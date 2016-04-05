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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6010601160126013
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:25

  Успіх написав:
  Forkop написав:Так треба ж всіх мобілізувати, тому і не оформлюються офіційно, і йти не хочуть, бо після першого офіційного робочого дня, повинен явитись в ТЦК
А хлопці які повернуться з "0" - підуть вантажниками? За 10 тис.грн.
Замкнуте коло
Давайте вже спочатку замініть нас, а ми в тилу вже самі про себе подбаємо!
Самі вирішимо, чи ходити за 10тис.грн на роботу вантажником, чи через пів року знову ломанутись назад на фронт... :mrgreen: :lol:

Этого, кстати, тоже могут бояться - что демобилизованные могут не пойти работать, а будут проедать созданные запасы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:31

whois2010

Меня ТУТ знают с 2008 .

У яку там шпарынку заглядаты ?
Про що дывыться ?

Чекаю звит про перший бий ......и запах
холява
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:32

  Успіх написав:
  ЛАД написав:
  Успіх написав:...........
Мова йде про ЗАМІНУ!
Заміну втомлених/виснажених(у всіх значеннях чих слів), на НЕ втомлених/на нових!

І це треба було починати робити зразу після 6міс. повномасштабної!
Робити заміну поступово... - так, щоб за рік замінити всіх, чи майже всіх(залишати фронтовиків лише за власним бажанням)

Я ще розумію - перших три місяці думали, що швидко все закінчиться....
Але далі - потрібно було вмикати мозок!!!
Невже, серед 450 депутатів ніхто ще тоді не зміг подумати про це?!
..............
Що, не було і немає мізків?
.............
Ну як?
Як так?!

Вы забыли после 6 месяцев вскоре освободили Харьковскую область. Чуть позже Херсон. Была эйфория и ждали весеннего контрнаступления и "кофе на набережной". При этом, думаю, хорошо знали о сложности мобилизации и надеялись "пропетлять".
Но... весна плавно перетекла в лето, а лето... закончилось ничем.
Вспомните свои весенние посты. Вы и тогда хотели домой, но настроение было заметно другое. Если бы наступление удалось, сегодня была бы совсем другая ситуация и другое настроение.
Все то так, але...
Але я то людина без ВО, простий хлопака :D
А там же зібрані 450 високоосвідчених людей! + всякі "воєводи": Будановці/Марченки/Залужні!
Мали б думати стратегічно!
Мали б придумати декілька варіантів/планів на різний розвиток подій!

Тобто, кожен з них мав собі задати питання: "а чьо пля, єслі нет?"©

п.с.
І тут ще кажуть "треба голосувати за нормальних, а не за клоунів!"
А де, де плять тих нормальних взяти, якщо вони всі з одної ями?! Вигрібної ями...

У другу світову в РСЧА не передбачена демобілізація , чому наразі ви вимагаєте?
Вм обрали зе (коломойського)
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:34

  ЛАД написав:
  Успіх написав:
  Forkop написав:Так треба ж всіх мобілізувати, тому і не оформлюються офіційно, і йти не хочуть, бо після першого офіційного робочого дня, повинен явитись в ТЦК
А хлопці які повернуться з "0" - підуть вантажниками? За 10 тис.грн.
Замкнуте коло
Давайте вже спочатку замініть нас, а ми в тилу вже самі про себе подбаємо!
Самі вирішимо, чи ходити за 10тис.грн на роботу вантажником, чи через пів року знову ломанутись назад на фронт... :mrgreen: :lol:

Этого, кстати, тоже могут бояться - что демобилизованные могут не пойти работать, а будут проедать созданные запасы.

Та не буде у мобілізованих ніяких запасів. Ті, що отримують 30 тис не на нулі, відправляють частину рідним "на пожіть". Решта розходиться на нову термобілизну, другий комплект взуття та однострою, генератори, мильно-рильне і т.д.
Ті хто на нулі, витратили свої на ремонт і заправку авто, окуляри, скинулися на декілька дронів, той самий генератор, третій комлект взуття та однострою, щоб хоч іноді вдягати сухий одяг. А потім все це про*балося під час бою і треба купляти знов з нуля.
Уніцідіма ж вам написав, скільки раз за рік він отримав аж 100 тисяч
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:35

Все ж таки 500 тисяч

Кабмін займається розробкою правил мобілізації, поділився очільник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді у своєму каналі в Telegram. "Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових. Уряд розробляє правила", - зазначив політик. Арахамія додав, що сьогодні, 25 грудня Кабмін "мав би внести законопроект щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових".
https://www.unian.ua/war/mobilizaciya-p ... 93296.html

Щось давно не чути Сашаджбл.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:35

  fler написав:............
"Армію дронів", "армію роботів", "армію РЕБ" пан вважає клоунадою? Зброю українського виробництва, якою ми зараз збиваємо вже й кацапольоти - туди ж?
https://t.me/vanek_nikolaev/20101
.........

Очень авторитетный источник. :)
СУ-34 не самая простая цель. Если наши сумели создать комплекс, способный их сбивать, то честь им и хвала.
Но верится слабо. Разве что российские лётчики совсем уверились в своей безнаказанности и обнаглели/подурели.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:47

  ЛАД написав:
  fler написав:............
"Армію дронів", "армію роботів", "армію РЕБ" пан вважає клоунадою? Зброю українського виробництва, якою ми зараз збиваємо вже й кацапольоти - туди ж?
https://t.me/vanek_nikolaev/20101
.........

Очень авторитетный источник. :)
СУ-34 не самая простая цель. Если наши сумели создать комплекс, способный их сбивать, то честь им и хвала.
Но верится слабо. Разве что российские лётчики совсем уверились в своей безнаказанности и обнаглели/подурели.

Якщо не Патріот, то може цим?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:50

  ЛАД написав:
  fler написав:............
"Армію дронів", "армію роботів", "армію РЕБ" пан вважає клоунадою? Зброю українського виробництва, якою ми зараз збиваємо вже й кацапольоти - туди ж?
https://t.me/vanek_nikolaev/20101
.........

Очень авторитетный источник. :)
СУ-34 не самая простая цель. Если наши сумели создать комплекс, способный их сбивать, то честь им и хвала.
Но верится слабо. Разве что российские лётчики совсем уверились в своей безнаказанности и обнаглели/подурели.

Это так и есть.
Их же натаскивали в Сирии - взлетел, вышел на цель, отбомбил, вернулся, медальку получил, 2 литра выпил
Безнаказанно ибо какое ПВО в Сирии

Сперва и в Украине они так же летали. НО ... летали одними теми же маршрутами. И их начали сбивать

Кстати, в Чернигове СУ-34 Красноярцева завалили практически из рогатки. Это так, на тему "не самая простая цель".

Вот и сейчас, злые языки пишут, что СУ-34 летали одними и теми же маршрутами, что позволило их кучно сбить
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Forkop написав:Чому 2 роки сиділи і нічого для цього не робили, питання без відповіді


Як не робили? Бруківку робили )
Andrey2512
 
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