиться на нову термобілизну, другий комплект взуття та однострою, генератори, мильно-рильне і т.д. Ті хто на нулі, витратили свої на ремонт і заправку авто, окуляри, скинулися на декілька дронів, той самий генератор, третій комлект взуття та однострою, щоб хоч іноді вдягати сухий одяг. А потім все це про*балося під час бою і треба купляти знов з нуля. Уніцідіма ж вам написав, скільки раз за рік він отримав аж 100 тисяч
Кабмін займається розробкою правил мобілізації, поділився очільник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді у своєму каналі в Telegram. "Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових. Уряд розробляє правила", - зазначив політик. Арахамія додав, що сьогодні, 25 грудня Кабмін "мав би внести законопроект щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових". https://www.unian.ua/war/mobilizaciya-p ... 93296.html
fler написав:............ "Армію дронів", "армію роботів", "армію РЕБ" пан вважає клоунадою? Зброю українського виробництва, якою ми зараз збиваємо вже й кацапольоти - туди ж? https://t.me/vanek_nikolaev/20101 .........
Очень авторитетный источник. СУ-34 не самая простая цель. Если наши сумели создать комплекс, способный их сбивать, то честь им и хвала. Но верится слабо. Разве что российские лётчики совсем уверились в своей безнаказанности и обнаглели/подурели.
fler написав:............ "Армію дронів", "армію роботів", "армію РЕБ" пан вважає клоунадою? Зброю українського виробництва, якою ми зараз збиваємо вже й кацапольоти - туди ж? https://t.me/vanek_nikolaev/20101 .........
Очень авторитетный источник. СУ-34 не самая простая цель. Если наши сумели создать комплекс, способный их сбивать, то честь им и хвала. Но верится слабо. Разве что российские лётчики совсем уверились в своей безнаказанности и обнаглели/подурели.
fler написав:............ "Армію дронів", "армію роботів", "армію РЕБ" пан вважає клоунадою? Зброю українського виробництва, якою ми зараз збиваємо вже й кацапольоти - туди ж? https://t.me/vanek_nikolaev/20101 .........
Очень авторитетный источник. СУ-34 не самая простая цель. Если наши сумели создать комплекс, способный их сбивать, то честь им и хвала. Но верится слабо. Разве что российские лётчики совсем уверились в своей безнаказанности и обнаглели/подурели.
Это так и есть. Их же натаскивали в Сирии - взлетел, вышел на цель, отбомбил, вернулся, медальку получил, 2 литра выпил Безнаказанно ибо какое ПВО в Сирии
Сперва и в Украине они так же летали. НО ... летали одними теми же маршрутами. И их начали сбивать
Кстати, в Чернигове СУ-34 Красноярцева завалили практически из рогатки. Это так, на тему "не самая простая цель".
Вот и сейчас, злые языки пишут, что СУ-34 летали одними и теми же маршрутами, что позволило их кучно сбить